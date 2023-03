Para Carmona “se puede hacer un informe real del municipio y no lo que dijo Casadei”

La concejal Vanesa Carmona, quien aceptó ser candidata a intendente por el frente “Vamos con Todos” señaló que el jefe comunal “no mencionó lo que falta y es mucho”

Carmona es postulante a la primera magistratura comunal, endilgó al actual mandatario comunal y candidato de JSRN cuestiones que no concuerda según lo expuesto y que ella misma podría hacer un informe de gestión con lo que dicen los vecinos.

“Respecto a lo que presentó Casadei en su discurso, que fue muy leído, es el cuarto creo, es un informe que le habían pasado sus funcionarios, mostrando un lugar fuera de la realidad de lo que es el pueblo, porque si vos hablas con los vecinos podemos hacer un informe de gestión diferente” dijo la edil.

“El eje del discurso se notó la irrealidad, dónde habló desde género teniendo un consejo de la mujer inactivo, inoperativo y que se le presta la atención a las mujeres que tiene relación con concejales aliadas a la presidenta del concejo y solo para dar aportes no reintegrables sin dar soluciones” sostuvo.

“El intendente habla de ambiente, empodera que ALPAT va a tener mayor producción, pero no habla de lo que al el le compete y como se van a gestionar los residuos que el bajo del riñón no da más y vamos a tener una superproducción de efluentes, no habla del problema que tenemos con las antenas, o por ejemplo como van a remediar el estacionamiento de la mar grande” también mencionó que no cumple con varias ordenanzas.

Sobre Las Grutas “dio una lista enorme de la cual yo me perdí y vemos que la mitad de las cosas no se cumplieron, una cantidad de cosas que no se hicieron o que no se ejecutaron” explicó Carmona.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA