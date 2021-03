Prioridades: ¿valió la pena? (carta de lectores)

Las acciones políticas se ejecutan en base al orden de prioridades de quien las promueve. El monitoreo y análisis de resultados de tales acciones también se ejecutan en virtud de ésas prioridades y obviamente, justificándolas y ocultando o evitando todo margen de error que pudiera cuestionarlas.

En lo que respecta a la apertura y desarrollo de la temporada en Las Grutas, “MI” experiencia personal no concuerda en absoluto con el monitoreo ni análisis de resultados que se han hecho públicos en los distintos medios. Quizás sea porque no partimos de las mismas prioridades. En tanto trabajador de salud pública, mi prioridad era la preservación de la salud de mis vecinos. Y éso, no se ha logrado. Y hablo de “MI” experiencia porque cuando mi querida vecina y amiga nos dejó y estando hoy su esposo, mi amigo, en terapia y con respirador, corroboré aún más mis diferencias de prioridades con las autoridades. Ellos pasaron un año cuidándose y cuidándonos. Me consta. Los vi. Lo viví.

Pero las prioridades eran y son otras.

Se resalta con satisfacción y orgullo que no fueron necesarios los hospitales (nuevo y modulares) para la atención de la demanda. Todo ésto en virtud a los datos y resultados proporcionados por las autoridades que, como dije al principio, se establecen con criterios que justifican las prioridades por ellos establecidas. Me es absolutamente imposible tener certezas y precisiones de datos pero, como decía mi abuela, para muestra basta un botón, yo estuve aislado por contacto estrecho de mi esposa (covid +) en principio 14 días y luego 8 más por complicaciones pulmonares de ella, y en 22 días jamás figuramos en las APP de control y monitoreo de aislados ni contagiados. Ni ella ni yo. El análisis de casos en Las Grutas la transforma en un caso único en el mundo. Los científicos, infectólogos y sanitaristas debieran venir a analizar éste fenómeno. En pleno auge de afluencia turística y estando mi esposa covid +, había según registros oficiales, 6 casos en Las Grutas. Curiosamente en el radio de la manzana donde vivo y siendo 6 familias las residentes de la misma, había 3 casos. Los otros 3, en el resto de Las Grutas. Curioso. LLamativo. Y todo ello sin hospital modular, ni hospital nuevo ni nada de lo que, como dijo una vecina hace poco, los agoreros apocalìpticos de salud habíamos pronosticado.

Lo que es inevitable ocultar, son nuestros muertos. Y creo, no se puede ni se debe tomar ni uno de ellos como daño colateral de una temporada exitosa para algunos. Éso es vil.

Habíamos exigido una temporada con las garantías sanitarias acordes para llevarla a cabo. No se hizo nada en ese sentido y se lanzó la misma. Las prioridades fueron otras y en esas prioridades estaba implícita la posibilidad también de que algunos de nuestros vecinos dejaran para siempre de concurrir a los negocios de aquellos que, seguramente, tendrán otras temporadas en el futuro. Decir temporada “relativamente normal o exitosa”, me parece, de mínima, una falta de respeto a muchas familias. La temporada ha costado muertos. Vecinos fallecidos. Y éso, al menos a mí, me duele.

Mi prioridad ha sido devastada en la crudeza de una realidad insoslayable: no tiene retorno.

De las otras realidades hay revanchas y retornos. De la mía, no.

Está en la conciencia de cada uno merituarlas y establecer si valió o no la pena.

Sergio Ricardo Diaz

Todas la cartas, escritos u opiniones vertidas por terceros y/o lectores en el diario digital InformativoHoy es mera responsabilidad de quienes la firman y no pertenecen a la línea editorial de este medio de comunicación. Las mismas se plasman sin cortar, ni corregir.

