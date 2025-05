Preocupación del SOMU por el fin de la emergencia pesquera en San Antonio Oeste

El delegado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en San Antonio Oeste, Juan Pablo Gattoni, expresó su profunda preocupación ante el inminente levantamiento de la emergencia pesquera previsto este fin de semana.

Según Gattoni, las condiciones actuales del sector no son las adecuadas para dejar sin efecto esta medida excepcional, debido al crítico estado de los recursos pesqueros y el impacto social y laboral que atraviesan los trabajadores.

«Las condiciones no están dadas. Hoy los barcos están volviendo con 180 cajones cuando antes traían entre 400 y 500. La situación se vino a pique nuevamente», advirtió el delegado. Gattoni remarcó que, pese a estudios que indicaban una posible recuperación del recurso, los resultados reales evidencian lo contrario: «Algo está fallando».

Desde el sindicato, reclaman una mesa de diálogo amplia y representativa, donde se tomen decisiones consensuadas con todos los actores del sector. «Esto no es sólo un problema industrial. Afecta a las plantas pesqueras, a los estibadores, y a muchas familias que hoy no tienen un ingreso para llevar el pan a la mesa», denunció Gattoni, en referencia a la crisis que golpea con fuerza al empleo en la zona.

Asimismo, cuestionó con dureza la intención de algunos legisladores provinciales de reformar la actual ley de pesca sin consultar a los trabajadores ni al sector productivo: “Primero hay que aplicar la ley vigente y, si hay que modificar algo, hacerlo para mejorar. No vamos a permitir cambios que beneficien solo a las empresas o que impongan cooperativas que precaricen a los trabajadores”, dijo, en clara alusión a experiencias recientes en plantas como Río Salado y Perla del Este, que cerraron sus puertas y dejaron a sus empleados en la incertidumbre.

Gattoni también denunció falta de respuestas por parte de legisladores como Frugoni y Noale, quienes impulsan reformas sin consultar a los principales involucrados: “Se lavan la boca hablando de las familias trabajadoras, pero no conocen ni la realidad del sector ni el esfuerzo de los trabajadores”.

En relación al arribo de nuevos barcos a la zona, el sindicalista cuestionó la falta de claridad y planificación: “Se habla de otorgar nuevos permisos de pesca, pero no sabemos con qué fin ni para qué plantas. ¿Cómo se va a operar si no hay pescado y las plantas están cerradas?”, se preguntó, e insistió en que cualquier medida debe respetar la normativa vigente y ser discutida en una mesa formal de trabajo.

La situación también afecta a sectores como la estiba, que llevan meses sin actividad, y a trabajadores que han tenido que migrar en busca de oportunidades laborales en otras localidades.

Finalmente, Gattoni fue contundente: “Si no se convoca a todos los sectores y no se toman decisiones responsables, el futuro de la pesca en San Antonio está en riesgo. No podemos seguir improvisando ni permitiendo que se legisle de espaldas a los trabajadores”.