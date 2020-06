Permiten la pesca de arrastre para la obtención de Vieyra solo para la pesca artesanal

El titular de la subsecretaría de Pesca de la provincia de Río Negro licenciado Jorge Bridi fue entrevistado por este sitio digital. El funcionario respondió las preguntas sobre temas como: Prórroga solicitada por los pescadores artesanales para el vencimiento de sus permisos de pesca, extracción de la especie vieira, monitoreo y controles, exportación por parte de una empresa privada hacia Inglaterra y las obras que se realizan en la terminal pesquera. Esta es la parte 1 de la nota

Solicitud de prórroga de permisos de los pescadores artesanales:

“Los pescadores piden una prórroga de los permisos hasta el 31 de diciembre, no entendemos bien a que se refieren los permisos de pesca vencen todos el 30 de junio estos deben ser renovados con requisitos mínimos y por un año»

“Entiendo que en la nota que envían se han expresado mal, piden que no se les exija el cumplimento de algunas cosas hasta el 31 de diciembre, en particular el pago de impuestos. Recordemos que para renovar los permisos tienen que presentar el libre deuda de rentas, libre de deuda de la Terminal Pesquera y libre deuda de la subsecretaría de pesca, supongo que están hablando de eso, por nuestra parte no tenemos problemas en ampliar los plazos.”

“No todos los pescadores están dispuestos a acumular deudas que luego tendrán que pagar todo junto y cuando termine la prórroga. En el caso de la Terminal Pesquera se está estudiando prorrogar los pagos, desde la subsecretaría de pesca no tenemos inconvenientes, como también está disponible la refinanciación de los créditos. Con respecto a los impuestos provinciales que ellos deben pagar eso está por ley asique habrá que cambiar eso con otra ley y no es algo que podemos hacer desde pesca, sin embargo algunos impuestos como los sellados y otros están prorrogados hasta el 31 de Diciembre eso ya es una medida que existe hoy, quizá los pescadores la desconozcan asique los asesoraremos sobre el particular. Si eso es lo que solicitan no habrá problemas porque esta todo estipulado”

Extracción de la especie vieyra, cupos de captura y controles:

“La resolución sancionada habilita esta nueva pesquería modifica la dictada en el año 2000 y ha sido publicada en el boletín oficial, los pescadores la conocen y de hecho están pescando. La pesquería se abrió exclusivamente para embarcaciones artesanales. Se incluyó a los barcos que estaban permitidos por la resolución. Se modificó el arte de pesca de 1,80 ahora es de 1,60 cm y máximo de 50 kg, siempre con estructuras rígidas, no utilizando mallas de metal»

“Se estableció un cupo de 2.000 kg por especie, no es solo vieyra lo que está habilitado sino todos los moluscos bivalvos esto es para el caso del mejillón y la vieyra por cada una de las especies por semana, para la especie cholga sin límite. Los pescadores deben concurrir al departamento de Policía de Pesca a verificar el arte de pesca y cada vez que lo cambien tienen que pedir una inspección. Se establece también que se hará el monitoreo sanitario de la zona de producción conforme el protocolo aprobado en el año 2014, mediante Resolución 2034 de ese año. Se tomarán las muestras y se emitirán las guías.”

«La zona en la que se puede pescar que es entre Baliza San Matías para que entienda la gente es donde la ruta que va al puerto se choca con el mar hacia el Oeste hasta unos 10 km antes de Pozo Salado o Caleta de los Loros, no incluye la reserva natural y entre la costa y los 50 metros de profundidad, eso se corresponde con la zona clasificada por calidad sanitaria. En el caso de los bivalvos lo que se certifica no es la partida en si , no se certifica el producto en si sino la zona en que se produjo.»

«El estado provincial mantiene el programa de certificación desde hace muchos años, en el 2014 se designó como autoridad competente a la Dirección de Pesca Marítima la que delegó las funciones operativas del programa en el Instituto de Biología Marina actual CIMAS y la provincia desde entonces está pagando al Instituto esta operatoria que se ha ejecutado de forma impecable asimismo el representante del SENASA decía que comparado con otras provincias, estamos bastante adelantados y el sistema de monitoreo lo hemos mantenido como corresponde conforme a la normas nacionales y provinciales. Este trabajo que se hace gradualmente no se ve». (San Matías Pesca- las fotos son de Facebook)