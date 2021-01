Noale denuncia que el gobierno de Río Negro no dispone los fondos para adquirir el suero equino contra el Covid

El legislador de Sa Antonio Oeste Luis Noale (FDT) es el autor del proyecto de comunicación para que la provincia adquiera el suero equino, recientemente aprobado por el ANMAT, para que el mismo se pueda aplicar a pacientes internados con coronavirus en Río Negro.

El costo del tratamiento -que debe administrarse solo vía hospitalaria por un lapso de cinco días a cada paciente- sería uno de los principales impedimentos para comenzar a usarlo en la provincia.

“Creemos que el suero equino es una gran posibilidad para los enfermos de Covid en la provincia de Río Negro y causó polémica por los dichos de los funcionarios provinciales, extrañamente mencionando que aún no van a traer el suero equino mientras que la provincia de Neuquén adquirió para sus pacientes, es inexplicable”

Recordemos que el suero equino se fundamentó en los resultados positivos del estudio clínico de fase 2/3, los cuales mostraron que la aplicación de esta terapia redujo la mortalidad casi a la mitad (45%) en los pacientes con covid-19 severo.

Asimismo, los pacientes tratados demostraron tanto una reducción de la internación en terapia intensiva del 24% como del requerimiento de asistencia respiratoria mecánica del 36%, frente al placebo.

Noale dijo que el ejemplo es lo que sucedió con el plasma “cuando se pidió hacer el plasma en San Antonio Oeste, hubo incluso políticos de San Antonio Oeste, del oficialismo, que seguían lo que decía el ministerio de Salud, que aquí en nuestra localidad no se podía hacer, mientras que el propio doctor Torres, quien sostenía que sí se podía, hace una semana, iniciaron el proceso de hacer el plasma, ahora esos mismos políticos empezaron alentarlo al bioquímico, estas cosas que tiene el gobierno es lo que no nos hace bien” sostuvo.

“Pero lo más interesante es que los propios integrantes del ministerio de Salud salen a decir que el ANMAT no brinda toda la información, no es así, yo creo que no quieren pagar los 28 millones para las 200 dosis iniciales y dan vuelta con ciertas explicaciones que no aportan en nada” severó el parlamentario.

