Noale: “no basta esta elección interna para movilizar el partido”

El legislador del FdT y presidente del PJ de San Antonio Oeste, Luis Noale, consideró que “el justicialismo es muy grande” como para reducirlo a una división entre el ‘sorismo’ (Martín Soria y María Emilia Soria) y el senador nacional Martín Doñate. Dijo que hay que poner en marcha el PJ “entre todos”.

Reconoció que “necesitamos los afiliados, los referentes locales, referenciarnos con alguien, que alguien agarre la posta, un hombre o una mujer, que nos seduzca a todos, el peronismo tiene mucho que ver con liderazgos y estamos en búsqueda de eso”.

Dijo que una vez que asuman las nuevas conducciones de la UB se debe conformar a nivel provincial la Mesa de Acción Política “para ver cómo vamos a trabajar” con vistas al 2023. Ratificó que son oposición a JSRN, a nivel local y provincial, aunque “sin ser una oposición destructiva que no sirve absolutamente para nada”.

Consideró que no se impone esta línea clara en el partido “y hay concejales que votan como se les da la gana y parecen más oficialistas que oposición”. “Muchas veces hemos llevado a gente que después no nos representan y terminan siendo uno más del oficialismo; hay que ser una oposición que proponga, que haga planteos, que se anime debatir”, afirmó.

“El día de mañana sino podemos ir por cualquier partido porque total terminamos votando con el oficialismo”, ironizó. Consideró que no se visualiza claramente un candidato para el 2023 a la gobernación del PJ/FdT, reiterando que falta un liderazgo que seduzca a todos.

Noale señaló que en la elección de autoridades de las Unidades Básicas (UB) de la provincia, el último domingo, “nosotros dimos la nota”, ya que fue en el único logar donde compulsaron dos listas. Se enfrentaron las listas “Celeste y Blanca” y “Azul”, encabezadas respectivamente por Mario Schachtel y Hernán Vilalta.

El primer sector, representante del oficialismo local encabezado por Noale, consiguió 72 votos, contra los 35 de la nómina opositora. El sector Azul no consiguió el mínimo necesario para incorporar representantes.

Mencionó que en el oficialismo local y en la lista ganadora “somos justicialistas de distintos sectores, Movimiento Evita, La Cámpora, Kolina, tratamos de convivir; los que estamos a la cabeza nos referenciamos en el PJ, sin etiquetas”.

Señaló que como en otras UB “se buscó la unidad para no llegar a un proceso interno que suele ser desgastante y deja muchos heridos”, pero no se logró porque la compulsa “fue fogoneada por algunos”. “Yo felicito a los que dan la cara, a los que fueron en la lista, a los que militan, a los que se la juegan”, no “a los monjes negros que operan en las sombras”.

Indicó que ahora Mario Schachtel tendrá la tarea “de unir al PJ en San Antonio Oeste y nosotros lo vamos a acompañar para lograre se objetivo, que se recupere el partido y vuelvan los viejos afiliados”.

Respecto al ex intendente Javier Iud expresó que “claramente se alejó del PJ para trabajar y militar en forma activa en JSRN, es una decisión sumamente personal, aunque uno no entiende la decisión”.

Sobre el peronismo provincial señaló que no basta esta elección interna para movilizar el partido y algo hay que modificar hacia adelante “porque venían los compañeros que no eran adherentes a la UB y se iban bastante molestos (porque no podían votar); estamos hablando de compañeros históricos que no aparecían en el padrón por no adherir a la agrupación (que creó la UB)”. “Hay que empezar a hablar estas cuestiones, hay que cambiar”, expresó.

Apuntó a la vez a aquellos que no crearon ni se integraron a la UB por no tener representatividad, mencionando puntualmente al exlegislador Luis Esquivel “que no alcanzó a juntar 20 fichas”. “Se quejan pero no tienen la capacidad de juntar 120 avales y crear una UB”, aseveró.

Reflexionó que “las modificaciones y cambios que tiene que hacer el PJ deben ser para contener y para que participen la totalidad de los afiliados”. (APP)

