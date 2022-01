Piden a Matías Rodríguez que reflexione su apartamiento del bloque de JSRN

La presidente del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, Alicia Paugest, de JSRN, envió una nota al edil de la UCR Matías Rodríguez, el cual aclara que no coincide con los argumentos que utilizó para separarse del bloque del oficialismo.

Menciona la titular del cuerpo legislativo comunal, que invita a recapacitar y reflexionar sobre su dimisión “siempre existen puntos de convergencia, de diálogo” manifiesta que se puede arribar a un acuerdo y entendimiento.

También expone que fue elegido por el voto popular para ser integrante del bloque de Juntos Somos Río Negro “insisto en que habiendo puentes de diálogo me es difícil no instarlo a la reflexión” pero también manifiesta que si no hay decisión contraria deberá aprobar el bloque unipersonal.

A esto, el concejal del radicalismo, le respondió que, si bien no coincide en la totalidad de los argumentos que enumera Paugest sobre la separación del bloque, señala “nada ha cambiado ni estimo cambiar” en el mismo párrafo le atribuye con un ejemplo, no dejarlo participar de una reunión de comisión “la cual estaba perfectamente habilitado y hasta permitió a la asesora legal que me faltara el respeto, a la fecha sin sanción alguna”.

Determina Rodríguez que “siempre apelé al diálogo, exposición de las ideas y no siempre la respuesta hacia mí fue con razonabilidad” también enfatiza “respecto al voto popular, la gente me eligió para que los represente de la mejor manera, dentro o fuera de un bloque, siempre haciendo valer la verdad y el cuidado de nuestro patrimonio, nunca me dejé condicionar”.

El concejal refrenda su decisión de dejar el bloque oficialista “pero no la banca”.

