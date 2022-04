Noale se reunió con Thiek, el referente provincial del Frente Renovador en Río Negro

El Legislador, Luis Noale hablo de varios temas, entre otros se refirió a la situación del Frente de Todos y del peronismo en particular, dijo que son todos responsables y que el partido ha perdido la vocación de poder.

Asimismo, señaló que con el titular de la CNRT lo convocó para reunirse “Aprovechamos a juntarnos con Claudio Thiek, llegó a San Antonio y nos convocó para conversar como podemos implementar en San Antonio, para aquellas personas que tienen que viajar y son discapacitados, se pueda gestionar aquí los pasajes de manera directa y no tener que dar vueltas para obtenerlos”.

“Muchas veces la estructura que tenemos en San Antonio por eso es necesario instalar para más facilidad de los vecinos” agregó que “la idea es poner la oficina de la CNRT en Viedma, porque aquí en la región no hay nada, sé que tuvo una reunión por ello con el intendente Pesatti”.

Respecto a la actividad parlamentaria dijo “hay pocas sesiones, poca actividad en la legislatura, recién a fines de abril tendremos una por lo del Hidrógeno Verde, Palmieri debería tener otra dinámica” comentó a Mapuchito Noticias.

Sobre el Hidrógeno Verde señaló “es un proyecto ambicioso, cuando esté a pleno la planta tendremos un derrame importante en la zona y seguramente vamos a tener con el mercado concentrador en San Antonio para este proyecto, vamos a recibir un movimiento y será importante para la generación y la expectativa que tenemos es sumamente alentador”.

En relación al PJ y su interna manifestó que “el Frente de Todos, queremos que siga gobernando Roca, no sé si hay una interna entre los hermanos Soria, pero nosotros como partido si puedo decir que hemos perdido la capacidad de hacer política y ansias de poder, me parece que no se dan cuenta que salimos tercero, esta cuestión que sucede actualmente, paralizados, no discutimos, ni debatimos entre nosotros”.

“Vamos a empezar a plantear esto, se acercan tiempos electorales y el peronismo no se enteró pareciera que el cachetazo que nos dieron en las últimas elecciones, no lo tomaron en cuenta, debemos confluir en un congreso al menos para ver que hacemos para adelante” puntualizó.

