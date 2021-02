Pesca artesanal “se llega a un acuerdo o paramos y bloqueamos todo”

Febril fin de semana en el sector de la pesca artesanal entre comunicaciones y mensajes por whastapp, frenada, algunas de ellas sin despachos, este lunes se sabrá si, desde Prefectura Naval, debe dar una respuesta, que la misma llegaría en la mañana.

Tanto Alejando Sarmiento en diálogo con Signos FM y el prefecto principal Adrián Insaurralde en Marítima FM señalaron lo siguiente

“Hoy los elementos de seguridad para algunas han sido muy costosos y no todas pudieron hacerlo, la mayoría antes de la temporada debió tomar decisiones de gastar un dinero que por ahí no tenían, y si la gente no trabaja no se come” dijo Alejandro Sarmiento “son decisiones que se toma, yo vendí mi auto para comprar elementos de seguridad y hoy no nos dejan trabajar”.

“Nuestra fuente de trabajo es una de las principales de San Antonio y hubo muchos que por la pandemia no pudieron regularizar, entre ellos eran los marineros que salen a navegar, acá la primera actividad de los jóvenes es salir al mar a navegar, hoy para hacer el curso de marinero se necesita quinto año y muchos no pueden hacer ese curso y no se le da el trabajo” aseguró el pescador.

“El prefecto envió la nota que nosotros pedimos, no hay una disposición que nos avale detalladamente y queremos que esto se aplique con el criterio correspondiente, porque la resolución dice que podemos salir a navegar con los elementos que tenemos, por eso me parece que deben interpretarlo como lo hacemos nosotros” sostuvo Sarmiento.

“No sabemos cual es la respuesta, esperemos que sea para este lunes, porque queremos salir a pescar, nos afecta la economía, no vivimos de sueldos, no tenemos ni empresa que nos respalde y vemos que nos cortan la libertad de trabajo. Acá esto fue hecho por los barcos pesqueros, que seguramente fueron los que denuncias, porque no quieren que las lanchas estén pescando en la zona del langostino, esto viene pasando desde hace años y ahora si ellos nos afectan, nosotros también haremos lo mismo y si no se llega a un acuerdo bloqueamos todos” añadió “Si acá no se soluciona, no se soluciona para nadie, la gente llegó al límite, llevamos cuatro días de pesca y es inaceptable, porque todo se empieza a alterar” aseveró el representante del sector artesanal.

Por su parte el oficial prefecturiano dijo “No puedo entregar un permiso sabiendo que no está dentro de la normativa. Debo pedirles que la cumplan y luego desde mi lugar facilitar que los tramites salgan lo más rápido posible, pero siguiendo los pasos que tienen que seguirse tanto técnica como administrativamente”

Otros de los puntos que se tocó es el de la recurrencia de las embarcaciones artesanales que no hacen despachos y que tienen por ejemplo buzos que no están habilitados. Situación que se reitera con el correr de los años, más allá de las infracciones que se han realizado y las muertes que han sucedido. Pareciera como que no se le diera la importancia necesaria “es lo que tratamos de resaltar, que nos avisen a través del despacho adónde van, conque embarcación, cuanto tiempo, que los tripulantes tengan la habilitación correspondiente, que la embarcación tenga todo el equipo vigente a bordo (bengalas, chalecos salvavidas, balsas y demás) , que la estructura de la embarcación sea la adecuada, que no tenga agregados y demás. La idea hacer la presencia necesaria en el lugar para evitar cualquier tipo de anomalía que después tengamos que lamentar” señaló Insaurralde.

“Nos hemos encontrado con algunas embarcaciones que dejan de ser artesanales por todo el equipo que tienen encima y están fuera de la aprobación primaria que es el expediente de construcción del astillero, con agregados que no fueron pasados por la Prefectura para su verificación” expuso el Prefecto. (foto archivo)

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA