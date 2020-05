“POLICIAS DESAMPARADOS PARTE II” (carta de lectores)

CARTA ABIERTA A LA GOBERNADORA ARABELA CARRERAS : Como parte de la gran familia policial de Río Negro (de los policías en actividad, Retirados y Pensionadas), venimos a plantearle públicamente a la Sra Gobernadora Arabella Carreras, la reiteración de lo que desde hace ya 9 años le estamos reclamando sin ningún resultado , al gobierno de “JSRN” (del cual Usted ya era parte antes de Diciembre de 2019), lo que nos permite afirmar que el anterior y el actual Gobierno Provincial de “JSRN”, poco y nada se interesaron por los policías y sus familias, por la Institución y por la correcta gestión de la “Seguridad Ciudadana”. Porque todo lo que aquí nuevamente le vamos a plantear, de una u otra forma repercuten negativamente en la prestación de un buen servicio policial hacia la comunidad Rionegrina. Para ello voy a hacer un resumen de los distintos ítems salariales que vienen siendo mal pagos a nuestro “Colectivo Humano particular”, y también con la mención de varias de nuestras necesidades humanas, relacionadas con el bienestar social de los policías en Servicio Activo, Retirados, Pensionadas (viudas de policías) y sus respectivas familias. Recurrimos a este medio de prensa digital, tal como lo estamos haciendo en distintas ciudades de la Provincia, donde también venimos llevando adelante diferentes manifestaciones públicas, que las estamos haciendo con total respeto por el distanciamiento social y las medidas de prevención, dispuestas por los Gobiernos de todos los niveles relativos a la pandemia del “Covid-19”. Y nos estamos quejando ante Usted Señora Gobernadora, mediante esas prudentes manifestaciones públicas que implementamos en tantos distintos lugares, por la sencilla razón que tampoco Ustedes en los meses que llevan de su gestión Gubernamental, se preocuparon hasta aquí en darnos solución, aunque sea a ALGUNOS de todos los puntos que hacen a nuestros reclamos. El anterior Gobernador Weretilneck, sobre estos planteos que le hicimos a lo largo de 8 años, jamás nos dio soluciones de fondo, y sólo se limitó a proponer en los últimos años de su mandato , la creación de una mesa de diálogo, por intermedio de su Ministro de Gobierno Gastón Pérez Esteban (quien sigue hoy al frente de ese Ministerio en su actual Gestión Sra Gobernadora); en esa mesa se le dio participación a representantes de los Centros de Retirados y Pensionadas Policiales de Viedma, General Roca, Cipolletti, San Carlos de Bariloche, más representantes de la Mutual Policial de Viedma, adonde todos ellos le acercaron al Ministro, una lista de unos veinte ítems con padecimientos salariales y sociales de la familia policial, sin que se le haya dado solución a ninguno de esos reclamos hasta hoy , y fíjese que ya nos estamos acercando a Junio del 2020. Estamos tratando de ser prudentes, muy prudentes, sobre todo en estos días en que arrecia esta crisis sanitaria y económica global inédita, por causa de la pandemia del “Covid-19”, queremos ser muy prudentes porque en definitiva la mayoría de nuestros conciudadanos hoy la están pasando muy mal, a nivel de sus economías familiares, al igual que los policías Rionegrinos. Como todos saben, nosotros no tenemos la posibilidad de agremiarnos, lo que nos lleva a agudizar el ingenio a la hora de efectuar reclamos salariales colectivos, por eso nuestra intención de hoy, simplemente es volver a exponer públicamente nuestras necesidades, una vez más y como siempre de manera muy pacífica, tanto hablando de las necesidades de los policías en actividad, como de los “Retirados” y “Pensionadas”, si bien tenemos muy pocas expectativas de que Ustedes nos escuchen, teniendo en cuenta el ninguneo del que venimos siendo objeto hasta ahora, de parte de los gobiernos de “JSRN”, del anterior y del de ahora , igual vamos a realizar esta exposición. Nos resulta muy claro que nuestra situación comenzó a desmejorarse notablemente desde hace 9 años, y específicamente desde el momento en por las circunstancias ya conocidas, Alberto Weretilneck quedó a cargo de la Gobernación Provincial. Desde ese momento hasta el día de hoy , venimos de mal en peor a nivel salarial y a nivel de cuestiones sociales de las familias de los policías, muchas de las cuales están por debajo de la línea de pobreza. Los distintos problemas que venimos padeciendo, los voy a enumerar a continuación, pero queremos aprovechar para denunciar públicamente también las actitudes del Jefe de Policía de la Provincia, Comisario General Daniel Jara, que nosotros no sabemos si será por orden del Gobierno o por iniciativa propia, pero venimos observando que la única respuesta que tiene a mano, ante los distintos reclamos salariales pacíficos que venimos realizando, es la represión administrativa a través del inicio de sumarios administrativos, y la aplicación de sanciones disciplinarias. Esta actitud de flagrante persecución le viene sucediendo a varios policías en distintos puntos de la Provincia, y es lo mismo que vengo padeciendo en mi caso particular, esto quiero denunciarlo hoy públicamente , más allá de que me estoy defendiendo administrativamente, digamos estoy presentando recursos administrativos, y muy probablemente voy a terminar con mis reclamos presentando una demanda laboral, por ante la Cámara Laboral de Viedma, en los próximos meses. Para quien no me conozca, fui un humilde servidor público Policía de Río Negro, y pasé a “Situación de Retiro Voluntario” en Octubre de 2016 como Comisario Inspector. Y más allá de saber exactamente lo que tengo que hacer para defenderme del INJUSTO, me parece oportuno denunciar públicamente, que el Jefe de Policía Provincial Daniel Jara, inició una persecución en mi contra desde el año pasado, porque a partir de mis reclamos ya tengo sobre mis espaldas, dos sumarios administrativos abiertos , el primero me lo iniciaron el año pasado, por quejas que fui a presentar ante la Jefatura de Zona San Antonio Oeste, el segundo me lo iniciaron este año, por causa de una carta de lectores publicada el año pasado en el diario digital: “informativohoy.com.ar”, bajo el título “Policías Desamparados”, la cual los invito a googlearla y leerla a quien así lo desee. Respecto del primer sumario administrativo que me iniciaron, el Jefe de Policía Daniel Jara ya me sancionó con 30 días de “Arresto Policial”, de cumplimiento efectivo como “Arresto Domiciliario”, sanción que tengo recurrida ya que voy interponiendo distintos “Recursos Administrativos”, seguramente en poco tiempo estaré iniciando la citada demanda laboral contra la Jefatura de Policía de la Provincia, una vez que agote las instancias recursivas administrativas. Con respecto al segundo sumario administrativo, me lo iniciaron acusándoseme de haber cometido una “Falta Disciplinaria Grave” prevista en el reglamento disciplinario policial, cuyo texto expresa: “ Prestarse a reportajes, publicar, comentar, transcribir, difundir o propalar su opinión en noticias o hechos, vinculados a la Institución, o a los intereses policiales, sin autorización expresa de la Jefatura de Policía” . Con respecto a este segundo sumario administrativo que me iniciaron hace dos meses atrás, dentro de poco tiempo seguramente voy a recibir una segunda sanción del Jefe de Policía Provincial, la cual ya tienen decidida de antemano , que también tendré que recurrir para defenderme de toda esta persecución. Y voy a ir más allá con este análisis, porque es seguro que con respecto a esta carta de lectores de hoy, me inicien un tercer sumario administrativo, y van a querer buscarme la vuelta, acusándome de haber realizado yo alguna manifestación irrespetuosa dentro de alguno de mis reclamos, para iniciarme después otros nuevos sumarios administrativos. Probablemente la intención de Daniel Jara, más allá de querer colocarme un “Bozal Legal” para que deje de quejarme y de reclamar, su verdadera intención sea la de llenarme él de sanciones, para poder más adelante pedir mi expulsión de la Fuerza Policial, argumentando mi reincidencia en la comisión de sucesivas “Faltas Disciplinarias ”, aunque yo ya esté en Situación de Retiro Voluntario desde Octubre de 2016, cosa que muy poco le importa. Como tampoco le importa la protección a la “Libertad de Expresión” consagrada por la Constitución Nacional, que está por encima de cualquier reglamento disciplinario Policial. Derecho que voy a seguir ejerciendo, en tanto y en cuanto Daniel Jara y las personas que están en el Gobierno Provincial de “JSRN”, son “Funcionarios Públicos” y en su condición de tal, están obligados a soportar estoicamente las críticas de la comunidad, siempre que esas críticas sean sobre la faz pública de sus vidas, y se refieran a sus actos y hechos jurídicos que realicen, y las políticas públicas que implementen, en su condición de “Funcionarios Públicos” que son. Por eso mismo nuestra Carta Magna protege especialmente este derecho a la “Libertad de Expresión” en estos casos puntuales, cuando se trate de críticas a “Funcionarios Públicos” por cuestiones relativas al ejercicio de sus funciones públicas, y no lo digo yo, ya lo ha sostenido reiteradamente la doctrina de juristas especializados en “Derecho Constitucional”, cuando analizan estas cuestiones en varios de sus libros, ya lo ha sostenido también la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, igualmente en forma reiterada lo viene sosteniendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en distintos fallos, donde se releva de toda responsabilidad a quien opine y critique el accionar de “Funcionarios Públicos”, con respecto a las acciones de los mismos, en tal condición de “Funcionarios Públicos”. Entonces, cabría preguntarse por qué el Gobierno de “JSRN” a través de uno de sus adláteres, en este caso el Jefe de Policía de la Provincia, Daniel Jara, lejos de solucionar alguno de los reclamos salariales y sociales de la gran familia policial, adoptan por toda respuesta, la persecución administrativa y disciplinaria, muy en particular sobre ALGUNOS policías, dentro de un sin número de policías “Retirados” que se animan a expresar públicamente sus quejas. ¿Los sumarios administrativos son para algunos si, y para otros no?. Porque en todos lados, a lo largo y ancho de la Provincia, se están produciendo manifestaciones y quejas de distintos colegas, individual o grupalmente, en relación a nuestra mala condición salarial y social. Y también me permito preguntarme por qué el Gobierno Provincial de “JSRN”, a través de Daniel Jara, en vez de ocuparse en perseguir a este casi anónimo policía “Retirado” como soy yo , no se dedican a lo que realmente se tienen que dedicar y no se ocupan de lo verdaderamente importante, esto es: asegurar un servicio de seguridad ciudadana óptimo y eficaz, en lo que hace años dejan bastante que desear!!. Miren! Porque para muestra basta un ejemplo. Hace pocos días el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste (con mayoría de Concejales de “JSRN”), en un Municipio gobernado hoy por “JSRN”, declaró la “Emergencia en materia de Seguridad” en el Balneario Las Grutas. Algo inédito en la Provincia , sobre todo si se tiene en cuenta que el Gobierno de la Provincia, que es del mismo signo político que el Gobierno Municipal de San Antonio, es el que HACE AÑOS debería haberle dado respuestas a la comunidad de Las Grutas, con respecto a las cuestiones de inseguridad que padecen. Ahora como manotazo de ahogado, salieron a prometerles la construcción de un Destacamento Policial en el barrio “Peumayén” de Las Grutas. Así como también en el anterior gobierno Provincial de “JSRN”, pasaron por Las Grutas un total de SEIS veces, durante cada campaña proselitista electoral, prometiendo un hospital nuevo, cosa que a la fecha todavía no existe, y lo mismo sucede con la nueva planta depuradora de líquidos cloacales en Las Grutas, respecto de la cual lo único que siempre se vio, desde hace como dos años atrás, es un hermoso cartel promocional de dicha planta depuradora, en el ingreso a la Villa. Yo me pregunto: ¿De donde van a sacar policías para dotar de uniformados y administrativos, a esa supuesta nueva Dependencia Policial, siendo que todas las Unidades Policiales de San Antonio Las Grutas y el Puerto, están trabajando con dotación de recurso humano, muy pero muy por debajo de la cantidad necesaria que deberían tener ?. Lo más probable es que desde el Gobierno Provincial de “JSRN” y que desde la Jefatura de Policía desvistan a un santo, para intentar vestir a otro!. Con lo cual le van a seguir mintiendo a la comunidad, como cuando ante cada reclamo comunitario, a través de cacerolazos, bocinazos, y otras manifestaciones públicas en Las Grutas, la Jefatura de Policía manda un grupo del personal del “COER” al Balneario, por 2, 3 o 4 días y luego ya se regresan a Viedma, a su lugar de origen!. ¿Qué pueden llegar a solucionar con este tipo de medidas demagógicas, que toman circunstancialmente “PARA LA TRIBUNA”?. Yo les aseguro que las cosas que allí suceden, los problemas de inseguridad que padecen los Grutenses, no pasan por falta de apego al trabajo de los policías de la localidad, ni por inacción de los Comisarios o del Jefe Policial Zonal actual de esta región atlántica. Todo lo que pasa, que no es nuevo , pasa por un desinterés total del Gobierno Provincial de “JSRN”, y del Jefe de Policía Daniel Jara, que ya en el año 2016 asumió como Subjefe, luego en el 2017 asumió como Jefe de Policía de toda la Provincia. El Gobierno Provincial, por su parte, invierte fortunas en propaganda, para convencer a todo el mundo, de que se preocupa y se ocupa de todo tipo de problemáticas que interesan a las comunidades. Agita cada vez que puede las bondades del plan “Castello”, un endeudamiento increíble “EN DOLARES”, en el que metieron al Estado Provincial, y que ahora no saben muy bien cómo resolver o afrontar, para la realización de obras públicas en distintos puntos de la Provincia, que si bien muchas están iniciadas, a la fecha parecen “INTERMINABLES” (nos recuerda a lo que pasó y pasa con la obra de la Ruta N°23), pese a lo cual la falta de acción Provincial sigue evidente en todos lados, en casi todos los rubros, porque por ejemplo lo cierto es que en Las Grutas, todos los problemas estructurales allí no resueltos, son responsabilidad del Gobierno de la Provincia , que no los resuelve desde hace años, pese a lo cual en dicha Villa Balnearia, volviendo al tema de la inseguridad que es responsabilidad del Gobierno Provincial resolver, se limitan a quejarse del supuesto mal trabajo de los policías, en vez de exigirles respuestas REALES Y SOSTENIDAS EN EL TIEMPO, a Usted como Gobernadora de la Provincia, al Ministro de Seguridad y al Jefe de Policía de la Provincia. Es más, en Las Grutas siguen votando con muchas ganas a “JSRN”. Eso también es muy llamativo ¿no? (por menos para mi). Por ejemplo, podemos hablar de los derrames cloacales que siguen sucediendo en el balneario, podemos hablar de los robos y hurtos que se suceden, la falta de equipamiento policial, con una Comisaría cuya vieja estructura está colapsada, pintada a nuevo, visiblemente muy bonita, pero con una estructura que es un desastre. Podemos hablar de la falta de un hospital a la altura del segundo centro turístico provincial, que sigue siendo hoy una “Salita” que se sostiene, gracias al esfuerzo y calidez humana de su recurso humano, y podemos hablar de muchas otras falencias, podría seguir enumerando muchas otras problemáticas que aquejan a la Villa Balnearia, y van a poder concluir conmigo en que todas caen igualmente bajo la órbita de responsabilidad del Gobierno Provincial, que no las solucionó en todos estos años . Sin embargo los reclamos al Gobierno de la Provincia, desde la comunidad del Balneario Las Grutas, siguen siendo muy tibios, cosa que nunca me dejó de llamar la atención. Volviendo a lo netamente policial, nada debería extrañarnos de lo que pasa en Las Grutas, cuando levantamos apenas sólo un poco la mirada, y vemos que la Subcomisaría del Puerto no tiene móvil policial en funcionamiento desde hace diez días, la Delegación Criminalística de San Antonio hace años no tiene móvil policial asignado, la Sección Canes no tiene vehículo policial asignado, la Brigada Rural cuenta con dotación mínima de personal y un solo vehículo añejo asignado, tratándose de policías que cuando salen a trabajar a los campos o zonas rurales van 3 o 4 policías en cada salida, incluyendo al Jefe de la Brigada que también sale junto a su personal, nada más que eso, van con muy pocos elementos de trabajo, y sin otras herramientas más allá de la buena voluntad de sus integrantes, cuya responsable labor de todos ellos en el sector rural de esta región me consta. En honor a la verdad, todas las Unidades Policiales del Puerto, San Antonio Oeste y Las Grutas, trabajan con mucho menor cantidad de policías, de lo que sería ideal o mínimamente necesario , desde hace años, cosa que se repite en la mayoría de las Dependencias Policiales de la Provincia. Sin ir más lejos, la Jefatura de Policía viene corriendo desde atrás, la entrega de elementos de trabajo y protección, desde que se desató la crisis del “Covid-19”, primero aparecen las quejas anónimas de policías en medios periodísticos, y después aparecen los elementos de protección, así fue durante Marzo y durante Abril, recién en este mes de Mayo empezaron a acomodar más o menos esta situación. Me pregunto cómo le vamos a pedir al Gobierno y a Daniel Jara que cuiden a los policías, protegiéndolos con suficientes elementos de protección contra el “Covid-19”, cuando todos pueden ver sin ir más lejos cada vez que llueve, que en todos lados pueden observarse a policías Rionegrinos cubriendo puestos en las rutas y calles, sin capa de protección contra la lluvia, o realizando puestos de noche, sobre calles y rutas, sin una iluminación de protección suficiente (protección para los policías, pero también protección para los que circulan en vehículos). Acá en San Antonio Oeste, eso también pasa, y además vemos como vergonzosamente se mantiene a los policías, trabajando desde hace unos dos años en la entrada a San Antonio, a la altura de las “150 Viviendas”, adentro de una casilla precaria , adonde los tienen allí tirados, casi sin medidas de seguridad para cuando tienen que estar parados arriba de la ruta de ingreso, sin una buena calefacción en la casilla, les pusieron un baño químico, que en momentos de lluvia o de bajas temperaturas, los y las policías tienen que pensarlo varias veces antes de entrar a ese sanitario, porque ahí adentro del mismo es una heladera de verdad, por el frío y la humedad. Uno se pregunta por qué la Provincia no invirtió ni tiene proyecto de invertir en ese lugar, por ejemplo, como en tantos otros adonde dejan policías en distintos puestos, prácticamente a la intemperie; por qué no planifican a futuro y no lo hicieron hasta acá, para construir un Destacamento Policial, que sea de material, y con las comodidades mínimas indispensables, acorde a la condición de persona humana que tiene el personal Policial. ¿O acaso Daniel Jara y el Gobierno de “JSRN” no los considera personas?. Aparentemente es así , ellos piensan que el policía es un objeto inerte, al que pueden maltratar de la forma que les venga en ganas, y con tal de calmar el clamor popular, no les importa dejar policías trabajando en muchos puestos distintos como los descriptos, sin que puedan contar con las condiciones mínimas indispensables. Y el mayor problema, es que esta situación se repite en muchas otras ciudades de la Provincia , adonde dejan a los policías trabajando, como digo casi a la intemperie, con este tipo de casillas rodantes, en el mejor de los casos, en otros casos directamente los dejan cubriendo puestos, en pequeñas casillas, incluso en muchas ciudades los hacen trabajar solos, es decir, un solo policía cubriendo en una caseta o casilla pequeña, muchas veces ni baño químico les facilitan, y tienen que pedir permiso en casa de vecinos para acceder a un sanitario, en algún barrio adonde los mandan a cubrir puesto, incluso en horarios nocturnos, casi les diría que los dejan allí librados a su suerte. Podría seguir enumerando las problemáticas de situaciones concretas, que deben padecer los policías en actividad, además del abandono salarial que padecen por parte del Gobierno Provincial de “JSRN”, y los motivos por los cuales el Gobierno Provincial y Daniel Jara no previeron ni prevén inversiones, ya que como así sucede en Las Grutas, también pasa en muchas otras regiones, y por eso las cosas están como están, por problemas realmente estructurales, nunca atendidos con el nivel de gestión que la hora histórica reclamaba y reclama. Yo mismo fui Jefe de la Comisaría de Las Grutas y fui Jefe Zonal en San Antonio Oeste hasta Octubre del año 2014, y ya existían esos problemas de inseguridad en Las Grutas, obviamente. Sucedía que yo en esa época, tampoco podía hablar mucho ni brindar mis íntimas opiniones de manera pública, para no tener que ver terminado el progreso de mi carrera policial. Lo mismo les sucede a los Jefes Policiales actuales, imagínese el lector de esta carta, si hoy que yo hace 4 años estoy “Retirado”, tengo que sufrir semejante persecución administrativa y disciplinaria como la que estoy aguantando, por parte del Gobierno de “JSRN” y por parte del Jefe de Policía Daniel Jara, por el sólo hecho de decir “VERDADES”, imagínense lo que le puede llegar a pasar a un alto Jefe Policial que esté en actividad, en pleno desarrollo de su carrera policial, en caso que alguno de ellos se atreviera a expresar estas mismas verdades. Que no son otra cosa que expresiones de “LA REALIDAD”, mal que le pese a los responsables de la Seguridad Ciudadana Provincial: la Sra. Gobernadora, Ministro de Seguridad Provincial, Jefe de Policía de la Provincia. Considero una verdadera injusticia tener que aguantar esta persecución y tantas arbitrariedades, por parte de alguien como Daniel Jara, que dejó y deja bastante que desear por innumerables debilidades en su gestión, al frente de la Fuerza Policial de la Provincia, primero como Subjefe y luego como Jefe de Policía. De hacer una enumeración, aburriría al lector con la cantidad abrumadora de debilidades, flaquezas, que evidenció y evidencia Daniel Jara como máxima autoridad policial, no sólo en su gestión al frente de la Institución Policial, sino también en relación a circunstancias hasta diría insólitas, donde algún Comisario lo agredió físicamente, y algunos otros intentaron agredirlo, siempre en ocasiones y ciudades diferentes, por problemas increíbles generados por Daniel Jara !. Siendo que esos Comisarios, tuvieron que pedir el pase a Retiro, o están sin trabajar amparados por certificados de psicólogos y psiquiatras, para poder posponer las represalias que se iniciaron en contra de ellos!. Pero de esas cosas nadie habla!!. Esa es la clase de Funcionario que hoy está al frente de la Policía de Río Negro, poseedor de una personalidad egocentrista increíble, y de una soberbia espantosa . Lo mismo que sucede con el Ministro de Seguridad de la Provincia, que desde que inició su gestión evidencia un sin número de debilidades en las tareas a su cargo, y evidenció siempre su ninguneo hacia el colectivo de “Activos”, “Retirados” y “Pensionadas Policiales”, porque la verdad es que nunca se interesó en nosotros en lo absoluto . Tratándose de un joven abogado con una carrera política “METEÓRICA”, que había ingresado con la jerarquía de Agente en la Institución (que es la jerarquía menor dentro de la escala de grados policiales), con la función de “Asesor Letrado Policial” en la Unidad Regional Primera de Viedma, que por cuestiones de los vientos favorables para él dentro de la vida política Provincial, Alberto Weretilneck lo llevó al Ministerio de Seguridad Provincial, primero como Subsecretario, llegando luego gracias a los sucesivos recambios de Funcionarios, al cargo de Ministro que actualmente ostenta. Un Ministro que el año pasado rindió exámenes para tratar de ingresar al Poder Judicial de la Provincia, y lo bocharon, es decir no aprobó el examen, o sea no alcanzó en el resultado de ese examen, el nivel deseado por el Poder Judicial, en virtud de ello no accedió al cargo para el cual estaba concursando!!!. Siempre me pregunté y me pregunto qué habrá pasado con su sueldo de Agente Policial. ¿Y con el cargo de Asesor Letrado para el que fue nombrado en su momento?. ¿Tendrá congelado o reservado ese cargo de Agente Policial?. ¿Qué buena pregunta no?. ¿Habrá hecho congelar ese sueldo de Agente, es decir habrá renunciado a su cobro en tanto se mantenga cobrando sueldo de Subsecretario al principio, y de Ministro después, como lo percibe hasta ahora en ese alto cargo Ministerial?. Y en tal caso si así fuera (porque no creo que esté cobrando los dos sueldos a la vez ¿no?), en tal supuesto el día que deje de ser Ministro: ¿volverá a trabajar como Agente de la Policía, humilde “Asesor Letrado Policial”, percibiendo un diez por ciento del sueldo que hoy percibe como Ministro?. ¿Y que pasará en ese hipotético caso, con sus sueldos congelados de Agente, de todos estos años no?. Son simples preguntas que a cualquiera le pueden surgir. Ahora bien, acá viene la pregunta del millón: ¿Por qué la actual Gobernadora lo sostiene a Daniel Jara y a Gastón Pérez Esteban en tan honrosos cargos, a pesar de todas las debilidades dentro de sus respectivas gestiones, que venimos denunciando públicamente?. Nosotros no lo comprendemos en lo absoluto. La única respuesta que se me ocurre, tendrá que ver con acuerdos políticos previos, de las tan promocionadas roscas políticas, como se las conoce en términos habituales. También se me ocurre que quizás este no sea todavía el Gobierno de Arabela sino que desde las sombras sigue gobernando “EL ALBERTO”, y también se me ocurre que a la Gobernadora desde la Jefatura de Policía, y desde el Ministerio de Gobierno, podría ser que le estén armando “EL DIARIO DE IRIGOYEN”, le cuentan las verdades a medias, o directamente le mienten, a la hora de informarle sobre la situación social, el humor social y la situación salarial de los policías, como así también debe ocurrir lo mismo, a la hora de informarle ellos a la Señora Gobernadora, sobre la gestión de la “Seguridad Ciudadana” en toda la Provincia, que es horrible en honor a la verdad . Porque la gran cantidad de hechos delictivos reinante en Las Grutas, se repite en todos lados, ni hablar en grandes urbes como San Carlos de Bariloche, General Roca, Cipolletti y otras. Seguramente también le dirán a la Gobernadora que se quede tranquila, porque ellos mantienen perfectamente pisada la cabeza de los policías activos y los “Retirados” y “Pensionadas” de la Institución, y que estas quejas esporádicas ya van a pasar, como todo en la vida . Bueno, yo creo que si la Señora Gobernadora se quiere dejar engañar, está en su derecho de creer tantas y tantas mentiras, pero nosotros cumplimos acá hoy en avisarle, que la situación real actual, es totalmente la opuesta a ese paraíso terrenal sobre el que le están informando, en cuanto a la situación de los problemas de gestión de la “Seguridad Ciudadana”, y en cuanto al humor social y las problemáticas sociales y salariales de la gran familia policial. Nosotros sabemos que hoy la prioridad es la atención de la pandemia, no somos ningunos locos negacionistas de la realidad, aplaudimos la medida preventiva del aislamiento social preventivo y obligatorio, las ayudas hacia la comunidad de los Gobiernos en sus distintos niveles, y las prevenciones de distanciamiento social, simplemente queremos mantener viva la llama de nuestros reclamos, porque si algo nos caracteriza es la paciencia. Tratándose de una virtud que sobre todo en estos días vamos a reforzar en nuestras actividades de reclamos. Pero no obstante ello lo que sí pretendemos hacer, muy prudentemente, es seguir con la verbalización de estos reclamos públicos, periódicos, difícilmente se nos ocurra hacer otra cosa rara, en estos tiempos de pandemia, y donde casi todos los Rionegrinos la están pasando mal, al igual que los policías . Sabemos y somos concientes que hoy existen otras prioridades, por ejemplo las situaciones dramáticas de personas que no tienen para comer, sobre todo de esa toma de conciencia viene la mesura de nuestras palabras. Por eso en este tiempo seguiremos con nuestros trabajo de mantener visibles los reclamos, de manera pública, eso es lo que vamos a hacer en estos meses, para que desde su Gobierno Nuevo nunca puedan salir a manifestar que Ustedes desconocían nuestra situación, pero es nuestra obligación informarle Señora Gobernadora, que allá por Diciembre, si la situación sanitaria lo permite para ese entonces, somos muchos los policías “Retirados” y “Pensionadas” que con sus familias, tenemos la idea, que la vamos elaborando, de iniciar acampes frente a la casa de Gobierno en Viedma, bajo la consigna: “ LA CARPA DE LA VERGÜENZA ”, y sepa que allí mismo muchos policías con sus familias se van a quedar acampando, hasta que nos resuelvan todas y cada una de nuestras problemáticas salariales y sociales que hoy serán aquí reiteradas, y también iniciaremos desde ese mismo instante, marchas PACIFICAS en distintas ciudades de la Provincia, bajo la denominación. “LA PRIMER-SEGUNDA-TERCER-ETC ETC-MARCHA POLICIAL DE LA VERGÜENZA”, incluso en lugares turísticos como el Balneario Las Grutas y San Carlos de Bariloche, en sus temporadas “ALTAS ”, porque Ustedes desde “JSRN” no nos están dejando otra alternativa que salir a la calle, a pelear aunque muy pacíficamente, como siempre lo hacemos , por nuestros derechos. Esas actividades, seguramente van a ser el inicio de una serie de actividades de RECLAMOS PACIFICOS, que muchos pensamos sostener en el tiempo, estimativamente a partir del próximo mes de Diciembre, aunque desde la semana que viene igualmente se van a organizar “JORNADAS DE PROTESTA” frente a Municipios o frente a Unidades Regionales, en distintas ciudades de la Provincia, con entrega de nuevos petitorios, que no van a ser otra cosa que la reiteración de los mismos reclamos sociales y salariales. Señora Gobernadora: “EL QUE AVISA NO TRAICIONA”. Ocurre que llegamos hasta este punto, después de años y años de una lucha salarial sin haber obtenido ningún resultado , muchos “Retirados” y “Pensionadas” ya se fueron de este mundo, sin haber podido cobrar lo que por derecho les correspondía. Ya fue demasiado el manoseo y el ninguneo, la falta de interés Gubernamental de “JSRN” y del Jefe de Policía, que todo ello nos llevó a convencernos de la falta de voluntad política de todos Ustedes, y vuestro desinterés absoluto de resolver nuestros inconvenientes, desde el momento mismo que ni siquiera Usted se dignó salir días atrás, o al menos hubiera enviado Usted a algún Ministro o Secretario, a atender en la calle, a los policías que se estuvieron movilizando pacíficamente hace unos días, y manteniendo el distanciamiento social y las medidas sanitarias de protección individual, frente a la Casa de Gobierno en Viedma, habían ido hasta allí nada más que para entregarle a Usted un petitorio. Este desinterés Gubernamental de Ustedes, igualmente es muy evidente desde el momento también, que el Jefe de Policía Daniel Jara, tampoco se dignó a salir a la calle, a recibir un simple petitorio, de manos de esos policías que se movilizaron esa misma mañana, también frente al edificio de la Jefatura de Policía. Es decir no solamente que nos vienen verseando y ninguneando desde hace años , sino que ahora ni siquiera nos atienden !!. La nuestra es una verdadera bomba de tiempo, meticulosamente armada por “JSRN”, que más temprano que tarde les aseguro que les va a explotar en sus propias manos!!. Quiero dejar asentada esta opinión mía sobre Daniel Jara, en su condición de Funcionario Público, como máxima autoridad policial que es, ya que en el ejercicio de ese rol, aparte de considerar yo que le quedó muy pero muy grande tan alto cargo Policial, lo que puedo fundamentarlo desde muy diversos puntos de vista , y hablando con conocimiento de causa; también considero que como máxima autoridad policial, se trata de un verdadero COBARDE, Señora Gobernadora, porque si el problema él lo tenía o lo tiene conmigo, se hubiera conformado en desquitársela conmigo, no tenía ninguna necesidad de agarrárselas con mi hija, por el sólo hecho de ser ella “HIJA DE”. Quiero decirle, Señora Gobernadora, hasta adonde fue que llegó Daniel Jara en sus ansias de perseguirme y reprimirme, para que tenga Usted una idea, sobre la clase de “Funcionarios” en los que Usted está depositando, equivocadamente, su confianza. Yo le deseo a Usted todos los éxitos posibles, porque si a Usted en su gestión de Gobierno le va bien, a todos los Rionegrinos nos va a ir bien. Pero con “Funcionarios” como Daniel Jara, y como algunos otros que fueron heredados por Usted de la Gestión de Gobierno anterior, se le va a complicar y muchísimo el desarrollo de una buena gestión Gubernamental propia, durante su propio Gobierno. Le cuento resumidamente que a fines de 2014, mi hija pudo ingresar como administrativa en la Institución Policial, le asignaron servicios en la Delegación Criminalística de San Antonio Oeste, lugar donde trabajó correctamente, cada año recibió excelentes evaluaciones o calificaciones de sus sucesivos Jefes directos, ella se preocupó además en capacitarse en temas específicos de “Criminalística”, viajando varias veces a Viedma y también a Cipolletti, costeándose los gastos de cada viaje con dineros propios. Jamás en sus 4 años de trabajo, en mi caso personal, se me ocurrió interferir o mediar por ninguna causa, en nombre de ella, ante sus Superiores. Siempre pensé que ella tenía que hacer su propio camino, sin ayuda de nadie, y así me mantuve totalmente apartado de su andar, dentro de la Institución. Pero lo que le pasó fue tan grave, que en Marzo del año pasado no me quedó otra alternativa , que ir por primera vez a quejarme, ante el que en ese entonces era el Comisario Inspector que estaba como Jefe Zonal de la Policía en San Antonio Oeste. Yo ya estaba en “Situación de Retiro Voluntario” desde Octubre del 2016 , en Marzo del año pasado fui a quejarme pero en mi condición de “PADRE”, no como Retirado de la Policía, dada la gravedad de lo que le estaba ocurriendo. Había sucedido que mi hija, desde hacía un par de años venía padeciendo malos tratos verbales, por parte de una superior jerárquica suya, tratándose de una Suboficial en ese momento con jerarquía de Sargento, del Agrupamiento Seguridad, es decir policía uniformada que porta arma reglamentaria provista por la Institución. Fíjese cómo son las cosas, esa señora (una mala persona) que por un lado siempre se demuestra ante los ojos del mundo, y de la boca para afuera, como ferviente sierva de la fé en una iglesia Evangélica, que comparte junto a su esposo (también policía) y se unen siempre en la fé junto a una Legisladora de “JSRN”, cosa que ellos siempre mencionan y tratan de hacer notar permanentemente en San Antonio Oeste y también en Las Grutas, que es allí adonde reside esta señora policía tan violenta, por el otro lado a la misma vez ocurría que dentro de la Delegación Criminalística de San Antonio Oeste, esa señora se demostraba como el mismo demonio, al menos con respecto a mi hija !. Así mantuvo esos malos tratos laborales, desprecios verbales, menoscabos a su trabajo, comentarios irreproducibles sobre su persona, su vestimenta, su maquillaje, etc, hasta que a principios de Marzo del año pasado, sucedió un último episodio de aquel “Mobbing”, donde esa mujer insulta a los gritos en la oficina a mi hija, en presencia de otros policías , que la llevó a mi hija a aparecer por mi casa, con una gran crisis emocional. Lo que luego (unos días después) generó una denuncia interna por “Mobbing” de mi hija en contra de aquella señora. Imprevisiblemente, el Jefe de Policía Daniel Jara, en ese momento beneficia a esa mujer, enviándola a trabajar a la nueva “Comisaría de la Mujer” de San Antonio Oeste, que para ese momento ni siquiera había sido creada , dentro de la organización policial de San Antonio Oeste, mientras que a mi hija, sin motivo alguno, y sin asegurarle contención de psicólogo policial en su condición de víctima del “Mobbing” que se animó a denunciar, la enviaron a trabajar a una Comisaría, tal como si ella hubiera hecho algo malo laboralmente hablando, la “vuelan” a otra Comisaría como digo, donde iba a tener que realizar actividades que nada tenían que ver con las que realizaba en Criminalística, y para las cuales se había preocupado en especializarse . Todo lo acontecido y la injusticia en la resolución de la conflictiva laboral, derivó en reiteración de crisis de angustia, que llevaron a mi hija a dejar de trabajar, iniciando licencia médica con certificados de psicóloga particular, que tuvimos que salir a conseguirle nosotros (sus propios padres). También denunció ella lo acontecido, tanto como aquella enfermedad profesional sobreviniente, ante la “Art Horizonte”. Pese a sus insistentes reclamos por escrito para que le anulen ese traslado, reclamos que hizo dentro de la Policía, y a los que siempre acompañó certificados de profesional de la Psicología que la sostiene, Daniel Jara decidió mantener, caprichosamente, el cambio de destino (de lugar de trabajo, horario, y funciones), que le había ordenado a mi hija, y en lo que a mi respecta, Daniel Jara nunca más me atendió un solo llamado de teléfono, y a partir de esa arbitrariedad cometida en perjuicio de mi hija, en paralelo inició la persecución administrativa y disciplinaria en mi contra, que aquí ya describí en detalle. Ahora yo le pregunto a Usted, Señora Gobernadora: ¿Esta es la clase de perfil de conducción política que le interesa a Usted mantener al frente de la Institución Policial?. Pobre Policía, y pobre también la comunidad Rionegrina, viendo en manos de quien dejaron la gestión de la “Seguridad Ciudadana”. También me parece prudente advertirle a Usted, que este tipo de “problemas” que me está generando Daniel Jara, no es un caso aislado , por el contrario, así se maneja este Funcionario, lamentablemente, a lo largo y ancho de toda la Provincia. Y la mayoría de los policías respetan sus disposiciones actualmente, sólo por temor a este tipo de represalias laborales. Quiero decirle Señora Gobernadora, que en lo personal pueden hacer Ustedes lo que quieran: ¿Me quieren volver a sumariar otra vez por hacer estos reclamos salariales?. Métanle para adelante!! Me quieren EXPULSAR de la Fuerza Policial, a pesar que ya estoy hace rato en “Situación de Retiro Voluntario”?. Acá me van a encontrar, con el pecho predispuesto para seguir soportando piedrazos de todos Ustedes!. Podrán matar al mensajero, de última. Pero créame cuando le digo que de ninguna forma, van a poder silenciar los reclamos sociales y salariales de la gran familia policial, a la cual Ustedes desde “JSRN” tienen abandonada desde principios del año 2012. ¿Qué por qué los “Retirados” nos ocupamos de reclamar también en nombre de los “Policías en Actividad?. Por la sencilla razón que ellos no tienen voz y desde hace años vienen siendo sobre- explotados, son los trabajadores esclavos de esta modernidad, sin poder recibir una retribución salarial justa, que tenga alguna relación con la cantidad excesiva de horas mensuales que prestan servicios, en beneficio de la comunidad. Y peleamos por ellos también, por el simple hecho que cualquier progreso salarial “EN BLANCO”, que algún día Ustedes se dignaran a recomponer en el salario de los policías activos, por extensión ello nos beneficiaría a todos nosotros los “Retirados” y las “Pensionadas”, ya que nuestros haberes salariales como “Retirados” y “Pensionadas”, están atados a las mejoras salariales “EN BLANCO”, que pudieran recibir, en cada oportunidad, los policías que todavía están en servicio activo. LISTA DE RECLAMOS DE MEJORAS SOCIALES Y SALARIALES, A LOS QUE HASTA AHORA NADIE SE DIGNO A SOLUCIONAR : 1°) A todos los “Empleados Públicos” de la Provincia, entre los que obviamente se encuentran los policías en actividad, el Gobierno Provincial especialmente en estos últimos 5 años, les viene otorgando aumentos salariales mínimos, en cuentagotas, los policías también vienen perdiendo contra la inflación al término de cada año, por goleada!. Es más, solamente contabilizando los últimos tres años, desde Enero del 2017 hasta hoy, la pérdida del poder adquisitivo del salario, es de un 78% (setenta y ocho por ciento), teniendo en cuenta la inflación galopante de cada uno de esos tres años referidos, y comparándola con los porcentajes de aumentos salariales otorgados por el Gobierno Provincial, en el mismo período. 2°) Durante fines de 2018 y buena parte del año 2019, en plena efervescencia de la campaña proselitista en época electoral, todos fuimos testigos del festival de entrega de “Bonos” por parte del Gobierno Provincial, a los empleados Estatales, y “Subsidios No Reintegrables” a ciudadanos y asociaciones civiles. De todos esos “Bonos” entregados a los Empleados Estatales, por tratarse de cifras “EN NEGRO”, ergo: no remunerativas, los policías “Retirados” y las “Pensionadas” no vimos un solo peso, porque si los aumentos no se otorgan en base a sumas remunerativas y bonificables (léase: “En Blanco”), la “A.N.Se.S.” no las tiene en cuenta para incorporarlas en el haber de los policías pasivos. 3°) Los porcentajes mínimos de aumentos “Remunerativos” en diversos ítems salariales, que el Gobierno Provincial de “JSRN” le otorga al personal policial en actividad, igual que para el resto de los empleados estatales Provinciales, se otorgan en cuotas y a cuentagotas. Mala costumbre de Weretilneck que la Sra. Gobernadora actual mantiene!. Encima de eso, que de por sí ya pulveriza cualquier mejora en el poder adquisitivo del salario, nosotros es decir los “Retirados” y las “Pensionadas” Policiales, por cuestiones de la burocracia Estatal Provincial y Nacional, recién después de pasados VARIOS meses, podemos ver reflejados en nuestros haberes esos aumentos salariales. Con lo cual, para cuando nos ingresan esos mínimos porcentajes de aumentos, ya están totalmente destruidos por la inflación, obviamente. Por citar un ejemplo muy claro, estamos llegando al mes de JUNIO/2020. Y el último aumento salarial que nos ingresó a nuestros haberes como “Pasivos Policiales”, es el mínimo aumento que la Provincia les otorgó a los policías activos, en Septiembre del 2019!. 4°) “El Alberto” inventó ítems salariales nuevos para los Policías activos, que por ser “No Remunerativos”, obviamente nosotros tampoco los estamos percibiendo: Decreto N°1142/11, “Indumentaria”, “Presentismo”, “Compensación Seguridad”, sucesivos “Bonos” (que les llaman Compensaciones o Bonificaciones No Remunerativas), “Extensión Horaria” que los policías de agrupamientos “Técnicos” no la reciben, también se está abonando menos de lo que corresponde por la denominada “Zona Desfavorable”, otra suma fija no remunerativa que nos habían prometido a fines del año 2018, los “Retirados” y “Pensionadas” la perdimos, porque “A.N.Se.S.” no las incorporó en nuestras liquidaciones, porque la Provincia elaboró mal el respectivo Decreto. 5°) A fines del año pasado nos prometieron desde el Gobierno Provincial, por un problema de un descuento que nos había realizado “A.N.Se.S.” a los “Retirados” y “Pensionadas”, que la Provincia nos iba abonar un “Bono” por única vez, de cinco mil pesos (5.000$), lo cual hasta la fecha no se pagó, y cada vez que preguntamos nos inventan una excusa nueva, desde el Gobierno de “JSRN”. 6°) En Febrero de este año, la Sra. Gobernadora dispuso un incremento “Remunerativo” (o sea “en blanco”) para todos los Estatales Provinciales, incluidos allí obviamente los Policías en servicio activo, a cuenta de futuros aumentos. Esto se les dio en dos cuotas: dos mil pesos con los haberes de Febrero, y otros Dos mil Pesos con los haberes de Marzo. ¿Cuándo es que por fin podrán impactar estos aumentos, en nuestros haberes del “Sector Pasivo” de la Policía?. Eso sólo Dios lo sabrá. 7°) Existen casos de viudas de Policías, que quedan sin ingresos hasta por espacio de un año y un año y medio también, porque los trámites de la Pensión respectiva se ven increíblemente demorados, por cuestiones burocráticas de los Gobiernos Provincial y Nacional. Creemos que en este aspecto existe una gran desidia, falta de interés y de empatía, por parte del Gobierno Provincial, que nada hace para acortar los tiempos burocráticos dentro del Estado Provincial, para la tramitación de la parte del trámite que le corresponde a la Provincia, y luego nada hace para gestionar lo pertinente, para apurar el trámite dentro del laberinto burocrático del Estado Nacional, a fines de que se pudieran acortar los tiempos, para que cada viuda pueda comenzar a percibir efectivamente, la Pensión que por derecho le corresponde. Es muy triste y ofensivo, la verdad que nos resulta muy vergonzoso, que después de toda una vida de trabajo del policía, su familia tenga que padecer una espera de tanto tiempo, para poder acceder a la respectiva Pensión. ¿Por qué le cuesta tanto al Gobierno Provincial, escuchar y solucionar estos reclamos?. 8°) También estamos exigiendo que desde la Provincia se arbitren los medios necesarios, tendientes a lograr que las “Pensionadas Policiales” (viudas de policías fallecidos), que en muchos casos están cobrando pensiones mensuales muy por debajo de la línea de pobreza, de diez mil pesos mensuales o menos aún, puedan comenzar a percibir un haber de Pensión, con una cifra que verdaderamente las saque de esa difícil situación económica, tan desesperante. 9°) Exigimos tener una representación, por ejemplo con la participación de un representante de cada Centro de Retirados y Pensionadas de la Provincia, dentro de la Mesa Salarial de la Función Pública Provincial, adonde se debaten y deciden los futuros aumentos salariales que el Gobierno Provincial, cada año, intenta acordar con los distintos Gremios. 10°) Nuestra legislación salarial, prevé para los policías en actividad, para los “Retirados” y “Pensionadas”, normas que establecen la obligatoriedad de establecer en nuestros salarios, solamente ítems de carácter “Remunerativos”, es decir “en Blanco”, pese a lo cual, desde el año 2012 el Gobierno de Ustedes de “JSRN” insiste en meterle a los policías activos, distintos ítems salariales “No Remunerativos”, que los policías los pueden percibir mientras se mantengan en servicio activo, y que obviamente cuando piden su pase a “Situación de Retiro Voluntario”, todos esos ítems los pierden, como de hecho los que ya estamos “Retirados” no vemos un solo peso, de todos esos ítems “No Remunerativos” que perciben los policías “Activos”. 11°) Para este Gobierno Provincial de “JSRN”, el anterior y el de ahora, existen “policías de primera” y “policías de segunda” categoría, por graficarlo así, ya que se discrimina salarialmente perjudicándose a la mayoría, y beneficiándose arbitrariamente a unos pocos, porque desde el año 2013 se les paga el doble en un ítems “Bonificación por Alquiler”, a los policías de El Bolsón, San Carlos de Bariloche y Catriel, con relación a lo que se les paga a los policías del resto de la Provincia, por dicho ítems. La excusa esgrimida por “JSRN” en su momento, para implementar semejante discriminación salarial, era que en esas tres localidades, el valor de los alquileres y el costo de vida es mayor, cosa que dispusieron a sabiendas que semejante arbitrariedad, va en contra del precepto Constitucional que reza: “Igual remuneración por Igual Trabajo”. En esto queremos ser muy exacto en nuestras apreciaciones: nos parece perfecto que a esos colegas de aquellas tres ciudades, les abonen lo que les están pagando por tal concepto. Lo que está mal es que al resto de los policías, la mayoría en la práctica, se les pague menos que a ellos en el ítems en cuestión. Deberían igualar hacia arriba, y que todos los policías de todas las ciudades Rionegrinas, puedan pasar en ese rubro puntual, lo mismo que sus camaradas de Bariloche, Bolsón y Catriel. 12°) Hace rato venimos exigiendo que en el ítems “Título Profesional”, se les empiece a abonar a todos los policías en actividad, la misma cifra que por tal concepto se les abona a los empleados públicos, de los distintos organismos dependientes del Poder Ejecutivo, ya que existen diferencias abismales en lo que les pagan a ellos y lo que nos pagan a nosotros, por tal concepto. Y en este punto se aplica el mismo razonamiento anterior: nos parece excelente que al resto de los empleados públicos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, se les pague lo que actualmente perciben por “Título”. Lo que está mal es que a los policías les abonen tan poco dinero en comparación con ellos, por idéntico ítems. 13°) Necesitamos que la Sra Gobernadora, acompañada de los Senadores y Diputados de todos los colores políticos que representan a Río Negro, ya sea por video-conferencia múltiple con la aplicación tipo “Zoom” o similar, puedan plantarse en conjunto frente a las autoridades Nacionales de la “A.N.Se.S.”, para que a los “Retirados” y “Pensionadas” se nos empiece a incluir en nuestras liquidaciones mensuales, el concepto de “Zona Austral”, que lo están percibiendo absolutamente todos los beneficiarios de “A.N.Se.S.” que tienen domicilio desde el Río Colorado hacia el Sur del país, menos nosotros, que somos la excepción, somos los únicos a los que no se nos está abonando ese ítems, que resultaría realmente importante el hecho de poder comenzar a percibirlo, porque representaría un cuarenta por ciento más en el haber mensual de cada “Retirado” y “Pensionada” Policial, respecto de lo estamos percibiendo hoy en día, de tal suerte que en caso de lograrse la efectivización de este beneficio por parte de “A.N.Se.S.”, por ejemplo una “Pensionada” Policial, que actualmente estuviera percibiendo doce mil pesos de “Pensión”, podría pasar a percibir dieciséis mil ochocientos pesos, cifra que se vería incrementada a su vez, a medida que nos fueran incorporando los aumentos salariales que ya les dieron a los activos, desde Septiembre del año pasado hasta acá. Sobre este ítems en particular, ya todos saben que los policías “Retirados” tenemos juicios añosos ya ganados, con fallos favorables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hasta ahora no fueron efectivizados por “A.N.Se.S.”, para lo cual seguramente la Provincia tendrá que aportar lo suyo y creemos que allí, justamente allí, puede estar uno de los principales impedimentos, que por causa de la desidia del Gobierno Provincial, no hemos accedido hasta la fecha a tan preciado beneficio. 14°) La mayoría de los policías de “Seguridad General” (uniformados que portan armas reglamentarias), que hacen guardias rotativas en servicios de “Tercios”, trabajan sólo por tal concepto de “carga horaria obligatoria”, una cantidad de 260 horas por mes . Y cobran sueldos de bolsillo (“Neto a cobrar”), en una franja jerárquica que mayoritariamente va actualmente, desde un mínimo de 32.500$ mensuales, y que puede llegar hasta los 45.000$, insisto en la franja de jerarquías desde lo inicial de los que tienen la primer jerarquía de Agente hasta Sargento, y de Oficial Ayudante hasta Oficial Inspector, que de hecho son la mayoría de los policías de seguridad en actividad. A esa cantidad totalmente excesiva de horas de trabajo mensuales, hay que sumarle el riesgo profesional propio del trabajo policial, más el estricto régimen disciplinario y la verticalidad imperante, el régimen de traslados existente (donde cualquier policía por orden de la Jefatura, puede ser enviado a trabajar a cualquier otra ciudad, en cualquier momento de su carrera, de hecho esto les sucede varias veces, a lo largo de todos los años durante los que presten servicios activos policiales). Mientras que cualquier otro empleado público, que trabaja 8 horas diarias, con horario fijo, de Lunes a Viernes, ellos no trabajan fines de semana ni feriados, están ganando aproximadamente el mismo sueldo de bolsillo (entre 35.000$ y 40.000$ mensuales), aunque sólo trabajan 160 horas por mes . (100 horas mensuales menos que un policía de “Seguridad”, que trabaje en servicio de “Tercios”). Otra vez aquí remarcamos el mismo razonamiento anterior: está perfecto que un empleado público esté ganando ese sueldo, es más, voy a reiterar mi convencimiento de que deberían ganar un poco más. Lo que está realmente mal, es que un policía Rionegrino esté ganando un sueldo tan escaso, en relación a la cantidad de horas reales que trabaja cada mes. Yo me pregunto: ¿Cuál sería el problema o qué Empleado Público o Gremio saldría a quejarse, si a los Policías de “Seguridad General”, en las jerarquías iniciales descriptas, se les diera por fin un reconocimiento salarial mensual y ya definitivo, además “Remunerativo”, por la excesiva cantidad de horas mensuales que trabajan?. Muy bien podría lograrse esa mejora salarial, incorporándose al sueldo de los policías “Activos”, como ya lo hizo la Policía Federal Argentina, y como ya lo hicieron otras Policías Provinciales hermanas, un ítems bajo la denominación: “Servicio Operativo, Judicial y de Investigaciones Policial”, que hoy por hoy debería representar un incremento de alrededor de Quince Mil Pesos mensuales, para cubrirle a esos policías de “Seguridad General”, la diferencia de cien horas de más que trabajan, en comparación con las 160 horas que cada mes cumple cualquier otro empleado público Provincial. 15°) En razón de la negativa del Gobierno Provincial anterior de “JSRN”, de reparar semejante injusticia salarial, los policías de “Seguridad General” vienen reclamando hace rato, poder cambiar el actual horario de trabajo en “Tercios” (tres guardias rotativas), y poder pasar a un servicio que se denomina “Servicio de Cuartos” (cuatro guardias rotativas), cosa que sistemáticamente se les vino negando, bajo el argumento que no se cuenta con suficiente cantidad de personal policial, como para agregar una cuarta guardia a las tres existentes, en las distintas Unidades Policiales de toda la Provincia. Mi pregunta entonces es: ¿Por qué simplemente no les aumentan el sueldo a los policías que están en servicio activo?. Consideramos que hace rato tendrían que haberles autorizado el servicio de “Cuartos”, o en su hace rato que deberían haberles aumentado el sueldo, a través de la incorporación de aquel nuevo ítems “Remunerativo” al que ya hice referencia. 16°) Cuando “JSRN” se encontraba en plena campaña electoral el año pasado, prometieron que iban a pagar alrededor de 800 viejos juicios que esa cantidad de policías tenían ganado hace años, relativos a liquidaciones salariales erróneamente realizadas en su oportunidad. Es evidente que otra vez en esa ocasión, los de “JSRN” pusieron a trabajar a full a su máquina de fabricar humo. Porque esos policías todavía al día de hoy, siguen esperando poder cobrar esos juicios, sin que nadie brinde una explicación ni envíen señales sobre una fecha concreta probable de pago. 17°) El personal policial de “Oficios Generales”, los de “Maestranza”, los “Oficinistas Administrativos”, que son los que menor salario perciben, y no tienen ningún tipo de reconocimiento extra, la realidad que el mínimo sueldo que ellos perciben hoy (alrededor de veinticinco mil pesos), no les alcanza para llegar a fin de mes junto a sus familias!. 18°) El personal de los “Agrupamientos Profesionales” (Médicos, Abogados, Contadores Públicos, Asistentes Sociales, Psicólogos, Psicopedagogos, etc), tampoco reciben una valoración salarial adecuada, perciben un sueldo que no es acorde a lo necesario, ni siquiera les pagan lo que sería realmente justo, en concepto de “Título Universitario”, la verdad que por ese ítems les pagan muy poco, y tienen sueldos humildes dentro de la Institución Policial, si se los compara con los sueldos que cobran los profesionales, en otros Organismos Públicos Provinciales. Y otra vez aquel razonamiento: no está mal que a los “Profesionales” de otros organismos, les paguen el salario que realmente les corresponde. Lo que está mal, es que a los “Profesionales” de la Institución Policial, les abonen tan poco!!. 19°) Los policías de “Seguridad General”, los “Uniformados”, por fuera de sus guardias de “Tercio” rotativas, es decir por fuera de las 260 horas mensuales que trabajan, muchas veces en sus horarios de descanso sufren “Recargos de Servicio” de cumplimiento obligatorio, denominados “Hora Extra”, por las cuales les están pagando una verdadera miseria, y encima ese rubro se los vienen pagando siempre con dos o tres meses de retraso!. 20°) Por fuera de esas “Horas Extras”, y también por la necesidad de sumar otros ingresos, para poder vivir todo el mes con sus familias, los policías uniformados se anotan voluntariamente, para realizar “Servicios de Policía Adicional”, en bancos, supermercados, locales bailables, canchas de fútbol, etc, y lo que ganan por cada cuatro horas de servicios de policía adicional, es bastante poco si se tiene en cuenta el riesgo que corren, y si se tiene en cuenta que sacrifican muchas de las pocas horas de descanso que tienen. Y encima el Gobierno de “JSRN” actualiza los montos de los valores de esos servicios de policía adicional, más o menos cada año y medio. 21°) En todos estos años y hasta el día de hoy, el Gobierno no se interesó en realizar un solo plan de viviendas unifamiliares del IPPV, destinado a personal policial, para quienes en su gran mayoría el acceso a la vivienda propia es materialmente imposible, dada la inexistencia de políticas públicas Provinciales que los contengan y los incluyan. 22°) Cada vez que un policía recibe orden de traslado, se las tiene que arreglar igual que hace treinta años atrás, para buscarse y pagar un alquiler en la nueva ciudad de destino (donde por lo general le cobran 3 meses de alquiler por adelantado, le piden garantía con propiedad en ese lugar, etc). Y a partir de la orden de traslado, el policía tiene que solucionar un sin número de situaciones familiares que se le presentan, sin que la Institución lo ayude con algo de dinero, en los momentos previos para cuando debe organizar semejante movimiento familiar. Porque la realidad es que todavía hoy, y ya estamos en el año 2020, la Institución le abona a ese policía trasladado, la denominada “Indemnización por Traslado”, que además resulta ser una suma de dinero irrisoria, insignificante, considerando los múltiples gastos que se le generan al policía, cada vez que se tiene que mudar con su familia y sus muebles, a una ciudad nueva). Cuando por otro lado podemos ver cómo es que otras Instituciones Policiales hermanas, que realmente se demuestran preocupados por la parte social, y el bienestar de su recurso humano, hace años le entregan bajo acta un cheque al policía trasladado, con un valor actual de alrededor de cincuenta mil pesos, como “Indemnización por Traslado”, y lo mejor de todo es que le entregan ese cheque, en el mismo momento en que lo notifican por escrito, de la orden de traslado que debe cumplimentar!. O sea que reciben esa indemnización totalmente acorde a los gastos que deberá afrontar, ANTES de tener que movilizar a su familia, sus muebles y su vida, a otra ciudad. Eso es justicia en materia salarial Policial !!!. 23°) Estamos exigiendo la creación de una “Mesa Amplia de Enlace Policial”, que pueda conformarse por Decreto suyo Señora Gobernadora, que contenga reglas claras de trabajo, para desarrollar una jornada de trabajo por mes en el Ministerio de Seguridad Provincial, aunque también exigimos que se designe en ese cargo, a un Funcionario Político que realmente esté interesado en tratar de dialogar en serio, y tratar de resolver todas estas problemáticas, de lo contrario esa “Mesa de Enlace Policial Ampliada” será una mera declaración vacía de contenido. Y que para trabajar allí “ad honorem”, se convoque a representantes de: a) Todos los Centros de Retirados de la Provincia; b) Mutual Policial; c) Círculo de Oficiales Retirados que poseen ya “Personería Jurídica”; d) Círculos de Suboficiales que posean “Personería Jurídica”. Y que ese sea el ámbito natural para iniciar proyecciones de mejoras salariales y sociales, para la gran familia policial. 24°) Exigimos la proyección de nueva Legislación interna Policial, acorde a los tiempos actuales, que brinde una mayor cobertura a los derechos humanos de los policías. Nuestra propia Ley Orgánica es la que declara que la Policía de la Provincia de Río Negro, es una “Institución Civil”, sin embargo, se mantienen incólume hasta la fecha reglamentos internos totalmente militarizados, con muchas normas que incluso proceden o fueron heredadas de la época del proceso militar, y a pesar que muchos reglamentos que existían desde la década del ‘ 70, fueron reemplazados por otros nuevos durante la década del ’90, lamentablemente los nuevos reglamentos mantuvieron muchas de las disposiciones de aquellas viejas disposiciones reglamentarias internas. 24°) Entre otras, exigimos la elaboración CON LA PARTICIPACION ACTIVA de todos nosotros en aquella “Mesa de Enlace Policial Ampliada”, de una nueva Ley del Personal Policial, que permita que los policías sean tratados como trabajadores normales, ya que son personas civiles y no militares, y así se puedan ir erradicando malas prácticas laborales internas, y que puedan trabajar dignamente en toda la Provincia. También estamos reclamando la modificación integral del sistema del régimen disciplinario policial, que se elimine la figura del “Arresto Policial” con cumplimiento efectivo, como hoy es posible disponer, donde al policía sancionado se lo hace cumplir el arresto ya sea en su propio domicilio (como “Arresto Domiciliario”), o dentro de la propia Comisaría. Porque así como están las cosas, sin demasiados trámites suele ocurrir, que algún policía quede arrestado dentro del edificio policial, o en su vivienda particular, durante 7, 10, hasta 30 días, tratándose a simple vista de una facultad totalmente excesiva, la que se le otorgó a una autoridad administrativa, (la tiene todo el personal Superior dentro de la Institución), de sancionar a quienes le dependen, restringiendo de semejante manera la libertad ambulatoria de estas personas. Cosa que en honor a la verdad, ni siquiera los delincuentes por ejemplo en caso de la mayoría de los delitos, quedan detenidos salvo por algunos minutos, los necesarios para trámites de fichaje y notificaciones de inicio de causa judicial. Luego casi todos los delincuentes inmediatamente recuperan su libertad, sujetos a ulterior resolución de sus causas judiciales. Por ello consideramos urgente la necesidad de cambiar de régimen disciplinario, eliminándose lisa y llanamente la figura del “Arresto Policial”, y que pudiéramos pasar a un sistema de sanciones disciplinarias, en el ámbito administrativo, similar al que posee hoy la Justicia Provincial para sus propios trabajadores. 25°) Exigimos la redacción de una nueva Ley Salarial, que realmente proteja en todo sentido el poder adquisitivo de nuestros haberes, tanto de los policías en Servicio Activo, como de los Retirados y Pensionadas Policiales. Que se destierre definitivamente, la posibilidad de que un Gobierno Provincial, de cualquier signo político que fuera, pueda abonarle sumas “EN NEGRO” a los policías activos, única forma que los del “Sector Pasivo” pudiéramos percibir siempre, todos los aumentos que le otorgan a los colegas que están en actividad. Que en esta nueva Ley Salarial, se establezca un mecanismo semestral de actualización del “Valor del Punto Policial”, a diferencia de lo que sucede hoy, que el Gobierno Provincial aumenta arbitrariamente su valor, cada muerte de obispo!!. 26°) También queremos tener un representante del Sector Activo y del Sector Pasivo Policial, en la “Mesa de la Función Pública Provincial”, que es adonde se realizan las negociaciones salariales, y de mejoras de las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, entre el Gobierno Provincial y los distintos Gremios que representan a los empleados Públicos. 27°) Exigimos la redacción de un nuevo reglamento de normas para los sumarios administrativos, porque el actual vigente beneficia notablemente a la Administración y no existe un equilibrio de fuerzas entre ésta y los Administrados (en este caso los policías), dentro del proceso administrativo sumarial interno. Además el reglamento de sumarios que hoy sigue vigente, colisiona con normas de rango Constitucional, ignora olímpicamente las reglas generales del Derecho Administrativo, y contradice en varios aspectos, varias de las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia. 28°) Venimos a reclamar, en beneficio de la mayoría de los policías en actividad, la elaboración de un “Protocolo Institucional de Actuación ante situaciones de violencia laboral (Mobbing)”, que contenga normas muy precisas de cumplimiento obligatorio, donde se asegure la atención y contención, con intervención de profesional psicólogo Policial, de las/los policías víctimas de este tipo de violencias, y que este “Protocolo” prevea la imposibilidad de trasladar al/la denunciante/víctima, salvo que sea por expreso pedido suyo como particular damnificado, de forma tal de que se pueda contar con esta nueva disposición interna, que todos estén obligados a cumplir, tal como ya lo tienen otros Organismos Públicos, por ejemplo la Justicia Provincial, o el gremio “Unter”, por mencionar sólo dos casos concretos. 29°) Exigimos que dejen de culpar a los propios policías, por las distintas circunstancias que suceden, auto relevándose siempre Daniel Jara y los Gobiernos Provinciales (el anterior y el actual) de sus propias responsabilidades. Esto ya venía pasando ante la innumerable cantidad de suicidios de policías ocurridos en los últimos cinco años, nótese Señora Gobernadora, que cuando el Comando Superior coloca la responsabilidad en la decisión de cada suicidio, solamente en cabeza de cada policía que tomó tan drástica determinación de quitarse la vida, de manera directa se auto releva Daniel Jara de toda responsabilidad Institucional, que de hecho es la que mayor responsabilidad tiene en todos esos casos, por una multiplicidad de situaciones y motivos: económicos, salariales, sociales, psicológicos y laborales, que aquejan a los policías en actividad, pero desde el poder político nada de esto analizan ni reconocen, descreen, desmienten, ocultan, desinforman, y al mejor estilo del Gobernador Romano Poncio Pilatos, en la época vital de Jesús el Nazareno, “SE LAVAN LAS MANOS”, para no tener que hacerse cargo de nada, porque la verdad es que tampoco les importa la salud mental, ni la vida de los policías. Ni al Gobierno Provincial anterior ni al actual de “JSRN”, ni al Jefe de Policía. La misma metodología está tratando de implementar el Gobierno y la Jefatura de Policía, con respecto a los contagios de policías durante esta pandemia de “Covid-19”, donde las autoridades “SE LAVAN LAS MANOS”, eso es lo que están haciendo una vez más , en momentos en que surgen quejas anónimas de policías contagiados, que refieren haber estado con pésimas condiciones de salubridad laboral en sus lugares de trabajo, y están denunciando también anónimamente, por temor a nuevas represalias laborales y disciplinarias, pésimas condiciones en sus lugares de aislamiento, en relación a lo cual, la única respuesta del Gobierno Provincial y de la Jefatura de Policía, es el inicio de nuevas actuaciones administrativas, tendientes a investigar la responsabilidad del personal, acusándoselos a los propios policías, de haber incumplido las condiciones de prevención sanitaria existentes, y así culpándolos directamente a los uniformados por su condición de salud actual, incluso estigmatizándolos de manera directa, ante los ojos del resto de sus colegas y de la sociedad. Ya va siendo hora que las autoridades se hagan cargo de sus propias responsabilidades. Porque los policías son mansos, pero el día que exploten, es muy difícil pronosticar las consecuencias de tantos malos tratos, y tanta desidia Gubernamental que viene desde hace AÑOS, hacia un sector en particular como es nuestra gran familia Policial. Voy a entrar a despedirme Sra. Gobernadora , no sin antes expresar que todas las mejoras a nivel social, familiar y salarial, que paulatinamente Usted pudiera ir implementando a lo largo de su mandato, van a repercutir positivamente en una mejora en la prestación del servicio policial de prevención en las calles. Porque así como estamos hoy, lo que todos podemos ver son policías en la vía pública y otros lugares cerrados, brindando servicio de prevención, pero que andan mal dormidos, físicamente cansados o exhaustos, sin equipamiento de trabajo adecuado, llenos de problemas económicos y familiares en sus cabezas, debido a los magros salarios, y la sobre explotación sobrecarga horaria que se les está exigiendo, sin tener la posibilidad de alcanzar una retribución salarial, acorde a la excesiva cantidad de horas que trabajan. Sólo deseo expresarle que todo lo hecho y lo que vamos a llevar a cabo en adelante, los policías “Retirados” y “Pensionadas”, junto a nuestras familias, de manera pacífica, es EN DEFENSA PROPIA y de nuestras familias. No estamos en un año electoral, por lo tanto esperamos que nadie relacione este accionar nuestro con intencionalidad política de alguien, de la cual nosotros carecemos . Y aclaramos también que a nosotros no nos mueve ni nos maneja ningún político opositor al gobierno de Ustedes, tal como si fuéramos títeres. Cada policía tiene derecho a simpatizar políticamente con la ideología que le resulte ajustada a sus convicciones, dentro de las distintas ofertas electorales que en nuestra linda democracia por suerte siempre abundan. Lo que sí queremos reflejarle o comunicarle Señora Gobernadora, es que todos estos reclamos, siempre los hacemos con mucha energía pero con muy poca ilusión , porque nadie desde el Gobierno Provincial, del anterior ni del actual, se ocupa ni se preocupa por el colectivo de la gran familia policial, a pesar que nosotros aportamos al sistema jubilatorio nacional, el 13% de nuestros haberes, hasta el día de nuestra muerte, es decir que no solo aportamos un mayor porcentaje mensual, respecto del porcentaje que aporta cualquier trabador activo de cualquier otro rubro, sino que además a diferencia de ellos, en nuestro caso este aporte jubilatorio lo realizamos de por vida !!. Al Ministro de Seguridad y al Jefe de Policía de la Provincia, les deseo de corazón que empiecen en sus respectivas gestiones a volar alto, como las águilas, en vez de seguir arrastrándose como las serpientes. Porque todos vemos que se quedan estancados y focalizan su atención, en cuestiones intrascendentes, descuidando siempre lo verdaderamente importante. Con relación a Daniel Jara, estoy convencido que lo que le viene pasando en su condición de titular de tan honroso cargo público, es lo que le pasa a cualquier funcionario que no hace las cosas bien, y como consecuencia directa de ello pierde estrepitosamente el respeto de sus subordinados. Porque está muy claro que cuando los Jefes pierden la dignidad, los subalternos le pierden el respeto. Voy a terminar esta carta abierta, Señora Gobernadora, con unas pocas frases expresadas alguna vez por Mahatma Gandhi, abogado , pensador y político hinduista indio (1869-1948), a modo de reflexiones finales, que guardan relación con absolutamente todo lo que vinimos a plantearles hoy, que lo transcribo con la esperanza que Gastón Pérez Esteban y Daniel Jara realmente lean todo esto, y reflexionen . También, esperanzados nosotros de que sea durante su mandato como nueva Gobernadora Provincial, que a partir de este año 2020 empecemos a visualizar soluciones, aunque fuera de a poco pero sin pausa, a todos los problemas nuestros planteados, y se termine este verdadero “Vía Crucis” al que “JSRN” vino sometiendo a la gran familia Policial, durante estos últimos años. Dijo Gandhi : I) “Cualquier cosa que hagas será insignificante, pero es muy importante que lo hagas”. II) “Quiero libertad para la plena expresión de mi personalidad”. III) “Es fácil ponerse de pie dentro de la multitud, pero se necesita valor para hacerlo estando solo”. IV) “El poder es de dos tipos. Uno se obtiene a través del miedo al castigo, y el otro por actos de amor. El poder basado en el amor, es mil veces más eficaz y permanente, que el derivado del miedo al castigo”. V) “Cuando me desespero, recuerdo que a lo largo de la historia, el camino de la verdad y el amor siempre ha ganado. Ha habido tiranos y asesinos, y por un tiempo, pueden parecer invencibles, pero al final, siempre caen. Piensa en ello, siempre”. VI) “Usted me puede encadenar, puede torturarme, incluso se puede destruir este cuerpo, pero nunca se podrá encarcelar a mi mente”. VII) “Primero te ignoran, luego te ridiculizan, después te atacan, y entonces ganas”. VIII) “Nadie me puede hacer daño sin mi permiso”. IX) “El único tirano que acepto, es esa pequeña voz dentro de mi”. X) Le preguntaron a Ghandi cuales eran los factores que destruyen al ser humano. El respondió así: “La política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad, y la oración sin caridad”. Firma y saluda atentamente a la Sra. Gobernadora: César Omar Potás, humilde Comisario Inspector de la Policía de Río Negro en Situación de Retiro Voluntario. Dni. N°20793040. Que acá los va a estar esperando, para cuando me quieran notificar respecto del inicio de nuevos sumarios administrativos en mi contra. Porque si piensan que con esa persecución administrativa y disciplinaria nos van a poder acallar, se equivocaron soberanamente de personas. Saludos Cordiales!

