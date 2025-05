Protesta en San Antonio Oeste: trabajadores de Río Salado y Olgrec Fisch exigen el pago de ayudas económicas prometidas

En una jornada marcada por la incertidumbre, trabajadores de las empresas pesqueras Río Salado y Olgrec Fisch se manifestaron este viernes en el muelle “Heleno Arcángel” de San Antonio Oeste, reclamando el cumplimiento de una ayuda económica prometida por autoridades provinciales.

La protesta comenzó pasadas las 10 de la mañana y se extendió hasta el mediodía, momento en el cual los manifestantes se trasladaron hacia el municipio de San Antonio Oeste. El reclamo principal gira en torno a la entrega parcial y desigual de un subsidio anunciado por la subsecretaría de Pesca de la provincia. Según los manifestantes, de las 95 personas afectadas por la paralización de actividades en ambas empresas, solo 25 recibieron la asistencia económica de 150.000 pesos comprometida.

Los trabajadores afectados expresaron: “La doctora Jessica Resler se comprometió a ayudar a 95 personas y no cumplió. Solo 25 la recibieron. El resto seguimos esperando mientras golpeamos puertas”.

También denunció que el Consejo Federal Pesquero había enviado fondos a la provincia, pero estos no habrían sido distribuidos de forma equitativa: “Río Negro recibió millones en ayudas pesqueras. ¿Dónde está ese dinero?”.

Señalaron que no solo no recibió la ayuda económica, sino que tampoco hubo claridad respecto a los criterios de selección de los beneficiarios. “Nos prometieron lo mismo a todos y no fue así. Algunos recibieron cuatro ayudas, otros ninguna. Queremos explicaciones”.

Además del reclamo económico, los manifestantes denunciaron haber recibido telegramas de despido y cuestionaron la falta de control del Estado sobre las empresas. Según señalaron, las compañías deberían haber garantizado fondos a través de un seguro de caución, tal como exige la ley pesquera vigente.

La protesta se intensificó al mediodía frente al edificio municipal, donde finalmente fueron recibidos por el intendente interino Daniel López y el coordinador del área de Gobierno, Matías Hermo. Allí, los funcionarios se comprometieron a elevar el reclamo a las autoridades provinciales.

Juan Bautista Ortiz, representante sindical presente en la protesta, expresó: “Este conflicto lo debe resolver la provincia. Las empresas incumplieron y el Estado no controló. No podemos aceptar que nos propongan cooperativas como salida cuando lo que corresponde es el empleo genuino”.

Los trabajadores decidieron mantenerse en estado de alerta y anticiparon nuevas medidas si no reciben respuestas concretas antes del próximo martes. “Si no hay soluciones, volveremos a la ruta o donde sea necesario. No podemos seguir esperando mientras nuestras familias pasan hambre”, concluyó Ortiz.