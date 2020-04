Polémica por una nota del titular de UPCN de San Antonio donde solicita la baja de temporarios municipales

Marcelo Callejas envió una nota que pedía “dar de baja los contratos temporarios que vencían el 31 de marzo”.

En la nota, indica que hubo un acuerdo “se cumpla con la palabra dada en algunas reuniones” entre el gremio y el gobierno local para concluir los contratos temporarios y que según manifiesta en la misiva el municipio no lo respetó “en algunos sectores se está seleccionando a dedo” quienes siguen o no dentro del municipio “situación que genera que se siga incrementándose la planta de trabajadores”.

Ante la pregunta desde este medio al titular de UPCN de San Antonio, que en el contexto de la pandemia por el coronavirus y el parate económico reclamó la no continuidad de la totalidad de los trabajadores temporarios dijo “fue una equivocación, mal interpretado, yo quería la prórroga de todos los contratados, y no que algunos sigan y otros no”.

“Yo les hice saber que no estábamos de acuerdo a la subsecretaria de recursos humanos y que remarqué que se respetara el decreto nacional de no echar a nadie, pero hago mea culpa que el texto no está claro de la nota y queríamos decirle al intendente que había un acuerdo pero que no se haga en esta fecha”

Callejas alega que la situación económica del municipio es compleja, y que la decisión de Casadei implica seguir sumando trabajadores a la planta del estado.

El propio Secretario general mencionó que manifestó a el secretario de gobierno “no es tiempo para el desamparo laboral” pero asume que la nota no es clarificadora y según señaló “mal redactada”.

Asimismo, tras esta nota del titular de UPCN SAO, el mandatario comunal habría dado la orden este viernes, de dar cumplimiento al pedido del gremialista. Se sabrá esta semana si se ratifica o no, ya que luego de la polémica que se suscitó a partir esta solicitud para dar de baja a todos los trabajadores temporarios, la Mesa Directiva de conducción provincial del gremio, pidió al intendente Adrián Casadei «desestimar en todos sus términos» la nota.

Así, la cúpula sindical salió a enmendar un «error» del jefe local, Marcelo Callejas.

«En nombre de toda la Mesa Directiva Provincial de UPCN Río Negro, nos ponemos en contacto con usted para desestimar en todos sus términos la misiva enviada en el día de la fecha por nuestro secretario zonal, Marcelo Callejas, en virtud de solicitarle la baja de los contratos temporarios de trabajadores de ese municipio», expresa la misiva que elevaron a Casadei.

Ayer, Callejas explicó a esta agencia su «equivocación» y aseguró que la idea «no es dejar a ningún trabajador en la calle en esta situación» (en referencia a la cuarentena), y contó que le pidió a los distintos funcionarios del municipio de SAO «respetar la decisión del Presidente de suspender despidos». De todos modos, admitió que ello no fue parte de la nota elevada al Intendente y que generó malestar. Y explicó que su objetivo era evitar «selección laboral a dedo», debido a las denuncias que hubo porque la extensión de los contratos de los trabajadores temporarios no fue completa.

«Es redundante cualquier explicación sobre nuestra postura sindical provincial acerca de la situación de los trabajadores y, en todo caso, responsabilidad de la administración a su cargo la modalidad de contratación y la gestión de la economía municipal», expresó la conducción provincial en una nota a Casadei. «Respecto a la contratación de los trabajadores aludida, le solicitamos desde la seccional provincial y con aval de todos los secretarios de la Mesa Directiva, posponga cualquier decisión de tipo administrativa contractual, más aún, considerando este momento crítico en el que estamos sumidos como sociedad, en medio de una pandemia que todavía no nos presenta opciones certeras para superarla», concluyó la cúpula gremial.