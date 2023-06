Protesta de trabajadores de Perla del Este ante la incertidumbre de su situación

En la jornada de ayer comenzaron a realizar una serie de protestas, principalmente en la municipalidad “venimos al lugar dónde es caja de resonancia de nuestra sociedad para que nos escuchen” dijo Juan Ortíz.

Por su parte el delegado de los empleados de Perla del Este, Marcos Gutierrez dijo “hasta ahora no sabemos nada, según ellos dijeron que se iban hacer cargo de la deuda del pago que debía hacer el empresario, pero hasta ahora no tenemos nada respecto a lo que se comprometieron porque deberíamos percibirlo antes que termine el mes” agregó “tampoco sabemos si todo lo que tiene el dueño con permisos y proyectos se les dio de baja, como no ha cumplido con nosotros, hasta el momento no actuaron desde el gobierno”.

“Los trabajadores no pueden pagar siquiera el alquiler, no pueden pagar los servicios, temen quedar en la calle, entonces nos cansamos, no podemos esperar tanto una reunión, acá nos vamos a quedar hasta que tengamos una respuesta” sostuvo Gutierrez quien expresó además “estamos ejerciendo nuestro derecho, algunos les molesta que reclamemos pacíficamente en el municipio, pero vemos que hoy no tienen ninguna noticia, esperamos tenerla este al menos hoy”,

En este contexto, el secretario gremial del STIA declaró “todas estas idas y vueltas, sin trabajo, sin asistencia económica enoja a los compañeros, mientras que el empresario continúa como si nada, sin sanciones, dejó a los trabajadores en la calle, ni siquiera se le cayó el proyecto pesquero y eso es lo que más indigna”.

“Desde el ministerio no hay nada, ausencia de respuesta, por eso la manifestación, muchos están en una situación desesperante, así que continuamos en esto, esperemos que no pospongan la convocatoria, aunque probablemente la lleven al lunes, eso enfada aún más a la gente” indicó Juan Ortíz.

“Los empresarios se van como si nada y nadie dice nada, que envíe el telegrama de despido, si no es así, entonces que el estado asista a los trabajadores, porque hay una emergencia pesquera vigente, porque sabemos el pago de las ayudas si van hacerla nuevamente, es una incertidumbre” expuso.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA