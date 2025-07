Preocupante aumento de casos de violencia familiar y de género en San Antonio Oeste

San Antonio Oeste atraviesa una preocupante escalada de violencia familiar y de género. Así lo confirmó Giannina Olivieri, jueza de paz de la localidad, quien reveló que más del 82% de los expedientes iniciados en lo que va del año están relacionados con este tipo de situaciones. De los 385 casos tramitados en el primer semestre, 319 corresponden a denuncias de violencia doméstica, muchas de ellas con niños como víctimas.

“Es nuestra principal tarea. Lamentablemente nos encontramos con situaciones muy complejas, que involucran no solo a mujeres, sino también a hombres y especialmente a menores, que sufren violencia psicológica, maltrato físico y, en algunos casos, abusos”, explicó Olivieri en Agenda Abierta.

Las denuncias llegan principalmente por intervención de escuelas y vecinos. “Las instituciones educativas están muy atentas y cuentan con equipos técnicos capacitados para detectar estas problemáticas. Cuando corresponde, se da intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), y si es necesario se dictan medidas cautelares o se adoptan decisiones administrativas para proteger a los niños”, detalló la jueza.

Durante el año 2024, el Juzgado de Paz de San Antonio Oeste se posicionó como el tercero con más causas por violencia familiar en toda la provincia de Río Negro, con un total de 764 expedientes. “No es un número menor, teniendo en cuenta que somos una comunidad de 35.000 habitantes. Es una cifra alarmante”, remarcó.

Olivieri también subrayó que en ocasiones deben intervenir rápidamente para evitar encuentros entre las partes. “No hacemos audiencias conjuntas entre víctima y victimario. Por protocolo, no corresponde exponer a la persona que denuncia. Vivimos en un pueblo chico, donde es común que se crucen en los pasillos del juzgado, pero el personal actúa con rapidez para evitar estas situaciones”, aclaró.

Sobre la respuesta policial, la jueza destacó el compromiso de la Comisaría Décima y la Comisaría de la Familia. “Cuando hemos requerido presencia policial por situaciones de riesgo, siempre han respondido con rapidez. También son ellos quienes ejecutan medidas como exclusiones del hogar del agresor o, en caso de desobediencia judicial, detenciones que luego continúan con causas penales”.

Uno de los temas más sensibles que abordó Olivieri fue la disconformidad de las víctimas con las custodias policiales. “Muchas veces es a la víctima a quien se le asigna la custodia, lo cual no resulta una solución ideal. Debería invertirse esa lógica. Además, no es una situación cómoda tener un policía en la puerta de la casa. Pero a veces no se dispone de otras herramientas. Desde el Juzgado de Paz no podemos ordenar el uso de tobilleras electrónicas porque eso depende de otros niveles judiciales”, explicó.

Finalmente, la jueza advirtió que las condiciones socioeconómicas actuales también inciden en el aumento de la violencia. “La crisis económica genera tensiones que muchas veces se descargan en el ámbito familiar. Sumado a esto, el consumo de alcohol y otras sustancias incrementa la agresividad y la conflictividad”, expresó.

La situación en San Antonio Oeste refleja una tendencia provincial preocupante y pone en evidencia la urgencia de reforzar recursos, protocolos de intervención y dispositivos preventivos para proteger a las víctimas y frenar la escalada de violencia en los hogares.