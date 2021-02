Prefectura infraccionó cinco lanchas artesanales por no dar despacho. Pescadores podrían iniciar un paro.

La Prefectura Naval el pasado sábado incautó tres barcos artesanales por no tener despacho de salida y además estaban pescando langostino, con redes de arrastre, algo que está prohibido. Este martes, hubo dos acciones más, dos lanchas también fueron descubiertas sin el despacho correspondiente. A todas se les inició un sumario en la justicia federal de Viedma.

El Prefecto Principal Adrián Insaurralde, jefe del destacamento sanantoniense, dialogó con LU15 y señaló lo siguiente “yo provengo de la localidad de Rawson y conocía los tipos de barcos que operaban y como lo hacían, tengo varios años en la zona patagónica y se bastante respecto a la situación de la pesca”.

“La prefectura lleva un registro de buques y quien es el propietario de los mismos, además de su operatividad, su registro vigente. La Prefectura hace la vigilancia técnica y se verifica completo el buque y se da una certificación, el cual se renueva anualmente, porque esa inspección es cada año y además se hacen revisiones extraordinarias fuera del tiempo establecido” mencionó el oficial que lo hacen profesionales “mientras tengan ese certificado pueden navegar”.

Respecto al barco que se hundió comentó “El Golfo Azul, su mantenimiento se hizo en otra localidad y aquí se reparó la popa, se revisó y tuvo cuatro salidas previas al hundimiento, eso es lo que puedo decir, porque aún estamos con las actuaciones sumariales” agregó “los controles que tenía este barco, se hico con los profesionales de la Prefectura, eso también estará en la causa seguramente”.

En relación a lo que aconteció el fin de semana largo confirmó que cinco lanchas artesanales fueron obligadas a regresar a puerto “los dueños de las lanchas que se infraccionaron, surgió por controles que se hacen de rutina, con nuestros medios fluviales, lo hacemos con inspecciones extraordinarias” mencionó que esto se seguirá realizando.

“Nosotros para que puedan salir deben tener todo lo que la ley exige, completo, es lo que se requiere siempre, se encontraron algunas que no hicieron el despacho y también con falta de medidas de seguridad” aseveró.

“Nosotros no sabemos de su partida y que contienen, si no hacen el despacho, no sabemos si están aseguradas o no, si los tripulantes son menores o mayores, o si hay personas en la embarcación que no estaban habilitadas, si poseen las medidas de seguridad correspondiente, al no detectarlas, se procede a la intervención” sostuvo Insaurralde.

Señaló también que “tenemos otros barcos que tienen deficiencia técnica, esos no saldrán a navegar hasta que no sean reparados y habilitados por la Prefectura, en este aspecto estamos trabajando para evitar riesgos” reveló.

En el sector artesanal empezaron a manifestar su malestar, según dicen ellos, están solicitando medidas que pertenece a barcos de la pesca intermedia.

Hasta ayer estaban viendo la posibilidad de autoconvocarse y frenar la flota pesquera para protestar por “cada vez piden más, lo mismo que un barco de gran calado” mencionaron.

