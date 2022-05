Protesta en SAO: acampe de los trabajadores de salud frente al hospital “Aníbal Serra”

ASSPUR nuevamente realiza el reclamo con acampe y movilización en San Antonio Oeste por un aumento salarial superior al 24% que acordó el gobierno con los gremios ATE y UPCN, y planteó su repudio a los descuentos en las guardias el cual el gobierno señaló como “involuntario”.

“Las y los trabajadores de Salud pública, el Consejo Directivo Provincial de ASSPUR delegación Fesprosa-Río Negro solicita la liquidación inmediata de los descuentos sobre el bono excepcional (por única vez) de 15.000$ al personal alcanzado por la ley 4640 (no remunerativo no bonificable), como así también las percepciones extraordinarias de agentes de toda la provincia, quienes se vieron afectados por su error involuntario y repudiamos la inaccesibilidad a nuestro legajo SIGES, el cual nos fue bloqueado de manera intencional, impidiéndonos acceder a nuestros recibos de sueldo” comunicaron en la manifestación ayer.

“Dejamos pasar, el no pago en forma del afamado bono nacional para salud, donde hubo dos meses que no se bonificaron, en coincidencia con el pago de indumentaria 2021, como también, el pago inequitativo y miserable del plus pandemia que no pedimos y del cual se jactan de reconocimiento del sector” manifiestan.

Agregan “no toleramos más, con la impunidad que se meten en nuestros bolsillos y de la forma impune en la tocan nuestros salarios ganados, con muchas horas de trabajo y riesgos no reconocidos. Además, denunciamos el peligroso estado de desfinanciamiento que padecen nuestros hospitales provinciales, del cual hacemos enteramente responsable a su gestión de gobierno, por las consecuencias que pudieren sufrir los usuarios del sistema público de salud”.

«Mantendremos nuestra lucha y continuaremos con las medidas definidas por las asambleas de todo el territorio desarrollando paros, retenciones y movilizaciones en cada hospital, no sólo en reclamo de salarios dignos, sino también porque ponemos en conocimiento de nuestra comunidad, el peligroso estado de desfinanciamiento que padecen nuestros hospitales provinciales y del cual hacemos enteramente responsable a la gestión de gobierno» señalaron.

«Además continuamos en lucha por: salario mínimo igual a la canasta básica familiar, paritaria con salud con inclusión de nuestro sindicato ASSPUR-FESPROSA, un urgente tratamiento a la ley de insalubridad y baja de la edad jubilatoria, mayor presupuesto para garantizar el derecho a la salud de cada rionegrino» finalizaron

