Protesta de hospitalarios en SAO y Las Grutas: comunicado de ASSPUR por la jornada de paro y movilización

En el marco del día de la Salud y la jornada nacional de protesta trabajadores de los hospitales. Expresaron que están agotados y esperan respuestas por parte del gobierno.

A continuación, el comunicado oficial de ASSPUR:

En el marco día internacional de la salud, los trabajadores del sector, lejos de celebrarlo o de realizar actividades acordes al evento mundial, seguimos denunciando públicamente desde octubre del 2020, el destrato, vaciamiento del sistema sanitario, explotación y precarización laboral, violencia laboral, salarios por debajo de la línea de pobreza y la tan esperada ley de insalubridad. Desde entonces llevamos adelante una lucha continua y sin pausa, ante un gobierno negador y distorsionador de nuestra realidad laboral, manifiesta por el circo mediático montado en conjunto con las burocracias sindicales. Quienes se han encargado a lo largo de estos años de establecer el miedo, la desunión entre nosotros y que el espíritu de lucha sea, tan solo un anhelo. Con el objetivo de callar a un colectivo de trabajadores que se expone a largas jornadas laborales en un contexto en donde la muerte, sufrimiento, miedo, soledad, entre otros, es parte de nuestro escenario cotidiano.

¡Somos hospitalarios! soportamos el peso de la desidia y el olvido de quienes nos gobiernan. hacemos malabares para cumplir nuestra jornada laboral, más horas extras para poder, en algunos casos comer, pagar un alquiler, en otros casos sostener una familia o simplemente poder llegar a cobrar un. “algo más” para la jubilación. Como si eso no implicara desgaste/agotamiento físico, mental, abandono simbólico de nuestro hogar, enfermedad y hasta incluso la muerte.

La lucha nos instaló en las calles en la conquista de nuestros derechos, marcando un antes y después en el que pudimos concluir en la formación de nuestro gremio que representa hoy las verdaderas demandas de los trabajadores de Salud de Rio Negro. Por eso en esta oportunidad no es diferente, estamos en las calles gritando hasta ser escuchados, porque este gobierno ha demostrado que frente a los manejos de las arcas provinciales no tiene dudas hacia donde dirigir, los recursos

que debería destinar a los trabajadores de la salud, porque no les importa reventar el presente, como tampoco les interesa rifar el futuro a costa de la salud, cuando no la vida de los RIONEGRINOS y de los trabajadores de la salud en particular. Porque son los responsables de garantizar la salud y por ende nuestro trabajo con un salarios dignos y no tomados como una variable de ajuste como lo han hecho y lo vienen haciendo a lo largo de 10 años de gobierno.

A nivel nacional la situación no es mejor: fragmentación del sistema de salud, desfinaciación del público, trabajo precarizado incluso en hospitales nacionales (90% en el Posadas), el empresario Sigman exporta millones de vacunas Covid con el aval de gobierno mientras faltan en el país, etc, etc

¡Es por ello que decimos BASTA! y nos levantamos para luchar día a día en cada sala, en cada pasillo, en cada ventanilla, en cada guardia, en cada CAPS, en la calle, con los vecinos, los usuarios de la salud que nos ven día a día

¡Porque NO aceptamos el manoseo del gobierno en complicidad con los gremios entregadores y traidores, decimos BASTA!

Porque ¡TENEMOS! representación propia, exigimos la inmediata solución al conflicto con nuestra organización ASSPUR-FESPROSA.

Solicitamos de carácter urgente:

Reconocimiento de nuestro gremio.

Recomposición salarial del 75%

Participación de la mesa de negociación salarial.

Salario indexado.

Ley de insalubridad con fines previsionales.

Blanqueo de sumas salariales.

Participación del convenio colectivo de trabajo.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA