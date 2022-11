Quinta bajada “voy a ir a la justicia” dijo Genen

Fabricio Genen, señaló que “aquí hay una clara persecución hacia mi familia” respecto a la decisión de la municipalidad de rescindir el contrato con su hermano Cristian, actual permisionario de la unidad fiscal denominada quinta bajada “voy a ir a la justicia” dijo.

“El tema se remonta el año pasado cuando se remonta para los permisos de hacer fiesta en la playa, la cuarta hace con el Duki y yo tenía planificado con Damas Gratis, tenía todo armado para un día domingo 26 de enero, obviamente al prohibirme esa posibilidad, habiendo pagado, me produce un perjuicio económico enorme” señaló a LU15.

“Esos recitales eran para generar el pago del canon. entre otras cosas. Posterior a eso de la restricción, por no permitirnos realizar fiestas y recitales, hicimos notas al respecto para que me liquiden el canon incluido el perjuicio que me hicieron, nunca tuve respuesta, ahora recibo una carta documento de desalojo” aseveró.

“El intendente acordó con un plan de pago de palabra, pero después salió con la ordenanza, aunque yo estimo que la deuda es 10 millones y no la que dicen ellos, nunca me liquidaron incluso lo que ya aporté, tampoco la compensación de Damas Gratis, porque nadie me devuelve ese dinero” afirmó Genen.

“Acá tengo un vecino que debe hace tres años, la cuarta bajada, 20 millones y ellos por tener las banderas del gobierno de la provincia cada verano parece que tienen preferencia, mientras que yo hice la presentación por escrito no solo por la compensación, sino por el canon, no se me da la oportunidad siquiera arreglar” sostuvo el empresario.

“Aquí hay una clara mal intención, aquí hay un parador que tiene preferencia, tiene noche, tiene ventas especiales y nosotros no, incluso me han realizado clausuras, acciones que no le hicieron a otros” expresó que iniciará acciones judiciales y medidas legales contra el municipio.

