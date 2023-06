Perla del Este: “la provincia debe tomar algún tipo de medidas” dijo Ortíz

Continúan pasando el tiempo y no hay resoluciones, la incertidumbre continúa y los 70 obreros de la planta pesquera sin saber con certeza como seguirá la situación.

Juan Ortíz, señaló que aún no hay una resolución “es un tema complicado para todos, la empresa dejó de operar, se adhirió a la emergencia pesquera, se negó a la ayuda que le da provincia, como tampoco no envió los telegramas de despido a los trabajadores”.

“Esta situación complicó aún más las cosas, los obreros no fueron despedidos, pero no les pagó la quincena, lo asistieron desde el gobierno la primera de ellas, esperando que así suceda con la segunda, porque nadie sabe como va a seguir esto” sostuvo a Signos FM.

“Ya incumplió con la primera quincena, incumple la segunda y si hay una emergencia pesquera deberían tener el pago de la segunda quincena, porque uno de los socios dijo que los trabajadores se deben considerar despedido y quieren abonar el 50% de la indemnización” aseveró.

“No se entiende como no actúa la subsecretaría de pesca, estos señores no quieren operar, pero no quieren dar de baja el proyecto, el gobierno parece que avala este “paro empresarial” porque es una actitud contraria contra los trabajadores y sus familias, va en contra de la necesidad todos ellos” afirmó el gremialista.

“Hay muchos trabajadores que ya están en una situación desesperada, vemos que ni siquiera intiman a los dueños, porque cuando nosotros hacemos un paro o protesta, en seguida se acuerdan de la ley y la Constitución, advierten, notifican, cobran multas, pero cuando estos señores hacen lo que hacen, no actúan o lo hacen lentamente” refirió Ortíz.

“No tenemos más reuniones previstas, ya no sirven, porque de ninguna parte hacen nada, sabemos la postura del empresario, la postura de la provincia no sabemos, porque no actúan, saben que están incumpliendo desde la empresa, lo único que queremos es que de una vez por todas se resuelva la situación existente” concluyó.

