Para Casadei “el actual gobierno municipal no cumplió la palabra empeñada”

Dijo que quieren hacer ingresar a una “unidad básica” a la estructura municipal y que cualquier acto de este tipo infringe la ley.

En este sentido, expuso que desde el Ejecutivo sanantoniense “no cumplen con la palabra empeñada, cuando uno está en transición no debe hacer actos que puedan perjudicar, primero que no sean ilegales porque la Carta Orgánica marca claramente que ya están pasados de la cantidad de empleados que se determina. Van a decir que el censo es viejo, pero por algo hay que regir. Después le pedí al intendente que no tome ninguna decisión importante en estos días, que podamos trabajar en conjunto, pero fue a un acto y anunció que va a pasar a planta a no sé la cantidad de empleados”.

Agregó en ese marco que se reunió con los dos gremios que representan a los trabajadores municipales y “la idea es firmar un convenio colectivo, hacer todo un programa para el pase a planta del personal, hacerlo como lo hace la provincia, que puedan rendir y que haya una ordenanza del Concejo Deliberante con un escalafón transparente. Así como lo hicieron lo único que pretenden es esconder atrás de la legítima aspiración de algunos empleados municipales, a los punteros políticos, a los dirigentes políticos, es una unidad básica el listado de quienes pasarán a planta permanente”.

En la misma órbita, repudió la incorporación de familiares de dirigentes oficialistas. Dijo que quieren ingresar “el hermano del candidato a intendente, el hermano del delegado de Las Grutas, un montón de muchachos que pertenecen a un partido político, pero perdieron las elecciones. El Municipio no debe ser el lugar donde deben permanecer porque es plata del ciudadano, de la sociedad, del pueblo. Entonces, a sabiendas de que es ilegal, de que es de nulidad absoluta lo que pueda llegar a hacer el intendente, hemos enviado una misiva donde le pedimos que se abstenga de realizar cualquier acto de este tipo que sea ilegal. Esperemos que no lo haga porque simplemente va a ser nulo”.

Aclaró que el problema no es con los empleados municipales, quienes “van a ver prontamente recuperados sus derechos, con armonía, con diálogo, con un rumbo claro que vamos a tener pero así no”.

Casadei criticó la gestión actual por considerar “que esta desidia, esta negligencia que han tenido en estos últimos casi cuatro años pocas veces la he visto” y añadió: “41 funcionarios tiene la Municipalidad de San Antonio Oeste hoy, se calcula que Pedro Pesatti está anunciando 24 funcionarios para Viedma, San Antonio tiene 41 y así no va a ser la cosa, tienen 130 por ciento de la coparticipación en sueldos”.

“La gente cuando va por la calle en vez de felicitarme me da el pésame”, indicó.