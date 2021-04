Noale “este proyecto del taller naval siempre generó muchas dudas”

El legislador Luis Noale (FdT) recordó que junto a otros pares reclamó en su momento a la provincia que intervenga en la preservación del Área Natural Protegida Bahía de San Antonio e instrumente las acciones necesarias para poner freno a la cesión de una parcela costera cercana al Puerto de Ultramar por parte del Municipio de San Antonio Oeste para construir un astillero, en beneficio de la empresa Max Technology SRL, sospechada por tener vínculos con Federico “Fred” Machado, quien fue detenido por vínculos con narcotráfico y lavado de activos. El Concejo Deliberante aprobó con el aval del oficialismo el proyecto y luego el municipio firmó el convenio respectivo con la empresa, más allá que ahora el intendente Adrián Casadei frenó el proceso por la trascendencia que tomó la detención de Machado. Noale afirmó que esa iniciativa “tiene que volver nuevamente al Concejo Deliberante” para su revisión.

El diputado provincial recordó que el proyecto del astillero surge en el 2018, cuando esa empresa “cuyos integrantes eran otros” lo presentó al gobierno municipal del intendente Luis Ojeda, donde ocupaba el cargo de Subsecretario de Gobierno, pero “no se firmó absolutamente nada, sino que se elevó para su análisis al Concejo Deliberante y luego no prosperó”. La gestión actual de Adrián Casadei reactiva el proyecto y propone la cesión en comodato, por diez años prorrogables por un período similar, un lote de 20 mil metros cuadrados ubicado entre la estación marítima y la reserva faunística de Punta Villarino, lo que se aprueba en marzo con el impulso y el aval de los concejales oficialistas y la oposición de los del FdT. Los concejales del FdT Guillermo Masch, Marcela Dodero y Vanesa Carmona consideraron que “se hipoteca el futuro de la ciudad debido a la falta total de precisiones sobre el proyecto, la sustentabilidad económico – financiera de la firma impulsora, los antecedentes empresariales y de sus directivos y, fundamentalmente, el posible impacto ambiental que cualquier intervención en ese espacio pudiera provocar”.

Conocida la detención del viedmense Federico “Fred” Machado y su presunta vinculación con Max Technology SRL, el intendente Adrián Casadei suspendió transitoriamente el comodato de tierras “hasta tanto la Justicia determine la veracidad de las acusaciones publicadas”.

Noale explicó que el proyecto del astillero genera muchas dudas ya que “si uno se lo pone a ver, tiene 46 hojas, de las cuales 36 son fotos satelitales” y “sólo en tres o cuatro hojas hablan de lo que van a hacer con poca seriedad”. “Nuestro patrimonio natural más importante entregarlo a una empresa que en la AFIP figura que su actividad principal no es la de un taller de fabricación y reparación de embarcaciones, sino como transporte aéreo de pasajeros y en el 2020 pusieron con sub-rubro o una actividad secundaria de fabricación de máquinas deportivas”, consignó. Aseveró que “este proyecto no se puede aprobar, por eso nuestros concejales votaron en forma negativa”.

Indicó que estuvo bien que el jefe municipal parara la iniciativa cuando surge la detención de Federico “Fred” Machado y sus presuntas vinculaciones con la empresa que quiere construir el astillero, pero “me parece que también el convenio tiene que volver nuevamente al Concejo Deliberante por las dudas que genera y porque, entre otras irregularidades, no pasó por la Comisión de Tierras”.

En otro orden, Noale señaló que la dirigencia rionegrina, especialmente el gobierno provincial, debería preocuparse de los temas principales que hacen al desarrollo, como potenciar el puerto de San Antonio Este “que sigue trabajando sólo 90 días al año” y no seguir mirando con impotencia “como muchos productos rionegrinos se van por el puerto de Bahía Blanca”. Marcó su preocupación por que esa ciudad bonaerense avanza en ser principal beneficiaria del proyecto del tren a Vaca Muerta que ya obtuvo financiamiento y del corredor bioceánico por esa línea que corre paralela a la ruta nacional 22, en desmedro del corredor bioceánico por el centro-sur rionegrino.

Dijo que a pesar de los planteos de la bancada opositora, la Legislatura provincial está al margen de estos temas, ejemplificando que “si no se conformó jamás la Comisión Especial de Pesca, no funcionó un día, mucho menos lo relativo con el puerto del Este, no se sabe cómo funciona el Ente Regulador del Puerto que no tiene ni siquiera una oficina, hay un responsable que tiene una camioneta que va a y viene pero no se sabe qué función cumple”.

“En la Legislatura pasa que ‘donde manda capitán, no manda marinero’, por eso uno puede acercar el mejor de los proyectos, como lo hemos hecho por muchos temas de importancia para la Zona Atlántica, pero cuesta incluso que permitan qie ingrese a comisión para su discusión”. (APP)

