Piden que un condenado por abuso sexual no regrese a San Antonio Oeste

Este domingo 10 de abril se movilizaron familiares y víctimas del abusador sexual de menores Matías Bonifacio, marcharon hasta la municipalidad con el pedido de declararlo persona no grata en el ejido sanantoniense.

En estos próximos días cumplirá su condena y volvería con total normalidad a las calles de San Antonio Oeste. La marcha inició en el barrio San Cayetano hasta la plaza Centenario, los familiares que se encuentran preocupados y en alerta, rechazan su presencia en la localidad.

Susana Rivero es la abuela de una de las víctimas abusada por Matías Bonifacio, sobre sus preocupaciones y la movilización, indicó a este medio “somos familiares y víctimas que nos encontramos reclamando la expulsión o que se declare persona no grata a Matías Bonifacio para que no vuelva a esta localidad. Es un abusador de menores “Pedófilo” y lastimosamente tenemos más víctimas en el barrio todos abusados de muy pequeños que no se estarían animando a denunciar”.

“Tiene varias denuncias y algunas prosperaron, que lo llevaron a estar detenido solo por 3 años con presión efectiva por abuso sexual de una menor, pero este 12 de abril cumple con su condena y quedaría libre, no queremos que vuelva a estar cerca de las victimas que viven el barrio San Cayetano y que tampoco circule por ningún barrio de San Antonio Oeste o Las Grutas. En distintos momentos amenazaba a sus víctimas y le llegó a enviar de forma reiterada fotos de sus partes íntimas a través de las redes sociales, es un degenerado” manifestó.

“Llego a usar la tobillera con las primeras denuncias, pero igual se acercaba a las víctimas. Su familia vive en el barrio San Cayetano, y en su momento llegamos a juntar firmas para que quede preso con prisión efectiva. Estamos hablando de 5 víctimas que tenían entre 5, 6 y 10 años de edad cuando fueron abusadas y tenemos entendido que hay más víctimas que no se animan a denunciar” sostuvo.

“La justicia dice que cumplió su condena y nosotros nos tenemos que movilizar de nuevo y estamos en estado de alerta por las víctimas y por todos los niños y niñas que se puedan cruzar con este pedófilo” señaló Rivero.

“Estaremos elevando este reclamo a las autoridades municipales, comisaría de la familia y fiscalía queremos que se declare como persona no grata para que no circule cerca de las víctimas o que llegue nuevamente a abusar. Esperamos que los vecinos de nuestra comunidad nos apoyen en nuestro reclamo” explicó además “no queremos que este degenerado y depravado, abusador de menores vuelva al barrio estamos muy preocupados por lo que pueda suceder y seguiremos reclamando e iremos a todos los lugares necesarios para que se declare persona no grata de nuestro pueblo”.

“A las familias y víctimas nos notificaron el día viernes que Matías Bonifacio cumpliría su condena y quedaría en libertad el 12 de abril, estamos preocupados por las nenas y los traumas que esto les puede seguir generando, ya han sufrido demasiado. Su accionar sabemos que es reiterativo no podemos estar tranquilos” afirmó.

