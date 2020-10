Paritarias municipales: las bases deciden. Gremialistas señalaron que el ofrecimiento “no es lo esperado”

Esta mañana se realizaba la asamblea de empleados, ninguno de los secretarios generales, tanto de ATE como de UPCN arriesgaron cual sería la decisión de la misma.

“Nosotros presentamos una propuesta que al gremio ATE le pareció buena, por eso nos acompañaron en el pedido de un 30%, distribuidos un 10% a pagar con el mes de octubre, un 10% con el mes de noviembre y un 10% con el mes de enero, que el mismo sea incorporado el básico” indicó Marcelo Callejas.

La Municipalidad ofreció una suma No Remunerativa de dos mil pesos ($2.000) con el sueldo del mes de octubre y una cuota adicional de dos mil pesos ($2.000) con el sueldo del mes de diciembre del corriente.

Estas sumas No Remunerativas transitorias, se propone sean incorporadas al sueldo básico de cada categoría a partir de la liquidación de sueldos correspondiente al mes de marzo de 2021, representando una recomposición salarial durante el presente ejercicio del 25,43%.

Respecto a esto Callejas señaló “la verdad que no deberían ofrecer incorporar suma no remunerativas, el municipio perdió un costoso juicio por esta metodología, ahora nos dan este monto que incluso nos achata la curva salarias de todas las categorías, pero la asamblea decidirá por el sí o por el no” mencionó el sindicalista de UPCN.

Pezatti por su parte indicó que está muy lejos de lo pretendido “lo que ofrece el municipio no alcanza siquiera la inflación anual y además debemos tener en cuenta que no es lo que esperábamos, nosotros creemos que al menos con lo que se pidió llegamos a una suma para no quedar muy lejos de los índices de pobreza, viene dura la mano en todo aspecto”.

El gremialista de ATE no descartó que empiecen con asamblea y movilización “si este ofrecimiento no se aceptara, no es descabellado que los compañeros se manifiesten” respecto a la próxima reunión el día 23 “iremos con lo que las bases decidan, si no hay acuerdo, seguramente en una próxima asamblea decidiremos los pasos a seguir” concluyó.