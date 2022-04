Presentaron el registro del primer tiburón martillo en el Golfo San Matías

El poster del Primer registro de tiburón martillo (Sphyrna lewini) en el Golfo San Matías (Patagonia Argentina) fue presentado en las “XI Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar (JNCM) y XIX Coloquio de Oceanografía” en Comodoro Rivadavia.

La estudiante e investigadora Victoria Bigatton Manzotti de la carrera de Lic. en Biología Marina de la Escuela Superior de Ciencias Marinas (ESCiMar) de la Universidad Nacional del Comahue en San Antonio Oeste, presentó en las “XI Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar (JNCM) y XIX Coloquio de Oceanografía” llevadas a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia el poster de divulgación científica sobre el Primer registro de tiburón martillo (Sphyrna lewini) en el Golfo San Matías (Patagonia Argentina). Esto implica comenzar a tener la validación científica del proceso de investigación.

Bigatton Manzotti V 1,2 , M.N. Suárez 1,2 y N.M. Coller1 (1) Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS), San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina. (2) Universidad Nacional del Comahue (UNCo), San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina. vikibmanzotti@gmail.com

Introducción:

El género Sphyrna está compuesto por nueve especies conocidas comúnmente como tiburones martillo, de las cuales Sphyrna lewini, Sphyrna tudes y Sphyrna zygaena se encuentran citadas para el Mar Argentino y Uruguay. En el Golfo San Matías (GSM) (41°- 42°S – 64°-65°O), hasta el momento solo se tenía registro de S. zygaena. Siendo Sphyrna lewini la primera cita para el golfo y la más austral del continente.

El GSM se caracteriza por poseer recursos ícticos demersales y bentónicos que dan sustento a dos tipos de pesquerías, una industrial y otra artesanal con espinel. Siendo los condrictios captura incidental o by-catch de dicha pesquería.

lewini se caracteriza por habitar aguas tropicales y cálidas. Esta especie suele habitar zonas que conforman ecosistemas costeros pocos profundos en sus primeros años de vida. Llegada la adultez migran hacia aguas continentales, formando grandes agregaciones (López et al. 2022). Futuros muestreos podrán determinar si este evento fue un caso aislado o efectivamente se trata de un posible cambio en la distribución de la población de S. lewini, siendo el GSM una nueva zona de crianza.

Materiales y Métodos:

El ejemplar de tiburón martillo fue capturado el día 1 de julio de 2019 por la embarcación artesanal “Valenciana 1” mediante el arte de pesca espinel (Fig. 1). El mismo fue llevado al laboratorio del CIMAS para su identificación y examen.

Para la clasificación se utilizaron las claves dicotómicas de Menni et al. (1984) y Pérez et. al (2004). Se le determinó el sexo y se tomaron las medidas correspondientes al largo total (LT) al cm inferior y las utilizadas para la determinación de la especie; base anal, base segunda dorsal y largo de la base pectoral todas en cm. Se tomaron fotografías comparativas de las cabezas entre S. lewini y un ejemplar de S. zygaena que se encontraba en el laboratorio. Las imágenes fueron tomadas con un celular Motorola G8 Plus y fueron editadas con Paint.net 4.3.10 (Fig. 2). A su vez se extrajo de ambos ejemplares una porción de piel para comparar los dentículos dérmicos. Para las fotografías de los dentículos dérmicos se utilizó microscopio óptico equipado con cámara Tv lens 0.55x marca Nikon, luego las imágenes fueron procesadas con el programa Micrometrics SE Premium 4.5, y editadas con el programa Paint.net 4.3.10. (Fig. 3 y 4).

Objetivos

Clasificar a nivel taxonómico la especie de tiburón martillo.

Dejar registro de la posible nueva distribución de dicha especie.

Resultados:

El ejemplar examinado correspondió a un tiburón martillo juvenil de S. lewini hembra de 71 cm de LT. El mismo fue capturado mediante espinel entre los 120 y 150 m de profundidad en la zona de pesca exclusiva para las lanchas artesanales del GSM.

En la Tabla N.º 1 se comparan las claves dicotómicas utilizadas para la clasificación del tiburón martillo y en la Tabla N.º 2 se detallan las medidas morfométricas que se tomaron para su identificación.

Conclusión

Es necesario determinar si este evento fue un suceso aislado o si efectivamente se trata de un cambio en la distribución de la población de S. lewini. En caso de tratarse de esto último, sería importante investigar respecto a los factores causantes de este cambio en la distribución y a su vez, analizar el estado de la población. Teniendo en cuenta que el GSM es una zona donde se practica la actividad pesquera de diferentes especies y esto pueda tener cierta implicancia en la población de S. lewini.

Referencias:

López, N. A., McAuley, R. B., & Meeuwig, J. J. (2022). Identification of the southernmost aggregation of scalloped hammerhead sharks (Sphyrna lewini) in Australia. Austral Ecology. Menni, R. C., Ringuelet, R. A., & Aramburu, R. H. (1984). Peces Marinos de la Argentina y Uruguay. Catálogo crıtico ilustrado. Claves para la determinación de familias, géneros y especies. Nombres vulgares. Glosario. Ed. Hemisferio Sur SA, Buenos Aires, Argentina. Pérez, H. E., Castro-Aguirre, J. L., & Campos, L. H. (2004). Listados faunísticos de México: Catálogo sistemático de tiburones (Elasmobranchii: Selachimorpha). IX (Vol. 11). UNAM.

El grupo CONDROS agradece a Patricia Acosta por las tomas fotográficas con microscopio.

