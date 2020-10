Playa Orengo, los pescadores artesanales se oponen al parador sustentable para el turismo

En una nota al sitio San Matías Pesca, Jorge Bridi titular de la subsecretaría de pesca de Río Negro explicó sobre la situación que se plantea en la zona de Playa Orengo, sobre la ruta provincial 1.

“Los pescadores artesanales en Playa Orengo están ubicados en un sector muy próximo a la ruta por lo que están fuera de las reglamentaciones, con las maniobras que ellos necesitan hacer trabajan sobre el camino cortando una de las vías. Desde distintos organismos como medioambiente y vialidad nos han dicho que eso no puede ser, si bien la autoridad pesquera no es autoridad sobre los asentamientos, nos ofrecimos a trabajar con los pescadores para hacer una propuesta en conjunto de un mejoramiento de esa situación” indicó.

“Los demás organismos nos han solicitado que eliminemos ese punto de desembarco de nuestras regulaciones. El punto de desembarco es donde las lanchas llegan por ello debemos regularlo y por una cuestión de control debemos habilitarlo desde esta subsecretaría. Nos piden que eliminemos ese punto. Nosotros hemos propuesto a los demás organismos en lugar de eliminar ese punto tratar de reubicarlo muy próximo al lugar actual” manifestó.

“Hicimos un acuerdo con los pescadores y medioambiente sobre un espacio como también una propuesta, nos acompañó Vialidad Provincial e hizo el proyecto el que sería financiado desde esta subsecretaria para hacer un playón a unos 500 o 600 metros de donde están actualmente. Todo venía avanzando muy bien, habíamos conseguido todas las autorizaciones. Los pescadores estaban de acuerdo de hecho tenemos elementos probatorios donde nos expresan su conformidad, solo nos pedían que coloquemos baños” comentó.

“Apareció un ingrediente y fue que en el lugar donde habíamos proyectado hacer el playón la Municipalidad de San Antonio Oeste propone hacer un parador y vincular así la actividad de pesca con el turismo algo que nos pareció muy bueno, sin embargo, los pescadores por algún motivo entendieron que se los corría de ahí para poner un parador. Esto no es así. En este momento estamos en la disyuntiva de hacer la obra, si es que la van a utilizar o directamente eliminar Playa Orengo como punto de desembarco” expuso.

Conflicto SOMU – CARPROPES

“Sobre el particular no me voy a a expedir, conozco en detalle las negociaciones, pero son negociaciones entre privados en este caso un gremio y la parte patronal. No puedo expresarme quienes deben hacerlo son las autoridades de la Secretaria de Trabajo que es el ámbito donde esto se está discutiendo.”

“Espero que se solucione el conflicto y se pueda continuar trabajando sobre todo por toda la gente que depende del pescado y que el mismo llegue a tierra y se procese, nosotros abogamos porque se solucione el conflicto de la mejor manera posible y lo más pronto.”

Terminal Pesquera Artesanal

“La inserción de los productos de la pesca artesanal era uno de los objetivos de la política sectorial. Esto es parte de un proceso que se inició hace unos cuatro o cinco años y que tampoco va a finalizar con el logro de esta autorización. Siempre habrá cosas nuevas para hacer. Para nosotros sería muy importante que los pescadores artesanales puedan terminar con sus productos en la Unión Europea ya que su pescado es tradicional de la pesca argentina y rionegrina, seguiremos trabajando en la materia, seguramente más detalles podrán dar Gastón Mazzei el Director General de la Terminal Pesquera.”