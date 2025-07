Para el SOMU falta transparencia en la asignación de cupos y advierte sobre posible monopolio

Juan Pablo Gattoni, delegado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en San Antonio Oeste, expresó fuertes críticas hacia el manejo de los cupos pesqueros por parte de las autoridades nacionales y provinciales, denunciando la falta de información oficial, la exclusión de los gremios en la toma de decisiones y la concentración de beneficios en pocas empresas.

«Cada vez que ponen a alguien, solo lo hacen para decir que está presente, pero luego sacan los beneficios», señaló Gattoni, al referirse a los recientes movimientos en la asignación de cuotas de langostino. Aseguró que la única empresa que actualmente opera en la zona, 16 de abril, ya recibió cupos, y que resta uno de 350 toneladas que «seguramente irá al buque pesquero Viernes Santo«, propiedad —según Gattoni— de un alto funcionario: «El Viernes Santo es de Gualtieri. ¿Cómo puede ser que el subsecretario de Pesca tenga un barco? Éticamente no corresponde».

El referente gremial apuntó además contra la manera en que se están otorgando los cupos nacionales sin participación de los sindicatos, a pesar de lo estipulado en el artículo 10 de la Ley Federal de Pesca N° 24.922. “Han sacado ese ítem para que la provincia decida sola. Nos excluyen y reparten los beneficios entre los mismos de siempre», afirmó.

Gattoni también mencionó a otras empresas beneficiadas con cuotas, como “Huafeng 815”, el “Don Agustín” y el “Franca”. y vinculó sus operaciones con condiciones laborales precarias: «Muchos trabajadores no tienen seguro, ni están registrados. Incluso el 50% de lo que se procesa se va afuera. ¿Dónde está el empleo local?».

El delegado sindical advirtió que la situación en la industria pesquera se encuentra al borde del colapso. “Hoy las plantas están cerradas, Perla del Este y Río del Salado ya no funcionan, y los fileteros están sin trabajo”, dijo. Aseguró que el sector está pagando las consecuencias de decisiones tomadas sin planificación ni consulta, y consideró que se está empujando a los trabajadores “a pedir limosna, cuando deberían tener empleo digno”.

En ese contexto, Gattoni no descartó medidas gremiales: “Vamos a ver qué hacemos, si cortamos fuera del municipio o no, pero de brazos cruzados no nos vamos a quedar. El cupo social de langostino tiene que transformarse en trabajo real y registrado”.

Sobre su vínculo con las autoridades, afirmó que ha presentado notas al ministro y al gobernador sin recibir respuestas concretas. “Lo único que me ofrecieron fue una reunión con Banacloy, pero no quiero visitas, quiero respuestas”, insistió.

Por último, manifestó su preocupación por una posible concentración monopólica en el sector pesquero: “Esto se está transformando en un monopolio disfrazado. Se reparten todo entre pocos y al trabajador lo dejan afuera”.

Gattoni anunció que seguirá gestionando con la CGT del Alto Valle y la CGT Zona Atlántica para obtener respuestas oficiales y revertir lo que considera “una situación de injusticia estructural en la pesca rionegrina”.