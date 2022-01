“Nos sentimos en desigualdad porque el municipio no hace cumplir las ordenanzas y los pliegos”

El prestador de servicios Pablo Acosta señaló a Signos FM que “está todo desmadrado en Las Grutas, lamentablemente lo que hacen los paradores no está permitido, estos se abusan de no cumplir la ordenanza y el municipio no hace cumplir las propias normativas”

“Yo fui hablar con los concejales, me dieron la razón, pero ni siquiera actuaron, me dijeron que la playa no es boliche bailable y hoy son lugares, sitios de megas recitales y lamentablemente el deliberante le tiró el problema al ejecutivo, cuando ellos deberían decirle que tienen que cuidar a la gente y a los turistas y no terminar como estamos, desmadrados” sostuvo.

“Todo se termina por el mal accionar de los funcionarios, acá los paradores no pueden ser boliches, no pueden hacer estos recitales, traen escenarios que se usan en estadios en la playa, pero la municipalidad mira al costado” afirmó.

“La municipalidad habilitó un boliche bailable en la playa para tres mil personas, como es la Bresch, cierran la playa pública para ellos y hacen lo que quieren, no estoy en contra de los recitales, sino en el lugar que usan, no se puede, está establecido en las ordenanzas” aseveró el empresario.

“A mi me controlan mi negocio, los inspectores queriendo cerrar negocios por infracciones y cuando le decís que los paradores incumplen, nos dicen que con eso no tienen nada que ver, hoy la municipalidad no puede multar a nadie, porque no ellos no hacen cumplir la ordenanza, entonces a nadie pueden hoy infraccionar” manifestó Acosta.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA