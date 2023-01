Previo a las paritarios, gremios rionegrinos advierten posibles conflictos por salarios

Los gremios del Frente Sindical de la provincia, que integran ATE, UnTER y SITRAJUR, tiene continuidad de reuniones para definir la propuesta que llevarán este lunes al encuentro paritario con los representantes del Gobierno.

Los representantes sindicales analizan la evolución de la inflación en la economía y definen los parámetros de su petición y donde reclamarían -por ejemplo- que los aumentos tendrán un marco anual o semestral.

También pedirán en la mesa paritaria del lunes que los aumentos que se pauten tendrán que ser acumulativos y no como sucede ahora que los incrementos se aplican sobre el último haber.

La paritaria estatal es la primera del 2023, que se desarrolla en el marco de un clima electoral provincial, donde no hay neutralidad de ninguna de las partes.

ATE advierte

ATE señaló que el año podría iniciarse con conflictos debido a la actitud mezquina del Gobierno, que no parece estar dispuesto a realizar esfuerzos para alcanzar un acuerdo que permita a los estatales mantener el poder adquisitivo y ganarle a la inflación.

«Tempranamente se advierte que el gobierno no va a realizar los esfuerzos que esperan los trabajadores a la hora de negociar salarios. Empezaron las excusas y manifestaciones públicas defensivas. Cualquier potencial acuerdo debe contemplar cláusulas que garanticen a los estatales que el poder de compra de sus ingresos no se verá afectado. Si el Ejecutivo no modifica rápidamente su actitud, el año podría iniciarse con conflictos», señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

Para el sindicato las declaraciones vertidas en las últimas horas, respecto a haber superado la inflación en el 2022, dejan ver una actitud defensiva, que poco acompaña la necesidad de un acuerdo que esté a la altura del proceso inflacionario que a pesar de todo sigue en alza, golpeando el bolsillo de los trabajadores en rubros esenciales, como alimentos, vestimenta y trasporte: el nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual del 5,1% en diciembre, un número poco alentador.

Unter también

Referentes de nueve seccionales de Unter denunciaron al gobierno de Río Negro por incumplir la convocatoria a reunión paritaria que estaba prevista para este viernes. Lo hicieron en una conferencia de prensa en Villa Regina.

Los dirigentes se declararon en alerta y recordaron que, en el último congreso del 16 de diciembre, se definió el no inicio de clases si el conflicto no se resuelve. «Todas las propuestas son en cuotas. Necesitamos una recomposición que no nos deje atrás del proceso inflacionario. Y las sumas deben ser remunerativas porque, de otra forma, se desfinancia nuestra obra social y nuestro aporte a Anses», resaltaron en la conferencia.

También pidieron la regularización de la obra social Ipross. «Atravesamos una situación muy grave. Tenemos que pagar un plus para tener atención médica, más allá del descuento que nos hacen mensualmente. Además tenemos un cupo para ser atendidos por día en diferentes especialidades», señalaron.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA