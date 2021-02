Pescadores artesanales a la espera de una solución “estamos de forma pacífica reclamando nuestra fuente laboral”

En la jornada de hoy podría llegar una notificiación de Buenos Aires, por gestiones que realiza el senador Martín Doñate ante la ministra Sabrina Frederics, así lo comunicó el legislador Luis Noale a los propios trabajadores.

En este difícil escenario, los pescadores artesanales, Carlos “Tana” Leuze y Ramiro Burtre, señalaron algunas consideraciones sobre la situación por la que atraviesa el sector artesanal de San Antonio Oeste, entendiendo que las exigencias de la Prefectura Naval Argentina han sido tenidas en cuenta y que han cumplimentado todo lo referente a inspecciones y planos haciendo las presentaciones como corresponden.

También destacaron que siempre se puede buscar una solución a través del dialogo y remarcaron que la pesca artesanal se ha ido transformando en el tiempo siendo necesario trabajar para mejorar lo referente a las normativas pero que necesitan plazos para poder realizar los acondicionamientos exigidos.

Leuze comentó que “Las lanchas no pueden ser inseguras de un día para el otro, hace 30 años que estoy trabajando en la pesca artesanal donde la prefectura es la responsable de la seguridad, siempre fueron seguras y han tenido despacho durante tanto tiempo por eso no pueden ser inseguras de un día para el otro. Lo que pide prefectura fue hecho hace dos años cuando hicimos las presentaciones en Naval y Técnica fueron hechas por el ingeniero naval Pagani. Existe una resolución nacional donde nosotros nos hacemos responsables de la seguridad porque no tenemos certificado nacional de navegación”.

“Pienso que todo se puede solucionar y para eso debemos sentarnos a dialogar y buscar una solución. La realidad es que con el tiempo nos hemos transformado y las artes de pesca se han diversificado. Si no hubiésemos desaparecido hace mucho. Comenzamos extrayendo mariscos, luego pescamos merluza y ahora pescamos langostinos, hemos tenido cambios y es lo que corresponde. Estamos en plena temporada y venimos hace 5 años con la zafra de langostino, no nos pueden cortar la libertad de trabajo de un día para el otro. Hay tiempos necesarios para los reacondicionamientos. Hemos sino nosotros mismos quienes hemos modificado los sistemas para la propia seguridad, a eso nadie nos lo ha exigido simplemente lo hacemos porque creemos que es necesario” sostuvo Leuze.

“En el inicio estaba solo con mi embarcación haciendo mariscos hoy tenemos 80 cada una con sus tripulantes y toda la economía que se mueve redunda en beneficio de la comunidad de San Antonio. Venimos de una pandemia, todo está muy complicado, por eso el trabajo es indispensable para poder sostener a todas las familias” indicó.

El productor pesquero Ramiro Burtre expresó “La situación por la que atraviesa el sector artesanal de la ciudad de San Antonio Oeste es difícil ya que la actividad está detenida.

La prefectura de la ciudad de San Antonio Oeste les exige a todas las embarcaciones una serie de requisitos que son los que indica la normativa vigente lo que ha suscitado una controversia que recrudece con el pasar de las horas”. En la oportunidad Burtre sostuvo que no se oponen al cumplimiento de las requisitorias, pero que necesitan trabajar entendiendo que si pueden operar podrán ir cumplimentando con lo solicitado por la autoridad. Pidió también que se contemple la situación de todo el sector y de las familias que dependen de la actividad y solicitó el apoyo del estado rionegrino.

Burtre señaló además “estamos parados hace más de 7 días por Prefectura, nos están pidiendo que saquemos todos los elementos de pesca que tenemos arriba ya sea guinche, pórtico todo lo que necesitamos para pescar. En el año 2017 toda la documentación necesaria la estábamos haciendo con un ingeniero, nunca tuvimos una respuesta concreta de habilitación. Hicimos todo como nos pidieron. Con el cambio de jefe de este año las cosas vinieron a peor. Estamos esperando novedades para ver si esto resuelve. Años anteriores vinimos trabajando bien y con reglamentación interna ya que cada jefe tenía su manera de ver las cosas, pero parece que este jefe no tiene la misma intención que otro jefe y de tratar que esto se solucione”

“Estamos casi terminando la temporada de langostino creemos que nos queda un mes más. Sabemos cómo es esto. Hubieron días de mucha pesca, pero fueron días. Mucha gente sufrió muchas roturas y las capturas bajaron muchísimo así es que tenemos esperanzas de poder trabajar también en marzo. Esperamos novedades del jefe de la prefectura local no queremos que nos corte los brazos ahora, la idea es poder terminar la temporada. Nosotros no tenemos negatividad y queremos seguir haciendo las cosas, no somos cavernícolas. Queremos soluciones, pero necesitamos trabajar sino lo hacemos es imposible, todo está muy caro. Lo que nos están pidiendo no se soluciona tan fácilmente. El estado provincial nos tiene que dar una mano con esto ya que es mucha la gente que se mueve por la pesca artesanal, cada embarcación cuenta con seis personas, dos armadores en tierra, los camioneros, es mucha la gente que está involucrada en nuestra tarea” dijo Butre.

“En nuestro caso somos un grupo familiar grande, trabajan mis hermanos y mis sobrinos, hemos podido armar un buen equipo. En cuanto a lo venidero pienso que ya tenemos que empezar a trabajar para el invierno para la zafra de vieira y que no se demore como años atrás, necesitamos que se hagan los controles y los estudios necesarios y que las zonas estén abiertas. El año pasado padecimos eso porque no se hizo todo en tiempo y forma la zafra de vieira tuvo demoras. Somos pescadores y vivimos de esto, tenemos que ir a buscar el mango al mar, espero que sea una buena temporada de vieira o de pescado porque nosotros no le hacemos asco a nada” expuso el pescador.

“No hemos sido ajenos en ningún momento a lo que dice el jefe de la prefectura, por eso hoy mencionaba las presentaciones que hicimos, si lo desean puedo hacerles llegar la documentación que nos envió el ingeniero Carreras de Necochea, por eso digo todo tiene su tiempo, recién ahora recibí las presentaciones que se hicieron. Si esto no se mueve en Buenos Aires es un tema que escapa a nosotros. Las cosas se hicieron y ahora dependemos de la buena voluntad de una persona para que nos permita desarrollar nuestra tarea sin cortarnos la libertad laboral de un día para otro. Hubo gente que fue a hacer el despacho, se lo dieron, a los 5 minutos los estaban llamando por radio diciéndoles que si tenían montada alguna estructura serían multados y les pidieron que no salgan. No veo intenciones de querer arreglar nada, es una lástima nosotros queremos hacer las cosas bien, pero necesitamos tiempo y que la provincia nos dé una mano en todo esto” aseveró Burtre.

“Necesitamos más apoyo por parte del estado rionegrino, somos pescadores artesanales pero mucha gente depende de nuestra tarea. Nos ha llamado el intendente y nos acompaña. San Antonio Oeste se mueve con la pesca artesanal. Somos mini empresas y vamos avanzando. En la Terminal Pesquera mucha gente depende también de la actividad pero con esta situación todos se quedaron sin trabajo” concluyó (Fuente San Matías Pesca)

