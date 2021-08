Paritarias de embarcados: CARPOPRES ofreció más, pero SOMU rechazó la propuesta

Tras la conciliación obligatoria, los delegados del SOMU con el apoyo del gremio de Puerto Madryn rechazaron la nueva propuesta que realizaron el presidente y el secretario de la CARPOPRES.

La reunión se concretó ayer por la mañana en la delegación de trabajo a cargo del abogado Facundo Lasalle, dónde las partes inicialmente se mantuvieron en sus propuestas.

Posteriormente en una segunda etapa del diálogo, los integrantes de la Cámara de Armadores ofrecieron un aumento de un 45% entre el 1 de julio de este año y el 30 de junio del 2022 a pagarse en tres tramos: retroactivo el 1 de julio de este año, el segundo el 1 de octubre también de este 2021 y el tercero el 1 de febrero del 20221.

Los representantes del Sindicato de Obreros Marítimos señalaron que para pagar en tres cuotas debe ser el incremento del 65% sobre todos los rubros, a pagarse en retroactivo a julio de este año y los otros dos en septiembre y noviembre del 2021, regresando a paritarias en abril.

“Nosotros subimos la apuesta, el 45% en tres pagos y no lo quisieron, se quedan en el 40% y en un pago, o bien ese nuevo ofrecimiento que hicieron después, pero nos sentaremos nuevamente el día viernes como se firmó en el acta, demostramos voluntad de diálogo y mejoramos la propuest” dijo Andres Cerda, el actual presidente de la CARPOPRES.

Por su parte, Patricio Calfuqir señaló que el ofrecimiento no es serio “nosotros nos mantenemos allí, en ese porcentaje, no nos vamos a mover, aceptamos la conciliación obligatoria por buena voluntad, para demostrarles que nosotros seguimos en el camino del diálogo, pero la propuesta que ellos dieron no es lo que queremos, ya lo saben y de ahí no nos movemos.”

