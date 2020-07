Protesta gremial frente a una distribuidora en San Antonio Oeste

Esta mañana, en calle Antártida Argentina altura al 2200, lugar donde se encuentra una distribuidora de bebidas, el sindicato de Empleados de Comercio, realizó una manifestación, con quema de cubiertas, acompañados por otros gremios como la UOCRA y el SOMU, estos solidarizándose también por la situación que atraviesa actualmente de la empleada mercantil Pamela Álvarez.

Esta trabajadora dialogó con este medio y señaló lo siguiente “Estoy hace dos años y cinco meses que trabajo en la distribuidora, unas ocho horas como corresponde, pero en noviembre del año pasado estoy en blanco solo por cuatro, pero el mes pasado comenzó a pagar solo el 50% del salario, aduciendo el tema de la pandemia” Álvarez mencionó que debió hacer una denuncia en la comisaría de la mujer por improperios de la patronal hacia su persona.

“Cuando me contrata como encargada, manejo toda la administración, primero lo hizo en negro, haciendo mucho trabajo que superaba el trato que tenía inicialmente y lo que yo solicito es que se me pague lo que corresponde” aseveró.

“Después que hice el reclamo, ya que este negocio nunca se cerró, no hay una justificación porque paguen la mitad del sueldo, yo alquilo, tengo hija, la verdad que me afecta mucho además de las situaciones de agravios que denuncié” afirmó.

“Hubo otro empleado que pasó por lo mismo con la reducción salarial, entonces esto no es solo a mí, sino que pasamos por esto quienes trabajamos aquí y nunca se dejó de distribuir” agregó que “tuve que acudir al gremio a la delegación de trabajo, me siento acompañada ante esta injusticia que he vivido y no es la idea de perder la fuente laboral, porque está todo difícil”

Señaló que hay una medicación y hasta ahora no se dio ningún tipo de respuesta.