NOTA DE VECINOS/AS Y TRABAJADORES DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE SAN ANTONIO OESTE, LAS GRUTAS Y EL PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Sra. Arabela Carreras, Gobernadora de Río Negro

Sr. Ariel Ávalos, Secretario de Cultura de Río Negro

Sr. Hector J. Segura, Representante del INT en Río Negro

Sra Ayelen Sposito, Diputada Nacional por Río Negro

Sr. Adrián Casadei, Intendente de San Antonio Oeste

Sr. Joaquin Rodrigo Landivar, Secretario de Hacienda de San Antonio Oeste

Sra. Marisol Martínez, Gerenta de Agencia de Turismo, Ambiente y Cultura de San Antonio Oeste

Sra. Patricia Tabarrozzi, Directora de Cultura de San Antonio Oeste

En relación a la emergencia sanitaria, social y el aislamiento a raíz del COVID-19;

Los/as abajo firmantes, vecinos/as y Trabajadores de la Cultura de San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto, queremos expresar, ante todo, nuestro apoyo a las medidas que se vienen tomando, felicitar por la celeridad de las mismas, y brindar nuestra solidaridad frente a la grave situación que vive nuestro país y nuestra región. Confiamos en que, con el debido respeto a las medidas de prevención aplicadas, habremos de salir adelante de manera colectiva.

Dicho esto, es importante entender que la comunidad de trabajadores de la cultura resulta fundamental a la hora de fomentar el pensamiento crítico y el crecimiento emocional, necesarios para poder sobrellevar situaciones como esta y muchas otras. Sostenemos actividades regulares como festivales y encuentros (con probada trayectoria) que resultan ya icónicos para la cultura local. A su vez, esto contribuye directamente con la visibilización del destino, fomentando así la visita del turismo a lo largo de todo año. También muchos de nosotros/as nos dedicamos a dar clases de diferentes lenguajes artísticos (teatro, danza, canto, pintura, circo, etc., para diferentes grupos etarios) lo que implica no sólo una entrada de dinero regular, de la cual ahora estamos privados/as, sino también un servicio de capacitación sostenido que ofrecemos a la comunidad y que ahora también hemos debido cancelar. Esto nos convierte en uno de los motores económicos de nuestra sociedad, impulsando a través de las actividades rubros como gastronomía, hotelería, turismo en general, y el entretenimiento y educación, en particular. Además de esto, somos los/as que siempre están presentes, de manera desinteresada, brindando reflexión, color y alegría, mediante nuestras expresiones artísticas en los eventos culturales y sociales de la comunidad (fechas conmemorativas, fiesta del pueblo, dia del niño, dia del estudiante, cumpleaños de Las Grutas, entre otras).

De más está decir, que las expresiones culturales que llevamos adelante a lo largo de todo año, como sustento económico y proceso cultural en marcha, están en un momento de extrema vulnerabilidad.

Sabemos que no somos los/as únicos/as. El trabajo precarizado en distintos rubros (servicios, hotelería, comercio, etc.) es moneda corriente. Pese a todo, somos uno de los rubros más precarizados, carentes de seguridad social, que dependemos enteramente de las funciones teatrales, recitales, exposiciones o clases para poder brindar sustento a nuestros hogares. La inmensa mayoría de artistas trabajamos directamente de manera no registrada, y pocos de nosotros/as somos monotributistas. Se entiende, entonces, que en situaciones como ésta seamos uno de los rubros más perjudicados.

Por todo lo antes dicho, solicitamos a ustedes y a las instituciones pertinentes que se instrumenten las medidas necesarias para proteger a la comunidad artístico-cultural autogestiva de la región.

Algunas de las medidas que proponemos para tener un Estado Presente, acompañando en esta grave situación a los trabajadores de la cultura son:

Espectáculos

Contratación de artistas escénicos, cuyo cachet sea abonado en el mes de abril de corriente y la función se brinde en la fecha que disponga el contratante (municipio o provincia), luego de finalizada la cuarentena.

Entre los artistas locales contamos con espectáculos de teatro, tango, grupos musicales, performáticos, proyecciones de cine, entre otros.

Talleristas

Contratación de talleristas con pago de haberes en el mes de abril. La contraprestación del servicio se iniciará apenas se dé de alta la cuarentena, cuando disponga el contratante (municipio o provincia).

Artesanos/as

Contratar los servicios de artesanos/as para la realización de esculturas que aporten al patrimonio cultural del contratante (municipio o provincia) y demás elementos a obsequiar y o exponer en los espacios culturales estatales.

Artistas Visuales

Compra de cuadros a artistas visuales locales, con la intención de conformar una “Muestra permanente de artistas visuales del Golfo”. Esto aportará al patrimonio cultural tangible del contratante (Municipio o Provincia)

Contratación de fotógrafos/as y cineastas para eventos y proyectos estatales, con pago de honorarios a la brevedad y cuya contraprestación se realizará en la fecha que se disponga, luego de finalizada la cuarentena.

Contratación de muralistas cuyos honorarios se abonará en el mes de abril y se realizarán cuando y donde disponga el contratante luego de finalizada la cuarentena.

Situación impositiva

Eximir de impuestos municipales y provinciales por el término de un año a los/as trabajadores de la cultura en general (artistas, artesanos, etc.).

Eximir de gastos fijos a espacios dedicados al desarrollo de las artes escénicas (alquiler de inmuebles, pago de servicios, etc.).

Situación alimentaria

Entrega de bolsas de alimentos y aportes económicos para aquellos/as artistas que estén en condiciones más precarizadas (en caso de que un programa similar ya exista, solicitamos contemplar de manera especial también a los/as trabajadores de la cultura).

Gestores culturales

Se solicita un canal de comunicación directo con los funcionarios del área de cultura, cuya finalidad sea la de, una vez finalizada la cuarentena, materializar los proyectos que por esta misma situación han sido suspendidos.

Además, requerimos que la duración de estas medidas se extienda hasta que podamos volver a trabajar en condiciones normales.

Creemos que esta es una oportunidad para visibilizar la desprotección en que se encuentra sumida la actividad cultural autogestiva en particular. También para revertir esta situación a partir de políticas concretas y leyes que protejan específicamente a los/as trabajadores de la cultura. Asimismo, para abrir un canal de diálogo directo y concreto y poder debatir las necesidades del área para llegar a soluciones consensuadas entre el Estado y los/as artistas.

Para implementar estas políticas, sugerimos en primera instancia registrar las personas pertenecientes a la comunidad artística y trabajadores de la cultura local, para poder luego acompañar como corresponde a aquellas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad. Conscientes de la urgencia de la situación reinante, estamos a disposición para ayudar en estas tareas.

Sin más, saludamos a ustedes muy atentamente,

VECINOS/AS, ARTISTAS Y ARTESANOS/AS DE SAN ANTONIO OESTE, LAS GRUTAS Y EL PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE.

Georgina Danessa/ Martin M. Acosta/Ana Yalour/ Yael Anahi Kette/ Luisina Graffigna /Rocio Chibli /Gabriela Sosa /Astrid Hansen / Luciano Cutrera /Daniela Alejandra Ceci / Cintia Valeria Pihuala /Gabriela Cecilia Estrada Collado / Lilen Arias /Maldonado Matias Ezequiel / Lisa Elena Pedersen /Lucía Méndez / Eliana Paula Entraigas / Laura Viz / Maria Eugenia Sar / Cristhian Hechenleitner /Juan Alberto Gramajo / Martin Vidondo / Manuel Viz /Carla Andrea Bobadilla / Estefania Castaño /Haedo Maria Cristina / Sposito Suyay / Otti Salas /Maria B. Paoloni / Alicia Liliana Calendino /Silvia Di Domenico / Andrea Soledad Sosa /Agostina Del Gobbo /Brenda Sol Rimbert / Nestor Mónaco / Cecilia Mariana Osovnikar Balloi / Soledad Samira Antunez / Valeria Analía Hidalgo /Lenchi Ramos / Débora Sanso Neculman /

Paula Vanina Baltar / Maiten Fuenzalida /Daiana Anabella Molina Riquelme / Cecilia Salcedo /Sebastian Poliakoff Aldegani / Dora Susana Rossetto /Leonardo Emmanuel Salas / Laura Vanesa Schaevich /Luciana Belén Hidalgo / Azucena Aguirre /Soledad Rubio / Catherin Dye / Vichich Natalia /Maria Rosa Bordon / Maria Eugenia Del Carpio /Romina Noelia Cisneros / Lidia Rosana Gomez /Braian Ezequiel Zerga / Jair Farid Dipp /Silvia Leonor Poliakoff / Mariano Adesso / Monica Stefaniak / Rocio Ferreyro Iribarne /Ciro Baritolli / Camila Laura Podestá /Mayra Malen Arias / Dylan Agustin Meis /María José Díaz / Melina Ledesma / Paola Magalí Arce / Laura Marcela Cereto /Eduardo Rene Cantrachof / Solange María Noeli Lombardo /Marta Malvina Huenuil / Martin Milton Eduardo Paineman /Claudia Marcela Salazar Muñoz / Brigida Sepúlveda /Silvana González / Cosme Damián Cappelluti /Julieta Liguen Sepúlveda Navarro / Matías Morsan /Mario Darío González / María Ester Galarza / Gonzalo Martínez / Rodrigo Ezequiel Toñanes /

Rocio Julia Velasquez / Luna María Valencia Cuervo /Liendo Roggia Dana Milena / Enrique A. Barrera Fuenzalida /Petter María Carolina / Patricia Daniela Arias / Jimena Zabala / Mercedes Marziale Mases/ Nicole Stefania Black / Ian Emanuel Quinto /Valeria Veloso / Ariel Devoto/

Además, acompañan:

Asociación Civil “Mujeres empoderadas” / Asociación Civil “Churrinche”.