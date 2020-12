Noale “la zona atlántica rionegrina es desfavorecida en obra pública provincial para el 2021”

El legislador Luis Noale señaló en su discurso de rechazo del presupuesto 2021 no hay obra pública contemplada para San Antonio Oeste “el crecimiento se ve muy lejano, porque específicamente para mi localidad aparece en el presupuesto del año que viene, una obra que ya tiene un avance del 70%, o sea lo incorporan para que parezca que es una nueva obra y es la extensión de lo que se viene realizando” denunció.

“Lo que más me sorprendió, que se haya realizado el anuncio de la ampliación del hospital Aníbal Serra en octubre, lo hicieron tanto el intendente, como el ministro, las directoras del hospital y la presidenta del concejo. Les aviso que esto no está presupuestado. Los 650 metros cuadrados, que sería de 115 millones de pesos, pero no está plasmado en el presupuesto, entonces ¿no se hará?” agregó “pedimos desde nuestra banca, que se construya y se incluya una terapia intensiva y no se concretó, con el pedido a gritos de mayor complejidad en nuestra zona, por lo visto no habrá ni terapia intensiva, ni ampliación del hospital” sostuvo.

Expresó que le preocupa la falta de obras y servicios para el 2021 “lo que queda es para tres o cuatro meses, una escuela, un hospital por finalizar y varias obras menores que no se evidenciará en brindar mano de obra a trabajadores de la construcción”.

El legislador de San Antonio Oeste objetó el presupuesto rionegrino, al igual que el bloque del Frente de Todos con duras críticas a la actual situación financiera de la provincia y a la distribución “antojadiza” de fondos.

“No vemos que en el año 2021 haya reactivación, pienso en los compañeros de la construcción, que va a pasar con ellos o con los trabajadores pesqueros, si no resolvemos el destino de los fondos pesqueros que no llega ni un peso a la actividad primaria de la pesca, en realidad estamos ante un escenario de incertidumbre” afirmó.

ES LEY LA ADHESIÓN DE RÍO NEGRO AL “MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER MAMA”

La iniciativa del legislador del Frente de Todos, Luis Ángel Noale fue aprobada en segunda vuelta por unanimidad.

La Provincia de Río Negro adhirió al “Mes nacional de concientización sobre el cáncer de mama”, al sancionar el proyecto de ley que presentó el legislador del Frente de Todxs, Luis Noale y al que se sumaron Claudia Contreras y Facundo López, de Juntos Somos Río Negro.

La Ley Nacional Nº 26.606 -de la que ahora Río Negro forma parte- fue aprobada por el Congreso de la Nación en junio del 2010 y promulgada en julio de ese mismo año, instituyendo que octubre sea el mes de concientización acerca de esta enfermedad.

El legislador Noale argumentó oportunamente que “es menester que el Estado en todos sus niveles apuntale. La estrategia de detección temprana del cáncer de mama y en ese sentido, articule acciones educativas y de difusión con organizaciones e instituciones que tienen experiencia en la materia e inserción en la comunidad”.

Estableció además en su proyecto que el Ministerio de Salud provincial, será la autoridad de aplicación y tendrá a cargo “la labor de realizar diversas actividades públicas de educación y concientización, orientadas a la prevención de la enfermedad”.

Noale, destacó el acompañamiento de la Legislatura en completo y celebró que las rionegrinas puedan contar con esta herramienta nacional con el objetivo de salvar vidas.