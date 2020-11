Para el verano, no habilitarían campings en Las Grutas, SAO y SAE

El intendente Adrián Casadei confirmó ayer en FM Alternativa que no se habilitarán los campings para acampe en el ejido sanantoniense “los campings no estarán autorizados a funcionar por disponer de instalaciones comunes y baños, donde el riesgo de contagio es alto”.

Por su parte Marisol Martínez, titular de la Agencia de Turismo Municipal mencionó “camping para acampe no estarán habilitados, porque no garantizan que no haya aglomeraciones, como el uso común de los baños”.

Indicó que si hay algunos que presentan protocolos para que se instalen motorhomes que tienen baño incorporado sí se les admitirá “en este aspecto probablemente se les permitirá, eso aún no lo definimos, pero las carpas por el acercamiento y el uso de las parrillas, como de los salones, dónde se agrupan no va a ser posible en este contexto sanitario que tenemos”.

“Los que utilizan los campings son gente de mucha comunidad, tienden a estar en sitios y dependencias comunes” mencionó que hay recomendaciones de Salud de que este año no se habiliten.

Martínez dijo que “Provincia es la que debe hacer el relevamiento de los campings, desde hace mucho tiempo no lo realiza, desde nuestro municipio estamos trabajando a destajo con las inspecciones de complejos y departamentos” comentó que este año se van sumando los que se encontraban de manera irregular “aparecieron dueños que alquilaban y que no estaban registrados, sino quedan afuera de la aplicación y si alquilan, cuando ingresen los turistas y no tengan su reserva establecida, se les generará un problema” afirmó.