Nuevamente se movilizaron contra del Oleoducto Vaca Muerta Sur en Las Grutas

Distintas organizaciones ambientales, sociales, sindicales, de derechos humanos, partidos políticos, movimientos ecuménicos y estudiantiles se movilizaron en cuatro puntos donde quieren imponer el proyecto del oleoducto.

La acción se realizó de manera simultánea y con solo representantes de las organizaciones con el fin de dar una advertencia al gobierno sobre el estado de alerta declarado ante el intento de avance del proyecto.

En la costa atlántica la actividad se centró en la localidad de Las Grutas, epicentro de la lucha contra el oleoducto y en defensa del Golfo San Matías. Allí se reunieron las organizaciones Asamblea por el Agua y la Tierra de Las Grutas, Multisectorial Golfo San Matías, el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, APDH Alto Valle; MARA, el COA KIUS (Club de Observadores de Aves), la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Viedma-Patagones, Pastoral social Diócesis de Viedma, el Movimiento Socialista de los Trabajadores de Viedma, la Fundación Inalafquen, el Club Costa Sur, Deportes Náuticos Sin Motor, las Comunidades Católicas Stella Maris y San Cayetano, el Colectivo Cultural Les Mirones, el Centro de Estudiantes del IFDC- SAO, Fm La Korneta, Comerciantes Independientes de Las Grutas, Propietarios de casas y departamentos de alquileres de Las Grutas y SAO.

Fernando Ledesma del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro y miembro de las comunidades de la zona atlantica dijo que “para nosotros como comunidades es fundamental ponernos en pie de lucha, acompañar y ser parte de la defensa de nuestro mar” Agregó que “traemos la palabra de la mayoria de las comunidades de la zona atlantica, ya le cerramos las tranqueras a la minera y le decimos que el oleoducto no va a pasar”.

La Asamblea por el Agua y la Tierra de Las Grutas exigió la restitución de la ley 3308 que fue inconstitucionalmente modificada para permitir las actividades hidrocarburíferas. Suyay Quilapan vocera de la Asamblea se dirigió al Tribunal Superior de Justicia expresándoles que “somos legítimos accionantes para el pedido de inconstitucionalidad” a su vez instó a que se exprese por la demanda de fondo, cosa que consideran que aún no ocurrió. Alicia Calendino también participante de la Asamblea comentó “nuestra actividad productiva es en base al turismo y a la pesca, decimos que no a este proyecto porque pone en riesgo a estas actividades productivas”. La Multisectorial Golfo San Matías en voz de Fabricio Di Giacomo “estamos en Las Grutas pidiendo por la restitución de la ley 3308 queremos que nuestro Golfo esté protegido, queremos un mar sin petroleras. El Oleoducto no va a pasar”.

