Pagos a Cementos del Sur: analizan esta semana el pedido de interpelación

Estos próximos días, deberá analizarse la solicitud del Frente de Todos, que pidieron interpelar al titular de hacienda municipal e incluso elevaron las preguntas correspondientes. Hasta ahora JSRN solo mencionó que lo tratarán en comisiones.

El secretario de hacienda Matías Hermo, en el programa Agenda Abierta, comentó respecto al pedido de interpelación que requirió el bloque opositor. El contador a cargo del área económica municipal, orientó en sus palabras que la consulta solicitada es más respecto al clima que se da de cara a las próximas las elecciones y también a una movida mediática de los últimos días.

“No lo considero que esta situación haya sido de la relevancia que se ha dado, yo he brindado absolutamente todas las respuestas, he ido al concejo deliberante y di todas las explicaciones, me llama la atención que no haya sido suficiente para algunos” mencionó que no considera el tema de relevancia para una interpelación.

“Estamos en tiempos electorales, incluso recibí descalificación personal de un concejal y además creo se marca todo con una movida mediática, es falso que haya un movimiento de dinero de cuentas de una a otra y sí admití que hubo un error administrativo, lo reconocí, pero aquí no hubo privilegios, ni considero que hubo irregularidades” sostuvo el funcionario.

“Me presenté las veces que me llamaron y por ahí al concejal Masch no le satisfizo mis respuestas, que además incluso con sus declaraciones confunden a la gente, llama la atención porque la información la recibieron” dijo además “los fondos provinciales ingresaron y con los elementos administrativos que cuento se realizó el pago, no hubo nada fuera de lo que ellos quieren señalar, lo que manifestó incluso el concejal Masch no es la real y hay intencionalidad de confundir” aseveró Hermo.

Solicitud de pago de Cementos del Sur

Pedido de informes del FDT

Respuesta del secretario de hacienda Hermo

