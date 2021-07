Nora Fernández “refresca la memoria” a Masch y le recuerda como dejó el estadio municipal el gobierno de Ojeda

La directora de Deportes Municipal, Nora Fernández, se expresó en relación a la postura mediática puesta de manifiesto por los ediles del FDT respecto de la situación del Estadio Municipal, “de acuerdo a cómo se expresan algunos dirigentes políticos y vecinos, pareciera que el Estadio Municipal era el Maracaná, y desde que asumió esta gestión se ha dejado caer”.

“Al concejal Masch que hace referencia al “robo de la bomba” como una “casualidad” con su pedido de recorrida, quiero aclararle por la misma vía que él utiliza, que trabaja la policía y la brigada de investigaciones para esclarecer el hecho, tal como le pasó a él cuando le robaron la Delegación de Las Grutas” dijo.

“Lamento tener que refrescarles la memoria; cuando recibimos el estadio, era lo más cercano a un aguantadero, lo que para muchos era ´un cuidador` en realidad no lo era, y varios vecinos se quejaban al respecto; y logramos que se fuese en octubre del 2020, dejando la infraestructura inhabitable” agregó Fernández.

Como ya se informó oportunamente, el estadio no pudo tener un sereno porque quedo inhabitable el lugar cuando fue recuperado, tras la intervención judicial. Quien ocupaba el sitio, en calidad de cuidador no cumplía tareas como tal, y lo había convertido en su vivienda particular. Al inicio de la gestión, este individuo fue notificado para que desocupase el lugar, y no lo hizo hasta varios meses después y habiendo tenido que solicitar intervención de la justicia. Esto no sólo afecto la relación con el personal a cargo, sino que impidió llevar adelante tareas en varios meses de la pandemia.

“Parece mentira la hipocresía de la oposición cuando ellos tuvieron a su cargo el resguardo de los bien público, y nos heredaron un usurpador en el estadio municipal; pero celebro que hayan recuperado la capacidad de sorpresa, también debieran recuperar la memoria, en particular quienes desde la inoperancia han contribuido a que la comunidad pierda patrimonio y no han dado explicaciones” sostuvo la titular de la cartera deportiva municipal.

Y en referencia a “dar explicaciones” Fernández puntualizó “en 2015, el intendente Ojeda, jefe de los actuales ediles respondía públicamente un pedido de informe sobre el estadio del entonces concejal de la UCR: ´Lo que le digo al concejal Fernández es que denunciando no le arreglamos la vida a nadie, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar´. Parafraseándolo les digo a los concejales que ´hacer´ no es sólo escribir publicaciones”.

Cabe recordar que desde su inauguración como Estadio Municipal en el año del Centenario de San Antonio Oeste, la suerte del escenario que se proyectaba para ser un pilar del desarrollo deportivo, especialmente futbolístico de la región, atravesó el abandono, usurpación, juicio y desguace físico; y reconociendo el arraigo en el sentir sanantoniense, la actual gestión proyecta su reconversión en un Centro Deportivo Infantil.

“Espero que cuando se inicie la reconversión estos dirigentes estén a la altura de la circunstancia, y al menos sumen a concientizar a los vecinos sobre el cuidado de lo que es de todos” finalizó Fernández.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA