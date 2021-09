Punto Río Negro: realizaron la presentación oficial en Las Grutas

El intendente Adrian Casadei acompañó al ministro de Producción y Agroindustria Carlos Banacloy, en la presentación oficial en Las Grutas de Punto Rio Negro, una plataforma estratégica de promoción, distribución y comercialización de productos rionegrinos.

En contexto de la bienvenida, Casadei expresó, “realmente este tipo de eventos, de iniciativas, y las que estamos programando hacer en un centro turístico como el nuestro, que no es solamente Las Grutas sino todo el ejido, con el Puerto y San Antonio, son eventos que muestran los productos locales y a nuestros productores, incentivando a nuestros cocineros, chefs, demás”.

“Si nosotros no amamos lo que tenemos es muy difícil poder transmitirlo o defenderlo; si nos queremos parecer a otras latitudes de la Argentina, nunca vamos a ser nosotros, y nosotros tenemos que empezar a buscar nuestra identidad, que está en nuestros productos, nuestras tierras, en nuestro mar, ahí es nuestra identidad, tenemos que amar esa identidad y transmitirla. Este tipo de eventos está basado en eso, en empezar a amar, a querer, a respetar, nuestra identidad, nuestros productos, nuestras formas; seguramente el que nos visita no viene a ver si somos iguales a Mar del Plata, a Punta Cana, viene a conocer la Patagonia y viene a conocer Las Grutas, viene a conocer el Puerto, y nosotros tenemos que transmitirle nuestra identidad nuestra forma, con nuestras cocinas y con nuestros productos” agregó.

“Debo agradecerle infinitamente a la gobernadora, por esta iniciativa, al Ministerio de Producción, al Crear, absolutamente a todos porque están dispuestos a colaborar y a trabajar en conjunto” puntualizó Casadei destacando esta nueva herramienta que facilitará la visibilidad de la producción rionegrina.

Por su parte, el ministro Banacloy indicó que, “empezamos a trabajar con Lucio en esto que era como un reclamo histórico por parte de los productores, tanto para Bariloche como de Las Grutas, que son lugares turísticos emblemáticos en la provincia de Rio Negro, que no teníamos los productos locales. Empecé con el vino, algunos me recordarán porque llevamos las propuestas a Bariloche, y empezamos como a militar, a trabajar desde la militancia desde la producción. A través muchas charlas, íbamos haciendo el mea culpa de qué nos faltaba, del por qué no podíamos terminar de desarrollar y empezamos a pensar en propuestas superadoras, y gracias a la gobernadora que nos dio la vía libre para poder trabajar plenamente en este proyecto, esta iniciativa va a trascender”.

“La identidad rionegrina y de la integración provincial, a veces parece un eslogan, pero cuando uno empieza a ver estos resultados cuando uno empieza a caminar la provincia como estamos haciendo ahora, uno se va encontrando con que el producto está, con que el productor se empiece a sentir orgulloso y eso es parte también desde lo que proponemos en el ministerio” describió el funcionario provincial.

“Nosotros empezamos con el cambio de ley de ministerios, hoy con Jessica (Resleer) secretaria de pesca uno de los principales objetivos es que tenga más proceso nuestro producto primario en la provincia, y esto en cada una de las cadenas productivas que tenemos, pensando en la manzana, en la pera. En algún momento hemos visto un artículo de la pera nuestra que hacía 36 mil km para llegar a Estados Unidos, entonces creo que todo eso tiene lógica a partir de que nosotros podamos tener una identidad rionegrina, que nuestros productores, que nuestros vecinos nos conozcan, y esta alianza estratégica es por el estado adentro, es decir el estado es el impulsor de que nuestros productores se sientan orgullosos de lo que hacen a partir el reconocimiento de nuestros vecinos, entonces no nos podemos permitir que no haya identidad en Las Grutas, en San Antonio, en Sierra Grande, en Valcheta, en cada uno de nuestros productos que hacen sus productores” propuso.

“Punto Rio Negro va a ser la punta del alta en este proyecto, que como decíamos no va a tener un resultado inmediato, es una provincia nueva tenemos 66 años recién. Hablábamos con el intendente de lo que pasaba en Salta, donde son provincia desde antes que el estado sea Nación, por lo cual hay una identidad mucho más fuerte porque es un trabajo que ya está plasmado y visualizado, entonces uno se pone en el lugar del salteño y el salteño está muy orgulloso de lo que hace, y no permitiría que haya en su carta un vino de Mendoza, o un vino de Rio Negro. Entonces eso queremos proponer a partir de esto, así que esperamos que tenga resultados de manera inmediata pero no es nuestra expectativa, nuestra expectativa es que esto trascienda la gestión de un secretario o de un ministro o de un intendente, queremos que esto se plasme en la sociedad, que ellos lo incorporen, y que los productores se sientan orgullosos de lo que hacen a partir de lo que nosotros podemos proponer desde Punto Rio Negro” sostuvo Banacloy.

Participaron el Coordinador de Punto Río Negro Lucio Bellora, la presidente del Concejo Deliberante Alicia Paugest, el delegado de Las Grutas Nicolás Carassale, la secretaria de Turismo y Cultura Marisol Martínez, la directora de Cultura Miriam Rogga, el gerente de la Agencia CREAR SAO, David González, y los representantes de los emprendimientos locales Blends de mar, Grutas Patagónicas, Olivares Oleosan, y Gong Gon Chocolatería; la legisladora Roxana Fernández; cocineros, chefs, y productores.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA