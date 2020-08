Pablo Musse “Solange llevó siempre a San Antonio en su corazón”

El papá de Solange Musse, Pablo, la joven que murió de cáncer, sin que su padre y hermana pudieran despedirse cuando agonizaba, porque la Policía Cordobesa, no solo no lo dejo llegar, sino que lo extraditó hasta el límite con La Pampa, en diálogo con Marítima FM señaló que “son un montón de hijos de puta”, y contó sus recuerdos de cuando vivían aquí, donde se crió la joven y ún tienen muchos amigos. Confirmó que sus cenizas, que aún no le entregaron, en cuanto se pueda, serán vertidas al mar, en las playas del puerto de San Antonio Este, por su expreso pedido.

“A nadie se lo deseo lo que me pasó a mi y como le quitaron su último derecho a mi hija, que lo manifestó en una carta, porque ya no podía expresarse, porque le faltaba el oxígeno, exteriorizando su impotencia, su bronca y dolor”.

“Analizando fríamente, aún no puedo encontrar una explicación, estos que abusaron de su poder y en este caso en particular, no solo la policía, sino los inútiles que están a cargo del COE, a nadie le importó nada lo que nos pasaba” afirmó.

“Hasta el día de hoy nadie me llamó y me brindó explicaciones, el pueblo cordobés incluso se siente muy dolido, me lo hacen saber constantemente, pero más allá de lo que pasó, nadie se comunicó, solo el intendente de Alta Gracia y el intendente Casadei de San Antonio, son los únicos que estuvieron a disposición, pero el resto de la dirigencia nadie” aseveró Musse.

“Nosotros vivimos muchos años en el barrio Magisterio y Solange siempre llevó a San Antonio en su corazón, era una persona muy especial, que siempre daba mucho por lo demás y no lo digo yo, sino los amigos y amigas que tiene en San Antonio lo mencionaron siempre” comentó.

“Yo solo recibí amor y apoyo de los sanantonienses, mis hijos se criaron e hicieron la escuela en el Puerto y por eso ella tomó la decisión de que sus cenizas estén allí, que la depositemos en el mar, aunque por ahora no será posible” agradeció que las autoridades municipales sanantonienses se pusieron a disposición de la familia.

“Hoy estamos haciendo los trámites finales en Córdoba y creo que el mensaje de Solange llegó a todos lados, espero que la Ley que se está poniendo en marcha, para que la personas hasta el último suspiro, como ella dijo, puedan tener sus derechos, que todos puedan dar un abrazo final a sus seres queridos, algo que nos arrebataron, esto que hicieron no dejarme ingresar, ‘estos iluminados’, parece que no tienen familiares o no tuvieron esta situación, por eso queremos que esto no siga así” exclamó.

“Volverá Solange a San Antonio, siempre regresábamos con mi familia, amaba el lugar y por eso regresaremos a cumplir su último deseo” finalizó.

-Solange ( de anteojos) y sus hermanos en la Escuela del Puerto del Este (fotos gentileza Pablo Musse)