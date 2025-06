Crisis pesquera en el Golfo San Matías: “nunca vi tanta pobreza en el mar”

Julio Namuz, capitán y referente del sector artesanal en San Antonio Este, habló sobre la crítica situación que atraviesa la pesca en el Golfo San Matías. “En 36 años nunca vi tanta pobreza en el mar”, afirmó con preocupación.

El capitán Julio Namuz —con más de tres décadas de experiencia en el mar— describió el grave momento que vive la pesca artesanal en el Golfo San Matías. “Hoy no hay actividad, no hay recursos, no hay movimiento en el muelle. La pesca rionegrina está muerta”, lamentó.

Namuz explicó que si bien los meses de invierno siempre fueron complicados por cuestiones climáticas y la migración de especies, lo que agrava la crisis actual es que “ya van dos temporadas sin un solo mes de buena pesca”. Según detalló, muchos trabajadores del mar han debido migrar hacia otras localidades como Rawson para subsistir, mientras que otros intentan sostener con esfuerzo lo poco que queda de su capital pesquero.

A pesar de que se encuentra vigente una declaración de emergencia pesquera desde 2023, Namuz aseguró que las ayudas gubernamentales fueron escasas y simbólicas. “El apoyo ha sido más psicológico que económico. No hubo nada que compense lo que se pierde”, afirmó. En este contexto, la mayoría de los barcos artesanales permanecen amarrados y en desuso, sin poder cubrir los costos mínimos para salir al mar.

Namuz también hizo una dura crítica a las gestiones políticas de años anteriores, responsabilizando la apertura indiscriminada del golfo a embarcaciones de gran escala y la entrega de permisos sin control como factores determinantes en el colapso del recurso. “Se sobreexplotó el golfo con anzuelos, con barcos grandes, sin estudios científicos adecuados. Los permisos de pesca se entregaron sin criterio. Hubo una pésima administración del recurso”, denunció.

Además, expresó sospechas sobre el impacto ambiental de estudios sísmicos realizados en aguas cercanas a Sierra Grande. Aunque oficialmente se negó su influencia, Namuz aseguró que desde entonces “no volvió a aparecer el pescado”.

Frente a este escenario, el capitán sostuvo que “no se quiere perder la esperanza”, pero admitió que hoy no hay indicios de recuperación a corto plazo. “Lo único que podemos hacer es tratar de mantenernos, sostener lo que tenemos con la ilusión de que algún día esto cambie. Ojalá esto sirva de lección y no se repitan los mismos errores”, concluyó.

La voz de Julio Namuz es una más entre tantas del sector pesquero artesanal que, golpeado por la inacción, el mal manejo y la falta de recursos, enfrenta una de las peores crisis de su historia. Mientras tanto, el Golfo San Matías permanece en silencio, con sus barcos quietos y sus redes vacías.