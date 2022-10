Piden tener cuidado por las reiteradas estafas telefónicas y virtuales

Como es de público conocimiento, de un tiempo a esta parte, vienen ocurriendo diferentes casos de estafas telefónicas y virtuales y en razón de ello es importante recordar determinadas recomendaciones para evitar las mismas y no ser víctimas de este tipo de engaños.

Entre las modalidades de estafa más utilizadas, figuran las llamadas telefónicas, los mensajes de Whatsapp por los que se intenta recolectar información bancaria y/o personal de la víctima, al tiempo que también existen casos que se dieron a través de la “suplantación de identidad”, en donde el estafador se hace pasar por un allegado de la persona para solicitar dinero prestado por un presunto asunto urgente que resulta ser falso.

El director de Investigaciones de la Policía de Río Negro, Comisario Mayor Julián Martín, se refirió al tema e hizo hincapié en la importancia de prestar atención a las llamadas con números que no se tienen registrados, en especial si son provenientes de otras provincias. “Hoy en día, los estafadores utilizan diferentes tipos de chips y tratan de sacar toda la información necesaria, ya sea de las cuentas bancarias o de los teléfonos, para engañar a las personas y hacerse de dinero”, afirmó.

En algunos casos, los estafadores dicen ser representantes de una entidad bancaria o empresas conocidas para poder sacarle datos a la víctima y así lograr el cometido.

En ese sentido, Martín destacó que “ningún banco y empresa de este tipo va a requerir información o datos de las cuentas”.

Por otro lado, brindó otros ejemplos de estafas en donde se le señala a las personas que han ganado un premio o que por determinado motivo, deben cambiar claves bancarias.

Sobre este punto destacó que dichas modalidades deben ser tomadas como sospechosas si se recibe una llamada o un mensaje: «Ante cualquier tipo de duda la persona tiene que llamar enseguida al 911 o recurrir a la unidad policial más cercana”, amplió.

En cuanto al trabajo que se está realizando desde la Policía de Río Negro frente a denuncias por estos delitos, Martín indicó que se contacta a la victima para hacer un análisis de cómo fue la situación y así tratar de localizar el número telefónico desde dónde se emitió la llamada para hacer un seguimiento.

Martín agregó que varias llamadas que terminan siendo intentos de estafa, provienen de provincias como Mendoza y Salta y que incluso personas oriundas de esta última provincia fueron detenidas tanto en Sierra Grande como en La Pampa.

Otras recomendaciones además de las sugerencias ya mencionadas, se recomienda:

– Llamar al 911 ante cualquier situación de este tipo.

– No abrir correos electrónicos sospechosos y en caso de hacerlo, no hacer click en los enlaces que tengan ni en los archivos adjuntos;

– No informar claves de acceso de cajeros y home banking.

– No brindar datos confidenciales ni claves a través de llamados telefónicos, mensajes de texto o whatsapp.

– No proporcionar los números de la tarjeta de crédito o débito mediante llamados telefónicos ni mails.

– No enviar dinero ni dar información personal.

– Ante la duda, se recomienda cortar la comunicación en las llamadas telefónicas, no ingresar a los links y no responder en caso de correos sospechosos.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA