Protesta de trabajadores de la Salud: el jueves salen a las rutas

Los trabajadores y trabajadoras nucleados en la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) iniciaron otra semana de medidas de fuerza en todos los hospitales de la provincia en reclamo de mejoras salariales y el reconocimiento del sindicato para participar de las mesas de negociación salarial.

Además, se confirmó que el jueves habrá, nuevamente, cortes de ruta en diferentes puntos de la provincia. En Viedma, se cortará el tránsito vehicular sobre el puente Basilio Villarino y en San Antonio Oeste en la RN3, a la altura del Gauchito Gil.

Marisa Albano, secretaria gremial de ASSPUR, explicó que a pesar de la reunión del pasado jueves donde el gobierno ofreció mejoras salariales para los profesionales médicos, las asambleas hospitalarias del viernes volvieron a ratificar las medidas de fuerza. Consideró, al respecto, que «no fue tan malo el encuentro, ni tampoco la reunión, creo que fue positivo, pero no alcanzó a la totalidad de los trabajadores».

«Los puntos tocados son importantes porque se están yendo profesionales -médicos- por ser mal pagos, pero en realidad tenían que haber respondido a la necesidad de todos los trabajadores en su conjunto», consideró Albano.

La sindicalista remarcó que «el espacio fue interesante porque se pudieron plantear todas las cuestiones de salud pública, pero no se tuvo en cuenta que los trabajadores no llegan a fin de mes, que están cansados, no quieren más vueltas».

«Ahora son los trabajadores los que están decidiendo continuar con las medidas hasta que el gobierno de una respuestas», sostuvo Albano. Mientras agregó que «quizá hace un año atrás, si no nos hubiera mentido, la postura de los trabajadores hubiera sido distinta. Hoy es solución o solución, y obviamente fuimos a votación otra vez y participó el doble de gente de las asambleas».

«No podemos hablar del convenio colectivo si no se solucionan los salarios. La gente necesita llegar a fin de mes», remarcó Albano, mientras consideró que «si no, nos seguimos prestando al juego de que sí, que no. Y la gente necesita plata», en referencia a la reunión del próximo jueves donde el Gobierno plantea discutir el Convenio Colectivo de Trabajo del sector Salud.

