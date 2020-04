Ortíz “Esperamos que los cupos de merluza sean para los que tienen plantas pesqueras”

El secretario gremial del STIA en San Antonio Oeste, se refirió al cupo de pesca de las 10800 toneladas permitidas por el gobierno rionegrino, cuestionó a quien se entregará ese cupo “hay empresas que cumplen con todo y otras que no cumplen con nada” y manifestó que la política pesquera nunca regularizó esa situación.

“hemos visto en últimos tiempos que empresas, que no tiene proyectos o plantas, tienen cupos de pescado y con una total competencia desleal con aquellas que si están establecidas y con todas la de la ley” agregó “aquellos que no cumplen en nada lo hacen con la anuencia del estado”.

Agregó al respecto “en estas cosas hemos siempre solicitado que no sea así, como la mano de obra precarizada en las cooperativas, donde la situación hoy es muy compleja para la gente, con relación a la emergencia sanitaria imperante”.

“Después cuando empiezan los problemas, la gente viene al STIA y piden que salgamos a poner la cara por ellos, cuando previamente no reconocen la representación que hacemos, principalmente quienes conducen esas cooperativas, desconocen cualquier forma de legalizar la mano de obra, pero también caemos en lo mismo, esto está apañado por la política de pesca provincial”.

“Hoy, todas las cuestiones que tiene que ver con las actividades burocráticas están paradas, pero por ejemplo, estamos teniendo problemas con la empresa del Puerto del Este, dice que están padeciendo el freno a la actividad, obviamente tiene que ver con el pago del garantizado, pero no es culpa de los obreros, sino de la situación existente por la cuarentena, pero sabemos del esfuerzo y el escenario actual, no sé cómo será más adelante” mencionó el sindicalista.

“Respecto a las cooperativas, no tienen pago garantizado para el filetero, los trabajadores no tienen esa posibilidad que brinda la ley a otros que están en industrias pesqueras, conocemos algunos casos que si protestan lo echan, pero la provincia no inspecciona esa situación, porque la verdad no quieren mirar, también esto es parte de la política pesquera actual” finalizó.