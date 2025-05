Puerto del Este: entre carencias, esperanzas y gestión comunitaria

En un extenso y sincero diálogo, Hugo Castillo, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo del Puerto del Este, ofreció una mirada cruda pero esperanzadora sobre la realidad que vive esta pequeña localidad costera.

Sus declaraciones reflejan el sentir de una comunidad que, a pesar de múltiples carencias estructurales, sigue apostando a la gestión colectiva, la colaboración vecinal y el desarrollo sostenido de su entorno.

“Somos un lugar chico todavía y bueno. Pero bueno, siempre con la ilusión de de a poco ir avanzando y hacernos notar», expresó Castillo, resumiendo en pocas palabras el sentir de muchos habitantes del Puerto del Este.

Un diagnóstico claro: carencias estructurales

Durante la entrevista, Castillo no dudó en señalar las múltiples falencias que enfrenta la localidad, desde la salud pública hasta el sistema de seguridad, pasando por los servicios básicos y el mantenimiento general. “Estuvo la gente de desarrollo territorial de la Secretaría de Energía y nos preguntaron por las falencias. En realidad es casi todo lo que nos está faltando”, señaló con honestidad.

Uno de los puntos más sensibles es el estado del sistema de salud local. Actualmente, el centro de atención primaria cuenta con una sola médica residente, lo cual genera tensión entre los vecinos, especialmente cuando la profesional toma sus días de descanso, como corresponde legalmente. “No es culpa del profesional, sino de la falta de reemplazos por parte de la provincia. El problema es estructural, no humano”, subrayó Castillo.

Este escenario se agrava con la precariedad de la ambulancia disponible, cuyo estado mecánico deja mucho que desear. “Viendo desde afuera está muy linda, pero en lo que es la parte motora está complicada”, graficó con claridad.

El área de seguridad tampoco escapa a las dificultades. Según Castillo, aunque hay intención de mejorar la vigilancia y darle una nueva impronta a la conducción policial, los recursos son escasos. “Tenemos una sola patrulla y ya está por ahí nomás. En algún momento dijeron que iban a mandar una mejor, pero seguimos con el de siempre”, lamentó.

Esta situación, reconocida también por el nuevo subcomisario con quien mantuvieron reuniones, refleja un patrón repetitivo de postergación estatal, tanto a nivel municipal como provincial. “Nos van remendando con algunos parches”, dijo.

Cooperación comunitaria: motor del cambio

Ante esta falta de respuesta institucional, la comunidad ha optado por organizarse y asumir tareas que le corresponderían al Estado. Un claro ejemplo es el rol de la cooperadora del hospital local, que recientemente inició campañas para recolectar fondos destinados a la compra de insumos y mejoras edilicias.

“No podemos esperar todo de provincia o de nación. Mientras uno pueda colaborar, hay que hacerlo”, aseguró Castillo, enfatizando en la necesidad de accionar más allá de la queja. “Sino, nos estaríamos quejando y nada más que eso, quejándonos”, concluyó.

En esa misma línea, recordó cuando, desde la cooperadora, compraron materiales para reparar el techo del centro de salud. “Alguien me dijo: si provincia hiciera lo que tiene que hacer, la cooperadora no tendría por qué existir. Y es verdad. Pero mientras tanto, hay que actuar”, remarcó.

Gestión municipal y avances moderados

A pesar de las limitaciones, la gestión municipal ha tenido algunos avances. Por ejemplo, se incorporó una camioneta 0 km para la recolección de residuos, y se han hecho mejoras en la luminaria pública, incluyendo el reemplazo por luces LED.

“Creo que la delegada, Romina Paredes, hace lo que puede con lo poco que tiene. Por supuesto que hay quejas, pero cuando llega el momento de formalizarlas, muchos se esconden”, criticó, en referencia a la falta de participación ciudadana en los canales institucionales.

En cuanto al estado de las calles, Castillo fue claro: “No están tan mal. De hecho, creo que están bien. Claro que siempre hay cosas por mejorar, pero dentro de todo, se está haciendo un buen trabajo”.

Expectativas por el desarrollo portuario y el compre local

Uno de los temas que genera mayores expectativas es la posible reactivación de actividades portuarias vinculadas al GNL (Gas Natural Licuado). Aunque aún no hay fechas confirmadas oficialmente, se comenta que no estaría tan lejana la reanudación de operaciones. “Todo se maneja con mucho secreto, pero dijeron que la fecha de inicio no está tan lejana”, adelantó Castillo.

En ese marco, desde la Cámara de Comercio se insistió en la necesidad de implementar una política de “compre local”, con al menos un 10 o 15% de participación obligatoria de proveedores de la zona. “Es lo justo, llevamos años invirtiendo y luchándola acá. No puede ser que venga todo de afuera”, reclamó.

En la misma línea, se habló con el Ministro de Gobierno, Fabián Gatti, sobre la posibilidad de reactivar el taller naval, lo que permitiría generar empleo local y recuperar una estructura clave para el desarrollo marítimo de la región.

“En todos lados hay escasez de trabajo, pero acá en el Puerto del Este, hay mucho más”, afirmó.

El eterno desafío de la estacionalidad

Uno de los problemas históricos que enfrenta el Puerto del Este, al igual que Las Grutas, es la fuerte estacionalidad del turismo. Durante el verano, el lugar se convierte en un paraíso costero, pero en invierno las actividades se reducen casi a cero.

En la actualidad, el avistaje de ballenas es la única actividad turística invernal, operada por Agustín Sánchez, único prestador habilitado. Sin embargo, las condiciones de infraestructura dificultan la llegada de visitantes durante los meses fríos. “Alquilar un departamento por una noche implica costos altísimos, porque la calefacción es eléctrica y el consumo es muy caro. Si tuviésemos gas natural, la historia sería otra”, explicó Castillo.

Este alto costo operativo hace que el Puerto del Este no pueda competir en igualdad de condiciones con San Antonio o Las Grutas, donde sí hay gas natural y mejores condiciones de servicios.

Camino de la Costa: un proyecto con potencial

Dentro de los planes a futuro, uno de los proyectos que genera expectativa es el de la promoción del «Camino de la Costa», una iniciativa turística regional que podría dar mayor visibilidad al Puerto del Este. “Se viene una campaña de difusión, y ojalá eso ayude a traer más gente, aunque sea en baja temporada”, dijo.

Aun así, Castillo advirtió que sin mejoras en la infraestructura energética, es difícil que el destino sea competitivo. “Necesitamos inversiones concretas. No podemos basarnos solo en paisajes hermosos. La gente necesita servicios, conectividad, movilidad, atención médica y seguridad”, subrayó.

