Por el aumento de casos por COVID en Río Negro, San Antonio restringe aún más los accesos

Bariloche trepó a 129 casos en un solo día. Iberó explicó que, si bien según el parte oficial la ciudad sumó 29 casos, hay otros 100 positivos que no fueron incorporados al sistema y que se sumarán mañana, por lo cual los casos activos ascienden a 343 en la ciudad lacustre.

También continúa el crecimiento de contagios en el Roca y ciudades circundantes, por esto, el intendente Adrián Casadei anunciará mayores restricciones hasta el día 17 de agosto.

Las personas que acrediten ser residentes en una de las tres localidades que componen el municipio, ya sea con domicilio legal o presentando constancia que lo demuestre, deberá someterse a cuarentena obligatoria vigilada por 14 días corridos en el caso de que provengan tanto del alto valle rionegrino, la zona cordillerana o cualquier otra provincia del país.

Respecto al decreto presidencial, no está habilitadas las reuniones sociales, ni familiares, los eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas, al ser decreto de carácter público, no puede haber decisión autónoma de provincia o municipio en este aspecto.

En este caso, solamente esa directiva se mantendrá, mientras que el resto de las actividades ya establecidas en la fase de DISPO, continuarán en el ejido sanantoniense según adelantó el propio mandatario comunal a este medio.

Anoche la médica a cargo de políticas públicas del ministerio de salud expresó “seguimos viendo muchos grupos, antes el contacto estrecho eran 5 personas, su grupo familiar y alguna persona con la que había trabajado, hoy los contactos estrechos son 25 a 28 personas, con lo cual evidentemente no estamos tomando cómo son las cosas en realidad, gracias a Dios sólo hay 7 en terapia”.

Iberó planteó que “como no nos afecta gravemente no somos conscientes de la importancia de la distancia, del uso de tapaboca, no darnos un beso o abrazo ni tomar un mate, más allá de que hayamos hecho la resolución y que se haya restringido la circulación les pido que por favor no nos juntemos, cuando se encuentren en la calle no se abracen, el contacto estrecho es menos de dos metros, sin tapabocas, por más de 15 minutos”.

“Si estoy hablando de 25 personas en contacto estrecho por cada positivo triplicamos la cantidad de casos rápidamente”, expresó en el parte diario brindado anoche.