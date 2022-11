Ortiz “acá los empresarios hacen lo que quieren con la pesca”

El secretario adjunto del STIA Juan Ortíz, señaló en los micrófonos de Informativohoy radio “nos preocupa que van a precarizar al trabajador de la pesca, lo van a transformar en mano de obra barata sin los beneficios que le corresponde”

“Estamos haciendo una revisión salarial, porque la previsión de la inflación fue problemática, por todos conocidas, fue mayor el incremento de lo que se pautó, entonces estamos trabajando en eso, esperando a resolver en la próxima reunión paritaria” comentó.

“También tuvimos una reunión con empresarios y con la subsecretaría de pesca, para saber el resultado de la prospección, porque quieren saber cómo estuvo el resultado y los resúmenes del langostino, según indicaron que tiene buenas marcas y eso es importante para el futuro inmediato” agregó el gremialista.

Respecto a la situación de las empresas señaló “si es por el recurso del golfo, ninguna estaría trabajando, quedarían cerradas, nos salva el recurso de plataforma nacional, pero igualmente acá casi no se procesa” añadió “incluso lo que se captura en el golfo, también sale sin procesar y nuestros trabajadores están sin hacer producción” dijo Ortíz.

“Dependemos del recurso de plataforma nacional, es así, aún no se puede obtener localmente, estamos en veda, pero además cabe decir que hubo baja captura antes de la misma veda, por ejemplo, Perla del Este, recién hace pocos trajo un barco propio y está pescando en plataforma nacional, otras plantas compran el producto, pero lo que más nos preocupa es la falta de proceso, es preferible para algunos hacerlos afuera” mencionó.

“Acá hay una realidad lamentable que se nos avecina, es sabido que el empresario industrial del Puerto, dijo a viva voz que quiere que se arme una cooperativa, la que se denomina Cabo Corrientes, pero lamentablemente aquí no hay decisión política para evitar la precarización laboral que tendremos, no se toman decisiones desde el gobierno, porque no quiere avanzar con esto y sinceramente tampoco les importa, siquiera cometer fraude legal, porque el proyecto aprobado pesquero no puede hacerlo con cooperativas, ni hablar de que está violando el convenio colectivo de trabajo” afirmó.

“Sin el acompañamiento de los funcionarios políticos para con los trabajadores, estamos mal. Acá los empresarios le dicen al gobierno lo que tienen que hacer, entonces estamos al desamparo, los trabajadores lo saben, ni hablar de que quieren aprobar una ley de pesca que le entrega todo a los privados” expresó Ortíz.

Audio de la entrevista en Marítima FM 102.5 mhz

