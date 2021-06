Presidente de la Cooperativa Obras y Servicios Públicos de Las Grutas dijo que desde el Concejo Deliberante nunca lo convocaron

El titular de la Comisión Directiva de la cooperativa grutense, en diálogo con Signos FM, indicó que “nos parece muy bien que los Bomberos se hagan cargo de la terminal de ómnibus”.

“No estamos enojados para nada, pero el Concejo Deliberante nunca me convocó” señaló Miguel Carrara, quien admitió que la comisión tiene mandato vencido “por la emergencia sanitaria no se hizo renovación”.

“Hay mucha deuda para cobrar a todas las empresas, hasta la compañía de colectivos local, hemos puesto un abogado donde le enviamos carta documento a todos” señaló que los rumores de intervención no son tal “creo que con eso me tratan de ladrón y no me gustó, tampoco a la comisión”.

“La gente de limpieza seguía yendo, se pagaba de nuestros bolsillos, porque incluso la gente de la confitería tampoco pagó” agregó “no tengo padrinos políticos y nadie nos tira laburo tenemos que apadrinarnos solo y la cooperativa hizo mucho, pero no hemos comunicado lo que hemos realizado”.

“Le quiero decir a los vecinos que hay una deuda de las empresas de mucho dinero, más de 700 mil, incluso estaban las amenazas de las empresas de retirarse del lugar y las exigencias era con contrato, pero no lo hicieron” comentó que si tuvieron falencias se hacen cargo.

“Tenemos deuda con proveedores y con la persona de limpieza, pero había un hombre que iba a limpiar, más allá de las imágenes que muestran, teníamos alguien que se encargaba y se le pagaba desde nuestro bolsillo” sostuvo que las reparaciones y los pagos no se hacen por no cobrar “tampoco se dejó abandonado, seguíamos aportando al trabajo”.

“Tuve charlas con el delegado municipal y nos dijo que llegábamos a un punto y que se iban a hacer cargo bomberos, pero desde ese momento hasta ahora no abandonamos a la suerte” también comentó que más allá de todo, admitió que el problema de financiamiento de la Cooperativa es complicado.

Mencionó que la provincia se interesó por el actual predio de la Cooperativa para que el COER se instale allí “habíamos arreglado un valor, pero hasta el momento no tengo más que esa charla”.

