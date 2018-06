Ojeda insiste con el césped sintético “este proyecto continúa en pie”

Por su parte del secretario de gobierno señaló al programa Va a dar que hablar de SAOTV Canal 4 “debemos escuchar a la gente y no hacer nada a espalda de ellos, si la propuesta no tenía la licencia de la comunidad como lo hemos estado escuchando de boca de la población, deberíamos cambiar la opción, pero donde manda Capitán no manda Marinero y por eso quien tiene la última palabra es el intendente”.