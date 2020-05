“Por más que debamos llevar los líquidos, no dan los costos, es imposible”

Sobre la ordenanza que quieren aplicar, de derivar los líquidos de la pesca, hay otras voces que se sumaron en contra un nuevo canon que quieren imponer.

“Nunca supimos cuál es la capacidad de proceso que tienen allá en la ruta, por ejemplo Río Salado produce 100 mil litros de líquidos por día, veremos entonces con todos los trabajos diarios, si es que se da en algún momento, porque hoy no se está trabajando tanto, cuando se genere una caravana de atmosféricos yendo por la ruta, es imposible que se procese esa cantidad” indicó el empresario Aldo Aleua.

Aleua explicó “estas plantas son para ciudades o conglomerados, donde trabajan con millones de pesos, no somos Mar del Plata o Madryn, las plantas chicas están fundidas en todo el país, pero las grandes son las que procesan a destajo, la pesca es importante en facturación en esas industrias, aquí no hay plantas enormes de proceso, si alguien dice lo contrario se equivoca”.

Dijo además “las plantas sin el dinero para trabajar paran, es una obviedad, porque si no llevan el líquido harán multas, estas se van a ir acumulando hasta que las clausuren” agregó “me parece que aquí hay una forma de decir por afuera ‘ciérrenla porque esto así no va’ entonces, sabemos que no se pueden derramar en el lugar, pero tampoco se puede pagar algo que es imposible, imagínate la pesquera del Puerto de SAE lo que debe pagar por la cantidad de kilómetros de traslado” aseveró.

“Esto no es Puerto Madryn, acá no son empresas gigantes, hoy estamos en época de muy baja captura, pero repito los costos actuales de los servicios son enormes, para todos, no solo para la harinera” sostuvo.

Mientras por su parte, Juan Ortíz, del STIA, confirmó que las empresas están con problemas económicos “sobre las reuniones que tuvimos respecto a esto, las industrias nos manifestaron su preocupación, ellos tienen sus habilitaciones de provincia y me parece que como venimos funcionando desde hace cuarenta años de la misma forma nunca hubo mayores problemas”

“Si ellos están preocupados, nosotros también, le dejamos esta inquietud al intendente Casadei, antes que asuma, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta, me parece que la ordenanza que hicieron en el gobierno anterior perjudica a las empresas” aseguró el gremialista.

Ortíz mencionó que ellos van a defender el trabajo de los sanantonienses por sobre todas las cosas “me parece que debemos reunirnos con todos para consensuar, darle un costo más a las pesqueras es una barbaridad, menos en este tiempo, la gente quiere seguir trabajando, las empresas produciendo, ahí es donde deben apuntar, en las fuentes laborales”.