Quinta Bajada: el oficialismo en el Concejo Deliberante busca consensos para avanzar

El presidente del Concejo Deliberante, Daniel López, se refirió a las demoras en el tratamiento del pliego para la concesión de la quinta bajada náutica en Las Grutas, señalando que aún no se han alcanzado los acuerdos necesarios con los bloques opositores.

Es conocido que los cuatro concejales opositores, señalaron que no tiene que aprobarse la ordenanza con noche. Expresó López, en referencia a las objeciones sobre el uso nocturno del parador, explicó que el oficialismo insiste en que el esquema sea similar al de la cuarta bajada.

Aclaró además que no es necesaria una mayoría especial para aprobar el pliego, aunque sí se requerirán dos tercios del cuerpo legislativo al momento de adjudicar la concesión. Respecto a las demoras y las diferencias, sostuvo que aún hay espacio para el diálogo: “Yo creo que sí vamos a llegar a un acuerdo. Hablando la gente se entiende. Para eso es el Concejo, para deliberar”.

López se refirió a los paradores costeros que quedaron sin concesión. Uno de ellos es el ubicado en la Costanera, cuyo pliego ya está siendo tratado en el Concejo. En cuanto al parador de la zona de Los Tamariscos, explicó que la iniciativa privada que se había presentado no prosperó: “Hablamos con la señora que presentó la propuesta, pero no sabemos si no pudo afrontar la inversión”.

Ante esta situación, aseguró que se llamará a una nueva licitación y que las condiciones serán similares a las anteriores, aunque ajustadas al nuevo régimen de pago del canon, que recientemente fue modificado mediante ordenanza.

López explicó que ahora se utiliza la UTR (Unidad Tributaria de Referencia), una fórmula basada en el gasto de combustible y el gasto salarial del municipio, lo que garantiza mayor estabilidad y previsibilidad. “Quedó en un 60 % del valor calculado anteriormente con la fórmula que incluía precios como los de Coca-Cola, que hoy están totalmente liberados”, señaló.

Según detalló, algunos prestadores habían recibido montos que superaban los 140 o 150 millones de pesos. “Ahora se redujo a cerca de 80 millones. Los prestatarios quedaron conformes”, concluyó.